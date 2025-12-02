Manglik Dosha Astro: क्या होता है मांगलिक होने का अर्थ, विवाह में अड़चन आने के पीछे क्या है सही कारण!

Manglik Dosha Meaning And Effects: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो कुंडली में एक योग ऐसा भी बनता है जिसे मंगल दोष कहते हैं. मंगल दोष को मांगलिक दोष के रूप में भी जाना जाता है. मान्यता है कि मंगल ग्रह से बनने वाला मंगल दोष जब किसी जातक की कुंडली में होता है तो इसके प्रभाव से विवाह में कई तरह की दिक्कतें आती हैं. मांगलिक दोष होने से वैवाहिक जीवन में संघर्ष बना रहता है.

मांगलिक दोष कैसे बनता है और इसका क्या अर्थ है

वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो जातक की कुंडली में मंगल ग्रह जब चौथे, सातवें, आठवें व बारहवें भाव में से किस एक में स्थित हो तो जातक को मांगलिक दोष लगता है. कुंडली में मंगल दोष हो तो विवाह होने में अड़चन आता है और विवाह के बाद भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं. वहीं, अगर कोई लड़का या लड़की पर मांगलिक दोष हो तो किसी भी ज्योतिषी को बड़ी ही सावधानी से कुंडली मिलान करना चाहिए. हालांकि, मान्यता है कि दो मांगलिक युवक युवती का विवाह एक दूसरे से किया जा सकता है.

कितने तरह के होते हैं मांगलिक और क्यों आता है विवाह में अड़चन?

चंद्र मांगलिक दोष

किसी जातक की कुंडली में जब चंद्रमा से मंगल पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें इसके अलावा सातवें, आठवें व बाहरवें भाव में हो तो मंगल दोष के कारण विवाह में अड़चन तो आता ही है. इस दोष को चंद्र मांगलिक दोष कहते हैं जिससे विवाह होने के बाद भी जीवनसाथी के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है.

आंशिक मांगलिक दोष

आंशिक मांगलिक एक ऐसा दोष है जो कुंडली में स्पष्ट रूप से न होकर हल्का होता है. कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें और बारहवें भाव में मंगल जब मौजूद होता है तो आंशिक मांगलिक दोष लगता है लेकिन ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का प्रभाव अधिक नहीं होता है. इस दोष को कुछ उपायों से दूर कर सकते हैं तो वहीं कई बार 28 साल की उम्र के बाद दोष खत्म हो जाता है. इस दोष के कारण भी विवाह होने में अड़चन आ सकती है.

मंगल दोष को खत्म करने के उपाय

व्रत का अनुष्ठान

किसी व्यक्ति का विवाह अगर मांगलिक व्यक्ति से तय हो जाए तो इस मंगलदोष को खत्म करने के लिए पहले वट सावित्री की पूजा और व्रत रखना चाहिए और मंगला गौरी का व्रत भी रखना चाहिए. व्रत का अनुष्ठान करने से मंगलदोष के अशुभ प्रभाव दूर हो सकता है.

पीपल के पेड़ से विवाह

किसी युवती की कुंडली में अगर मंगलिक दोष हो तो उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए गुप्त रूप से पीपल के पेड़ से युवती का विवाह करवाना चाहिए. ध्यान रहे कि युवक से विवाह से पहले इस विधि को करना है. इससे युवती का विवाह मंगलदोष के बिना होगा और सुखमय वैवाहिक जीवन होगा.

