मंगल का महागोचर ! आज से 45 दिन तक मौज करेंगे मेष समेत 5 राशि वाले लोग, करियर-लव में मिलेगी बड़ी कामयाबी

मंगल साहस और जीत के ग्रह हैं, जो 11 मई को गोचर करके अपनी ही राशि मेष में आ रहे हैं. जिससे मंगल की ताकत बढ़ेगी और शनि के साथ खतरनाक युति भी टूटेगी. जानिए अगले 45 दिन तक मंगल किन लोगों के जीवन में 'मंगल' करेंगे.
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Mangal Gochar 2026 Effect on Rashi: आज से मेष समेत 5 राशियों का सोया भाग्य जागने वाला है. जिससे उनकी पुरानी परेशानियां, बीमारियां दूर होंगी. साथ ही पैसा बढ़ेगा, सफलता मिलेगी और जिंदगी में खुशियों की एंट्री होगी. यह सब होगा मंगल के अपनी ही राशि में आने से.
द्रिक पंचांग के अनुसार 11 मई 2026 की दोपहर 12 बजकर 57 मिनट पर मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे. मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का मेष में रुचक राजयोग बनाएगा. इसे ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है.
11 मई यानी कि आज हो रहा मंगल गोचर बेहद खास है और इसके 3 कारण हैं.
- मंगल गोचर से मीन राशि में बनी मंगल-शनि की अशुभ युति टूटेगी, जिसके कारण लोगों को हो रही सेहत संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी. तनाव दूर होगा.
- मंगल का अपनी ही राशि में आना उनकी ताकत और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएगा.
- मंगल के मेष में आने से कामों में तेजी आएगी. लोग जल्दी एक्शन लेंगे लेकिन गुस्से, अहंकार और जल्दबाजी से बचना होगा.
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मंगल गोचर 5 राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ कराने वाला और करियर ग्रोथ के दरवाजे खोलने वाला माना जा रहा है. 21 जून 2026 तक मंगल मेष में रहेंगे और फिर वृषभ में आएंगे. जानिए तब तक समय किन 5 राशियों के लिए लकी है.
मंगल गोचर करके मेष राशि में ही आ रहे हैं और इस राशि के स्वामी हैं. जिससे इन जातकों का आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. आप करियर में नई ऊंचाइयां छुएंगे. आमदनी भी बढ़ेगी. काम तेजी से पूरे होंगे.
मंगल गोचर मिथुन राशि वालों की इनकम बढ़ाएगा. नौकरी-व्यापार में आप अपने कॉम्पटीटर्स से आगे निकल जाएंगे. दुश्मन परास्त होंगे. फैमिली लाइफ में खुशियां आएंगी. जीवनसाथी से अच्छी बनेगी.
मंगल गोचर आपको प्रमोशन दे सकता है. साथ ही इनकम भी बढ़ेगी. वर्कप्लेस पर आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा. वो मुकाम हासिल कर पाएंगे, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
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मंगल गोचर धनु राशि वालों को तगड़ा पैसा दिला सकता है. अटका हुआ धन मिलेगा. संपत्ति से लाभ हो सकता है. नया घर, गाड़ी खरीदने की योजना सफल हो सकती है. लव लाइफ में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे.
वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल ग्रह हैं और यह मंगल गोचर आपकी खोई हुई शक्तियां लौटाएगा. करियर में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. शत्रुओं पर विजय पाएंगे. विवादित या कानूनी मामले में आपकी जीत होगी.
इस समय में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल मसूर की दाल का दान करना लाभ देगा. साथ ही गुस्से पर काबू रखें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)