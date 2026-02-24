Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोMonthly Horoscope (March 2026): मार्च का महीना करियर, पैसे और प्‍यार के मामले में रहेगा बेहद खास, पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope (March 2026): मार्च का महीना करियर, पैसे और प्‍यार के मामले में रहेगा बेहद खास, पढ़ें मासिक राशिफल

March 2026 Masik Rashifal in Hindi : मार्च का महीना सभी राशि वालों के लिए विशेष रहने वाला है. क्‍योंकि मार्च में शुक्र ग्रह ही 4 बार ग्रह-नक्षत्र गोचर कर रहे हैं. इसके अलावा कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा रहेगा. जिनका सभी राशियों पर असर होगा. पढ़ें मार्च 2026 का मासिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:28 PM IST
मार्च 2026 का मासिक भविष्‍यफल (फोटो क्रेडिट - AI)
मार्च 2026 का मासिक भविष्‍यफल (फोटो क्रेडिट - AI)

March 2026 Horoscope for All Zodiac: ज्‍योतिष के अनुसार मार्च का महीना सभी राशि वालों के लिए बदलाव, विकास और सेल्‍फ-एनालिसिस करने का है. मार्च में बुध वक्री होंगे, शुक्र 2 बार ग्रह गोख्‍र करेंगे, सूर्य गोचर करेंगे, गुरु मार्गी रहेंगे, इसके अलावा अन्‍य ग्रहों के दर्जन भर से ज्‍यादा नक्षत्र गोचर होंगे. इतना ही नहीं मार्च में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो भारत में नजर भी आएगा और इसका सूतक काल माना जाएगा. ऐसे में यह महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें मार्च महीने का भविष्‍यफल. 

मासिक राशिफल मार्च 2026 

मेष: मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना करियर में तरक्‍की देगा. वित्तीय लाभ कराएगा. साल 2026 के बीते दोनों महीनों की तुलना में यह महीना कई मायनों में बेहतर है. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी.

वृषभ: वृष राशि वालों के लिए मार्च का महीना जीवन में स्थिरता लेकर आएगा. आप सुकून महसूस करेंगे. कई स्‍त्रोतों से आर्थिक लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी. करियर में उन्‍नति मिलेगी. प्रमोशन, नई जॉब का ऑफर मिलने का योग है. 

मिथुन: मार्च 2026 मिथुन राशि वालों को मानसिक स्पष्टता देगा. साथ ही करियर में नए अवसर मिलेंगे. नए रिश्‍ते बनेंगे और पुराने संबंधों में सुधार आएगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए यह महीना अच्‍छा रहेगा. लेकिन इमोशनल होना काम बिगाड़ सकता है. चाहे रिश्‍ते हों या प्रोफेशनल लाइफ व्‍यवहारिक एप्रोच रखें.  

सिंह: सिंह राशि वालों को आत्मविश्वास बढ़ेगा. लीडर के तौर पर काम करेंगे. करियर के लिए समय अच्‍छा है लेकिन अहंकार करना भारी पड़ सकता है. अनैतिक काम ना करें. 

कन्या: कन्‍या राशि वालों को मार्च में सतर्कता बरतने की जरूरत है. काम में लापरवाही ना करें. सेहत का भी ख्‍याल रखें. वाणी की दम पर काम बनेंगे. 

तुला: तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना बेहद शुभ साबित हो सकता है. करियर में बड़ी सफलता मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. संबंधों में सुधार आएगा. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. 

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों को मार्च में अति आत्‍मविश्‍वास या गुस्‍से से बचना चाहिए. यदि ये सावधानी बरतें तो करियर में लाभ होगा. वहीं लापरवाही करना बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है. 

धनु: धनु राशि वालों को मार्च का महीना यात्रा के मौके देगा. आर्थिक समस्‍याओं से भी निजात मिल सकती है. नौकरी-व्‍यापार के लिए समय अच्‍छा है. स्‍टूडेंट्स के लिए समय सफलतादायी है. 

मकर: मकर राशि वालों को मार्च मिश्रित फल देगा. एक ओर आर्थिक लाभ होगा, लेकिन जोखिम भरा निवेश नुकसान करवा सकता है. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. हालांकि निजी जीवन को लेकर तनाव रह सकता है. 

कुंभ: कुंभ राशि वालों को 15 मार्च तक संभलकर रहने की जरूरत है. दुर्घटना हो सकती है. चोट लग सकती है. गुस्‍से से बचें. लेन-देन सोच-समझकर करें. चंद्र ग्रहण भी कुंभ राशि में ही लग रहा है.  

मीन: मार्च महीने में मीन राशि वालों को करियर में उन्‍नति के मौके मिल सकते हैं. इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. सोच-समझकर काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

march 2026 rashifal

