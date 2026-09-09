/संपत्ति विवाद, घर के बुजुर्गों की सेहत में असर...18 सितंबर से मंगल का नीचभंग योग, 4 राशियों की बढ़ेंगी मुसीबतें!

ऊर्जा, शौर्य, जमीन-जायदाद के कारक मंगल ग्रह 18 सितंबर 2026 को कर्क राशि में आ रहे हैं, जहां वे 12 नवंबर 2026 तक रहेंगे. इस दौरान मंगल नीचभंग राजयोग बनाएंगे. दरअसल, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और इस समय वहां गुरु पहले से मौजूद हैं. अग्नि तत्व वाले मंगल ग्रह का यह योग बनाना सभी राशियों पर असर डालेगा. ज्योतिष के अनुसार, कुछ राशियों पर यह प्रभाव सकारात्मक रहेगा लेकिन 4 राशियों के लिए नकारात्मक रह सकता है. इन लोगों को संपत्ति, सेहत, तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
ऐसे में मंगल गोचर से बने नीचभंग राजयोग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए. जानिए उन राशियों के नाम जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है और बचाव के उपाय.
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल का नीच राशि में जाना व नीचभंग योग बनाना इस राशि वालों को कष्ट दे सकता है. आपको संपत्ति संबंधी समस्या हो सकता है. पुराना विवाद सिर उठा सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, वरना दुर्घटना हो सकती है. माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें.
मंगल गोचर मिथुन राशि वालों को धन हानि करवा सकता है. खर्च इतने ज्यादा होंगे कि संभालते-संभालते भी बजट बिगड़ जाएगा. निवेश बहुत सोच-समझकर करें. आपकी जुबान में कड़वाहट रह सकती है जो आपके रिश्ते बिगाड़ सकती है. अपने खान-पान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें.
मंगल गोचर और नीचभंग राजयोग कर्क राशि वालों के स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट दे सकता है. साथ ही तनाव, बीपी परेशान कर सकता है. बेहतर है इस समय घर में किसी से विवाद न करें, न ही जल्दबाजी में कोई फैसले लें. यह समय संयम से निकालें.
18 सितंबर को हो रहा मंगल गोचर सिंह राशि वालों के खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी कर सकता है. इसमें फिजूलखर्ची ज्यादा रहेगी. यदि आपने इस पर काबू नहीं किया तो आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं. संपत्ति संबंधी विवाद आपकी चिंता बढ़ाएंगे. कोर्ट के मामलों से दूर रहें.
ज्योतिष में हनुमान जी को मंगल ग्रह का देवता कहा गया है. हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष और मंगल का अशुभ प्रभाव दूर होता है. संकट दूर होते हैं. लिहाजा मंगल गोचर अशुभ फल दे तो ये उपाय करें.
- हनुमान जी की भक्ति करें.
- रोज या कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.
- हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें.
विशेष सलाह - इस अवधि के दौरान बातचीत में संयम रखें और विवादों से दूर रहने की कोशिश करें. जल्दबाजी से बचें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)