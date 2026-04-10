आजकल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं. जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. न्यूक्लियर बेस लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा हो रही है कि आगे क्या होने वाला है. लेकिन पंडितों की कुंडली के अनुसार जो चल रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स या मिलिट्री की हलचल नहीं है बल्कि ग्रहों का असर भी है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी लड़ाइयों के पीछे ग्रहों की चाल का भी असर होता है?

मंगल शनि की युति

ईरान विवाद का ज्योतिषीय कनेक्शन समझने पर एक दिलचस्प बात दिखती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस विवाद की शुरुआत तब और तेज हुई जब मंगल और शनि एक दूसरे के करीब आए. मेष राशि में प्रवेश करते ही मंगल का स्वभाव काफी उग्र हो जाता है और यही उग्रता इस समय पूरे विश्व में देखने को मिल रही है. मंगल को युद्ध, खून, हिंसा, सेना और साहस का कारक माना जाता है जबकि शनि को अनुशासन और नियंत्रण की ग्रह माना जाता है. इन दोनों का जब मेल होता है तो ऐसी स्थिति बनती है जो तनावपूर्ण परिस्थितियां बनने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. मंगल और शनि की इसी युति के कारण ही मिडिल ईस्ट में यह विवाद अचानक शुरू हो गया.

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चंद्रमा भी ढाएगा कहर

अगर हम ग्रहों के चाल को और ध्यान से देखें तो मामला और भी उलझता हुआ दिखाई देता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय चंद्रमा भी मंगल और शनि के साथ जुड़ रहा है. यानी तीनों ग्रह एक साथ कनेक्शन बना रहे हैं. इससे भावनात्मक स्तर पर भी तनाव और बढ़ जाता है. चंद्रमा मन का कारक होता है और जब यह अशांत होता है तो लोगों की सोच और फैसले भी प्रभावित होते हैं. इस समय लोगों के बीच गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वह इसी ग्रह स्थिति का परिणाम हो सकते हैं.

जल्‍द नहीं थमेगा विवाद

आने वाले दिनों में यह विवाद जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा है बल्कि इसमें और गर्मी मिल सकती है. ज्योतिष के अनुसार जब तक मंगल और शनि की यह स्थिति बनी रहेगी तब तक तनाव बना रहेगा. इसके अलावा राहु का प्रभाव भी इस समय काफी मजबूत है जो भ्रम और अस्थिरता को बढ़ाता है. यही कारण है कि हालात जल्दी सामान्य होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है.

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समुद्री क्षेत्रों में बढ़ेगा तनाव

इसका सबसे बड़ा संकेत यह मिलता है कि मीन राशि का जल तत्व मंगल और शनि की इस स्थिति से प्रभावित हो रहा है. यह संयोजन समुद्री क्षेत्रों में तनाव या जल संबंधित घटनाओं की ओर भी इशारा करता है. इसलिए आने वाले समय में समुद्र से जुड़े क्षेत्रों में भी सतर्क रहने की जरूरत है.

इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात समझने लायक है कि ग्रहों की यह स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के गुस्से और असंतुलन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक बाहरी दुनिया में भी शांति संभव नहीं है.

भारत पर असर

एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि इस सबका हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा? ज्योतिष के अनुसार तो फिलहाल यह तो कहा जा सकता है कि इस युद्ध में भारत सीधे तौर पर शामिल होने के चांस नहीं के बराबर हैं. भारत अपनी समझदारी और विदेश नीति से इस मामले में एक संतुलन बनाए रखेगा.

इसका मतलब यह नहीं है कि इसका असर हम पर कहीं महसूस नहीं होगा. जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण होती है तो वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव आता है और इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. इसके साथ ही भारत का आम व्यक्ति भी कई तरह के दबाव (Economic Stress) का सामना करता है. पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

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आपदाएं आने की आशंका

सिर्फ इतना ही नहीं, शनि और मंगल का यह मेल प्रकृति पर भी असर डालता है. विशेषकर मौसम में बदलाव, अचानक तूफान, बाढ़, पानी से जुड़ी प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही भूकंप (earthquake) और सूखा (drought) जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल सकती हैं. मंगल और शनि का यह मेल ज्यादा गर्मी और आग से जुड़ी घटनाओं की ओर भी इशारा करता है.

विवाद बढ़ेगा या खत्‍म होगा?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह विवाद और बढ़ेगा या कोई अंत होगा? ज्योतिष के अनुसार जब तक शनि और मंगल एक दूसरे के प्रभाव में रहेंगे तब तक स्थिति में एक प्रकार का तनाव बना रह सकता है. 11 मई 2026 के बाद इन ग्रहों की स्थिति में बदलाव आने लगेगा और तब जाकर हालात धीरे धीरे सुधरने की संभावना बनेगी.

इसका यह मतलब नहीं कि तब तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहेगा बल्कि बीच बीच में तनाव की स्थिति बनती रह सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम इस समय धैर्य और समझदारी से काम लें. देश और दुनिया के हालात पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.