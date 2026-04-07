Mangal Mahadasha: मंगल की महादशा में ये 4 ग्रह देते हैं राजयोग, लक्ष्मी योग से अचानक मिलती है अथाह धन-ऐश्वर्य और समृद्धि

Mangal Mahadasha Antardasha Effect: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की महादशा, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर्दशा का विशेष महत्व बताया गया है. आमतौर पर ग्रहों की महादशा को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके परिणाम अक्सर अशुभ ही देखने को मिलते हैं. ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम इत्यादि का कारक माना गया है. नवग्रहों में मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है. इसके अलावा मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मंगल की महादशा कुल मिलाकर 7 वर्षों की होती है. जब किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति यानी उच्च या मित्र राशि में हो, तो जातक इस दौरान फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है. मंगल की महादशा में कुछ ग्रहों की अंतर्दशा जातक के लिए वरदान साबित होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगल की महादशा में किन ग्रहों की अंतर्दशा मंगलकारी होती है. साथ ही मंगल की महादशा में गुरु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

क्या होती है मंगल की महादशा?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ग्रहों की चाल और महादशाओं का इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. मंगल को ज्योतिष में साहस, ऊर्जा, क्रोध और भूमि का कारक माना गया है. मंगल की महादशा 7 वर्षों की होती है. जब किसी जातक की कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में यानी उच्च या मित्र राशि में होते हैं तो व्यक्ति सात वर्षों में जबरदस्त तरक्की कहता है. वहीं, अगर कुंडली में मंगल नीच या अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, जमीन से जुड़े कानूनी विवादों का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं, मंगल की महादशा में कई बार मृत्यु के समान कष्टों का भी समाना करना पड़ता है.

मंगल की महादशा के शुभ लक्षण

जातक बड़े से बड़ा जोखिम उठाने में नहीं डरता.

इस दौरान जातक को भवन और वाहन का भरपूर सुख मिलता है.

अतुलनीय साहस: व्यक्ति बड़े से बड़ा जोखिम लेने से नहीं डरता।

मंगल की महदशा के दौरान सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या खेलकूद से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होता है.

मंगल की महादशा में जातक समाज या कार्यक्षेत्र में एक लीडर के रूप में सामने आता है.

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मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल की महादशा के दौरान गुरु की अंतर्दशा बेहद शुभ फलदायी होती है. यह मंगल की महादशा का सबसे शुभ समय होता है. गुरु और मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से जातक सही दिशा में तरक्की करता है. इसके साथ ही ऐसे जातकों को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है. जातक के घर में मांगलिक कार्य होते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है. ऐसे जातकों के शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते. ऐसे लोग धर्म-अध्यात्म में कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.

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मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र विलासिता का और मंगल उत्साह का कारक है. ऐसे में इन दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और जीवन में सुख-ऐश्वर्य के तमाम साधन उपलब्ध होते रहते हैं. इस दौरान जातक को प्रेम संबंधों में सफलता और हर प्रकार की सुख-सुविधाएं प्राप्त होती हैं. कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी प्रसिद्धि मिलती है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है, बशर्ते मंगल की स्थिति कुंडली में बहुत ज्यादा उग्र न हो.

मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य और मंगल दोनों ही मित्र ग्रह हैं और दोनों ही अग्नि प्रधान हैं. मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के दौरान जातक को राजयोग जैसा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है. इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों या राजनीति से जुड़े जातकों को बड़ा पद मिलता है. इसके अलावा इस दौरान जातक का आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहता है. ऐसे जातक मुश्किल कार्यों को भी चुटकियों में कर लेते हैं. इस दौरान जातक की सेहत भी अच्छी रहती है.

मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा

चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और मंगल गर्मी का. इस स्थिति में चंद्रमा मंगल की उग्रता को शांत करता है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्र-मंगल की युति को लक्ष्मी योग की तरह भी देखा जाता है. ऐसे में लक्ष्मी योग के प्रभाव से जातक की किस्मत अचानक पलटती है और अथाह धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस दौरान आर्थिक लाभ के भी कई अवसर प्राप्त होते हैं. जातक को माता के पक्ष के लाभ और सुख मिलता है और मानसिक शांति बनी रहती है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)