Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /सूर्य के नक्षत्र में मंगल की एंट्री, गुस्‍से से बचें ये 4 राशि वाले लोग, दुश्‍मन पहुंचाएंगे नुकसान

सूर्य के नक्षत्र में मंगल की एंट्री, गुस्‍से से बचें ये 4 राशि वाले लोग, दुश्‍मन पहुंचाएंगे नुकसान

आज 16 जून 2026 को मंगल नक्षत्र गोचर करके कृत्तिका नक्षत्र में आ रहे हैं. कृत्तिका नक्षत्र के स्‍वामी सूर्य हैं. सूर्य और मंगल के बीच मित्रता का भाव है, लिहाजा कुछ राशियों के लिए तो यह स्थिति शुभ है लेकिन 4 राशि वालों का गुस्‍सा बढ़ सकता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 15, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:59 AM IST
सूर्य के नक्षत्र में मंगल की एंट्री, गुस्‍से से बचें ये 4 राशि वाले लोग, दुश्‍मन पहुंचाएंगे नुकसान

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गुरुग्राम-मानेसर में बुलडोजर एक्शन, अवैध कॉलोनियों और कब्जों पर चला प्रशासन का डंडा
Gurugram demolition drive3 min ago
2
Israel-Iran Tension10 min ago
3
Oliver Tree14 min ago
4
Celebs Twins Baby15 min ago
5
FIFA World Cup 202650 min ago