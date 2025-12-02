Advertisement
Manglik Dosha Astro: क्या होता है मांगलिक होने का अर्थ, विवाह में अड़चन आने के पीछे क्या है सही कारण!

Manglik Dosha In Kundali: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो किसी भी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो जातक के विवाह में अड़चन आ सकता है. आइए मांगलिक दोष के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:39 AM IST
Manglik Dosha
Manglik Dosha Meaning And Effects: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो कुंडली में एक योग ऐसा भी बनता है जिसे मंगल दोष कहते हैं. मंगल दोष को मांगलिक दोष के रूप में भी जाना जाता है. मान्यता है कि मंगल ग्रह से बनने वाला मंगल दोष जब किसी जातक की कुंडली में होता है तो इसके प्रभाव से विवाह में कई तरह की दिक्कतें आती हैं. मांगलिक दोष होने से वैवाहिक जीवन में संघर्ष बना रहता है. 

मांगलिक दोष कैसे बनता है और इसका क्या अर्थ है 
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो जातक की कुंडली में मंगल ग्रह जब चौथे, सातवें, आठवें व बारहवें भाव में से किस एक में स्थित हो तो जातक को मांगलिक दोष लगता है. कुंडली में मंगल दोष हो तो विवाह होने में अड़चन आता है और विवाह के बाद भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं. वहीं, अगर कोई लड़का या लड़की पर मांगलिक दोष हो तो किसी भी ज्योतिषी को बड़ी ही सावधानी से कुंडली मिलान करना चाहिए. हालांकि, मान्यता है कि दो मांगलिक युवक युवती का विवाह एक दूसरे से किया जा सकता है.

कितने तरह के होते हैं मांगलिक और क्यों आता है विवाह में अड़चन?
चंद्र मांगलिक दोष 
किसी जातक की कुंडली में जब चंद्रमा से मंगल पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें इसके अलावा सातवें, आठवें व बाहरवें भाव में हो तो मंगल दोष के कारण विवाह में अड़चन तो आता ही है. इस दोष को चंद्र मांगलिक दोष कहते हैं जिससे विवाह होने के बाद भी जीवनसाथी के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है.

आंशिक मांगलिक दोष
आंशिक मांगलिक एक ऐसा दोष है जो कुंडली में स्पष्ट रूप से न होकर हल्का होता है. कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें और बारहवें भाव में मंगल जब मौजूद होता है तो आंशिक मांगलिक दोष लगता है लेकिन ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का प्रभाव अधिक नहीं होता है. इस दोष को कुछ उपायों से दूर कर सकते हैं तो वहीं कई बार 28 साल की उम्र के बाद दोष खत्म हो जाता है. इस दोष के कारण भी विवाह होने में अड़चन आ सकती है.

मंगल दोष को खत्म करने के उपाय
व्रत का अनुष्ठान
किसी व्यक्ति का विवाह अगर मांगलिक व्यक्ति से तय हो जाए तो इस मंगलदोष को खत्म करने के लिए पहले वट सावित्री की पूजा और व्रत रखना चाहिए और मंगला गौरी का व्रत भी रखना चाहिए. व्रत का अनुष्ठान करने से मंगलदोष के अशुभ प्रभाव दूर हो सकता है. 

पीपल के पेड़ से विवाह
किसी युवती की कुंडली में अगर मंगलिक दोष हो तो उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए गुप्त रूप से पीपल के पेड़ से युवती का विवाह करवाना चाहिए. ध्यान रहे कि युवक से विवाह से पहले इस विधि को करना है. इससे युवती का विवाह मंगलदोष के बिना होगा और सुखमय वैवाहिक जीवन होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

Manglik Dosha Astro

