शादी में आ रही अड़चनें, पैसों की तंगी भी है, मंगलवार को कर लें गुड़ के ये आसान उपाय

Gud Ke Totke : हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है. इसलिए मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है. विशेष पूजा की जाती है. हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं. इससे मंगल दोष दूर होता है. हनुमान जी की कृपा से सारी समस्‍याएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसके अलावा ज्‍योतिष शास्‍त्र और लाल किताब में कुछ अचूक और आसान उपाय बताए गए हैं, जो शादी-विवाह, तंगी आदि से जुड़ी समस्‍याओं को दूर करने में बहुत कारगर हैं. मंगलवार को ये उपाय करना बड़ा लाभ दे सकता है.

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत

मंगलवार के अचूक उपाय

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल और शनि दोष दूर करने का उपाय - यदि कुंडली में मंगल और शनि ग्रह अशुभ स्थिति में रहकर कष्‍ट दे रहे हैं तो मंगलवार की सुबह स्‍नान करके बजरंगबली की पूजा करें. फिर बंदरों को गुड़ चना खिलाएं. इससे मंगल और शनि दोनों ही ग्रह शुभ फल देने लगेंगे.

शादी में आ रही बाधाएं दूर करने का उपाय - यदि कुंडली में मंगल दोष है और शादी में देरी हो रही है या बाधाएं आ रही हैं तो मंगलवार को गुड़ से मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं. इससे मंगल दोष दूर होता है और शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. यह उपाय करने से जल्‍द शादी के योग बनते हैं. जीवन में खुशहाली आती है. नौकरी-व्‍यापार में उन्‍नति मिलती है.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

दुर्भाग्‍य दूर करने का उपाय - यदि हर काम में असफलता मिल रही है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो ऐसे मंगलवार को शिव जी का जल में गुड़ मिलाकर अभिषेक करें, जब प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि का संयोग बन रहा है. हनुमान जी और शिव जी की कृपा से सारे कष्‍ट दूर होंगे और जीवन में सकारात्‍मक बदलाव आएंगे.

धन प्राप्ति के उपाय - यदि अथक मेहनत के बाद भी गरीबी और आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो मंगलवार को नारियल और गुड़ का यह टोटका कर लें. इसके लिए एक नारियल को ऊपर से थोड़ा काट लें और उसमें किसा हुआ नारियल और गुड़ मिलाकर भर दें. फिर इस नारियल को खाली जमीन पर इस तरह गड़ा दें कि नारियल ऊपर से थोड़ा बाहर रहे, जिससे चींटियां गुड़ और नारियल का बुरादा खा सकें. यह उपाय बहुत लाभ देगा और आपकी सारी परेशानियां दूर करेगा. धन वृद्धि करेगा.

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)