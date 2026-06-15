ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जून की सुबह 09:40 बजे कृत्तिका नक्षत्र में आ रहे हैं और 5 जुलाई 2026 तक रहेंगे. इसके बाद मंगल रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे. लेकिन इन 20 दिनों में मंगल, सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में रहकर सभी 12 राशियों पर असर डालेंगे. मेष, सिंह और मीन राशि वालों के लिए तो यह शुभ रहेगा लेकिन 4 राशि वालों का गुस्सा बढ़ाएगा. जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है.
ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह साहस-शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं. वहीं ग्रहों के राजा सूर्य आत्मविश्वास, यश और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं. ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व वाले हैं और आपस में मित्रता का भाव रखते हैं. ऐसे में उनका युति करना या एक-दूसरे के घर में आना विशेष प्रभाव डालता है. जानिए इस बार मंगल का सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में आना किन राशियों को नुकसान दे सकता है.
मंगल के कृत्तिका नक्षत्र में रहने के दौरान मिथुन राशि वाले किसी भी तरह के विवाद से बचें. वरना वर्कप्लेस पर सहकर्मी या अधिकारी नाराज हो सकते हैं. साथ ही गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. धनहानि होने के भी योग हैं. लिहाजा इस दौरान उधार देने और निवेश करने या किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम लेने से बचें.
तुला राशि वालों के लिए यह समय बीमारियां और लाइफ पार्टनर से मतभेद करवा सकता है. बेहतर है सेहत का ध्यान रखें. जीवनसाथी से बात करते समय धैर्य रखें. कारोबारी जातकों को आर्थिक नुकसान होने के योग बन रहे हैं.
वृश्चिक राशि वालों को इस समय गुस्से से बचना चाहिए. हालांकि आपके स्वभाव में आक्रामकता और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, लेकिन जितना हो सके शांति से काम लें. रिश्ते बिगड़ सकते हैं. अपने ही दुश्मन बन सकते हैं.
मकर राशि वाले इस समय खुद को कई समस्याओं से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं. आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है. काम का बोझ रहेगा. घर में भी झगड़ा-कलह हो सकता है. घर के बड़ों की सेहत का ख्याल रखें.
मंगल के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चने चढ़ाएं, फिर सभी को प्रसाद बांटें. गुस्से पर काबू रखें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)