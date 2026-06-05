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वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 3 राशि वालों का होगा 'महामंगल', शुरू होगा धन-कामयाबी का नया दौर

Mars Transit in Taurus 2026 Horoscope: साहस-शौर्य, पराक्रम और विवाह के कारक मंगल ग्रह अपनी राशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में आ रहे हैं. मंगल का शुक्र की राशि में आना 3 राशियों की किस्‍मत चमका सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:00 AM IST
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मंगल के वृषभ में गोचर का 3 राशियों पर शुभ प्रभाव होगा.
मंगल के वृषभ में गोचर का 3 राशियों पर शुभ प्रभाव होगा.

Mangal Gochar 2026 Lucky Zodiac Signs: 21 जून 2026 को मंगल राशि बदलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल का यह गोचर 3 राशि वालों के लिए 'महामंगल' कर सकता है. इन राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति में बदलाव धन, करियर, पद-प्रतिष्‍ठा के मामले में बहुत शुभ साबित हो सकता है.  

21 जून के बाद मंगल ही मंगल 

मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, भूमि के कारक हैं. साथ ही विवाह के लिए भी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति विशेष रूप से देखी जाती है. अब मंगल धन-समृद्धि, ऐश्‍वर्य और प्रेम के कारक शुक्र ग्रह की राशि वृषभ में आ रहे हैं. जिससे कुछ राशि वालों को धन-संपत्ति संबंधी लाभ हो सकता है और करियर में उन्‍नति मिल सकती है. 2 अगस्‍त 2026 तक मंगल वृष में रहेंगे. जानिए ये किन राशियों के लिए लकी होगा. 

1. मेष राशि- अचानक बड़ा धन लाभ 

मंगल का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा. मंगल मेष राशि से निकलकर वृषभ में आएंगे और मेष राशि वालों को अचानक बड़ा धन लाभ कराएंगे. नए स्‍त्रोतों से पैसा मिलेगा. पुराने निवेश या संपत्ति से फायदा हो सकता है. आप यात्रा पर जा सकते हैं. भाग्य का साथ अटके हुए काम पूरा कराएगा. 

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(यह भी पढ़ें: सूर्य बदलेंगे नक्षत्र; 4 राशियों के बुरे दिनों का होगा अंत, धन-सफलता के बनेंगे योग)

2. वृषभ राशि- मिलेगी कामयाबी, बढ़ेगी इनकम 

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत शुभ है, मंगल वृषभ राशि में ही आ रहे हैं. इस राशि वालों का आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. करियर में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है. यह आपकी इनकम भी बढ़ाएगा. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या बड़ी जिम्‍मेदारी मिल सकती है. व्‍यापारी वर्ग साहसिक फैसले ले पाएंगे जो भविष्‍य में लाभ देंगे. बस, गुस्‍से और जल्‍दबाजी से बचें. 

3. मीन राशि- अविवाहितों का मिलेगा साथी 

मंगल का राशि परिवर्तन करना मीन राशि वालों को बहुत लाभ देगा. आप लोगों का आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. जिससे आप मुश्किल काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे. व्‍यापारी वर्ग के लिए समय नए ऑर्डर पाने और बड़ी डील फाइनल करने का है. आर्थिक लाभ होगा. अविवाहित लोगों के लिए समय शुभ है, उन्‍हें मनपसंद जीवनसाथी मिल सकता है. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. 

(यह भी पढ़ें: 15 जून से सबसे भाग्‍यशाली होंगे ये 4 राशि वाले, सूर्य के मिथुन में आते ही मिलेगा रुका पैसा और सफलता)

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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