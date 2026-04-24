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मंगल गोचर बनाएगा त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्‍ते, लीडर बनकर उभरेंगे

Trigrahi Yog 2026 : मई महीने में मेष राशि में त्रिग्रही योग (Trigrahi Yog) बनने जा रहा है. मंगल, सूर्य और बुध की युति (Mars Sun Mercury Conjunction) से बन रहा यह शक्तिशाली राजयोग 5 राशि वालों को करियर में बड़ी उपलब्धि (career growth astrology) दे सकता है. इन जातकों का आत्‍मविश्‍वास भी बढ़ेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:05 PM IST
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मंगल गोचर बनाएगा त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्‍ते, लीडर बनकर उभरेंगे

Mangal Gochar 2026 May effect on Rashi: मंगल के मेष में गोचर से बन रहा त्रिग्रही योग 5 राशि वालों का करियर और किस्‍मत दोनों बदल सकता है. साथ ही लीडर बनने का रास्‍ता भी खोलेगा. 11 मई 2026 को ये मंगल गोचर होने जा रहा है. जिससे त्रिग्रही राजयोग और मंगलादित्‍य राजयोग बनेगा. जानिए क्‍या आपकी राशि भी इन लकी राशियों में शामिल है. 

3 राजयोग बदलेंगे किस्‍मत 

11 मई 2026 को मंगल गोचर करके स्‍वराशि मेष में आएंगे. जहां उनकी पहले से मौजूद सूर्य व बुध से युति होगी. जिससे मंगल, सूर्य व बुध की युति से ताकतवर त्रिग्रही योग, मंगल-सूर्य की युति से मंगलादित्‍य राजयोग और मंगल-बुध की युति से लाभ दृष्टि योग बनेगा. ये योग 15 मई तक सक्रिय रहेंगे. लेकिन ये 5 दिन ही मेष, तुला, कुंभ समेत 5 राशि वालों के लिए भाग्‍य के द्वार खोलने वाले साबित हो सकते हैं. 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि में ही ये राजयोग बन रहे हैं, जो इन लोगों का आत्‍मविश्‍वास बढ़ाएंगे. लीडरशिप स्किल बढ़ाएंगे. आपको बड़ा पद मिल सकता है. महत्‍वपूर्ण सरकारी काम पूरा होगा. समाज में आपका सम्‍मान बढ़ेगा. करियर संबंधी समस्‍याएं दूर होंगी. सेहत में सुधार आएगा. 

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(यह भी पढ़ें: शनि उदय से 3 राशियों का होगा भाग्‍योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव

2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य इस समय उच्च के हैं और इन लोगों को खूब लाभ देंगे. हाथ लगाने भर से आपके काम बनते जाएंगे. मेहनत का कई गुना फल मिलेगा. विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े काम के लिए यह समय अति उत्‍तम है. भाग्‍य का हर कदम पर साथ मिलेगा. 

3. तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग हर लिहाज से सफलता देंगे. साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिल सकती है. नई जॉब का ऑफर मिल सकता है या मौजूदा नौकरी में बड़ा पद हासिल हो सकता है. आर्थिक उन्‍नति होगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपकी जीत हो सकती है. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी

4. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को यह यह त्रिग्रही योग साहस देगा. आप एक बार फिर अपने लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए उठ खड़े होंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे और निवेश से बड़ा लाभ होने की संभावना है. कारोबारी जातकों के वाणी की दम पर बड़े काम बनेंगे. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

5. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय संतान सुख देगी. जीवन में प्रेम बढ़ाएगी. कारोबार संबंधी बड़े फैसले ले सकते हैं. नया काम शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है. विद्यार्थियों के लिए तो यह समय स्वर्ण काल जैसा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं. अचानक धन प्राप्ति होगी. 

(यह भी पढ़ें: कुंभ vs मकर: दोनों के स्वामी शनि, लेकिन किस पर ज्यादा रहती है कृपा?)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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