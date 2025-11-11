Mangalwar Ke Upay: लौंग, पान का पत्ता और चमत्कारी मंत्र का उपाय, मंगलवार को हनुमान जी प्रसन्न होकर हर लेंगे एक एक संकट!

Hanuman Ji Ko Kaise Prasnna Kare: भगवान हनुमान इस पृथ्वी पर साक्षत भगवान है जो अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और उनके जीवन से भय का नाश करते हैं. जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक हनुमान जी का रास्ता खुलता है. मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय करें तो उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं. कुछ सरल टोटके जैसे सिंदूर, लौंग और पान का पूजा में उपयोग करना और इससे जुड़े कुछ धार्मिक उपायों को करके हनुमान जी की विशेष कृपा पाई जा सकती है. आइए मंगलवार के कुछ उपाय और मंत्र जानें जिनको करके सुख-समृद्धि पाई जा सकती है और जीवन के दुख कर्ज और भय से मु्क्ति पाई जा सकती है.

हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना

मंगलवार या शनिवार को अगर भक्त सच्चे मन से हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करे और साथ में "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का जाप करे तो काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं. मंत्र का जाप 108 बार करें.

लौंग का हनुमान जी को भोग चढ़ाएं

लौंग को पवित्र व अति शक्तिशाली सामग्री मानी गयी है जिसे हनुमान जी को अर्पित करने से जीवन के संकट दूर होते हैं. मंगलवार को दो लौंग और एक सुपारी हनुमान जी को चढ़ाएं. पूजा के बाद इसे सिर से सात बार वाले और नदी में बहा दें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और नजर उतर जाएगा.

लौंग और गुड़ का उपाय करें

हनुमान जी की पूजा में जो भक्त लौंग और गुड़ रखता है उस पर भगवान अपनी विशेष कृपा दिखाते हैं. मंगलवार या शनिवार के दिन अगर हनुमान जी को दो लौंग के साथ थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं साथ में "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का जाप करते रहें तो इससे जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्याओं का अंत हो सकता है. धन वृद्धि तेजी से हो सकती है.

लगाएं पान का भोग

पान का पत्ता शुभ और अति पवित्र माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान के पत्ते में गुलकंद, लौंग, और इलायची रखकर अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. हनुमान जी को यह भोग अर्पित करते समय "श्रीराम जय राम जय जय राम" मंत्र जपें.

पान पर सिंदूर का चढ़ाएं

मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा में पान और सिंदूर जरूर रखें. हनुमान जी को पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर अर्पित करें. इसके बाद एक शक्तिशाली मंत्र का जाप 21 बार करके हनुमान जी को मनाएं. मंत्र- "ॐ रामदूताय नमः" जिसके जाप से सभी काम सफल होते हैं और भारी से भारी कर्ज का बोझ उतर जाता है.

