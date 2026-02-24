March 2026 Horoscope for All Zodiac: ज्‍योतिष के अनुसार मार्च का महीना सभी राशि वालों के लिए बदलाव, विकास और सेल्‍फ-एनालिसिस करने का है. मार्च में बुध वक्री होंगे, शुक्र 2 बार ग्रह गोख्‍र करेंगे, सूर्य गोचर करेंगे, गुरु मार्गी रहेंगे, इसके अलावा अन्‍य ग्रहों के दर्जन भर से ज्‍यादा नक्षत्र गोचर होंगे. इतना ही नहीं मार्च में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो भारत में नजर भी आएगा और इसका सूतक काल माना जाएगा. ऐसे में यह महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें मार्च महीने का भविष्‍यफल.

मासिक राशिफल मार्च 2026

मेष: मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना करियर में तरक्‍की देगा. वित्तीय लाभ कराएगा. साल 2026 के बीते दोनों महीनों की तुलना में यह महीना कई मायनों में बेहतर है. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ: वृष राशि वालों के लिए मार्च का महीना जीवन में स्थिरता लेकर आएगा. आप सुकून महसूस करेंगे. कई स्‍त्रोतों से आर्थिक लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी. करियर में उन्‍नति मिलेगी. प्रमोशन, नई जॉब का ऑफर मिलने का योग है.

मिथुन: मार्च 2026 मिथुन राशि वालों को मानसिक स्पष्टता देगा. साथ ही करियर में नए अवसर मिलेंगे. नए रिश्‍ते बनेंगे और पुराने संबंधों में सुधार आएगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए यह महीना अच्‍छा रहेगा. लेकिन इमोशनल होना काम बिगाड़ सकता है. चाहे रिश्‍ते हों या प्रोफेशनल लाइफ व्‍यवहारिक एप्रोच रखें.

यह भी पढ़ें: मंगल-सूर्य की युति से एक्टिव हुआ मंगलादित्‍य राजयोग, 15 मार्च तक 3 राशि वालों को लाभ ही लाभ

सिंह: सिंह राशि वालों को आत्मविश्वास बढ़ेगा. लीडर के तौर पर काम करेंगे. करियर के लिए समय अच्‍छा है लेकिन अहंकार करना भारी पड़ सकता है. अनैतिक काम ना करें.

कन्या: कन्‍या राशि वालों को मार्च में सतर्कता बरतने की जरूरत है. काम में लापरवाही ना करें. सेहत का भी ख्‍याल रखें. वाणी की दम पर काम बनेंगे.

तुला: तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना बेहद शुभ साबित हो सकता है. करियर में बड़ी सफलता मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. संबंधों में सुधार आएगा. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

यह भी पढ़ें: ऐसी मांओं के कारण बच्‍चों की पर्सनालिटी दबकर रह जाती है, बर्थडेट से लगाएं पता

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों को मार्च में अति आत्‍मविश्‍वास या गुस्‍से से बचना चाहिए. यदि ये सावधानी बरतें तो करियर में लाभ होगा. वहीं लापरवाही करना बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है.

धनु: धनु राशि वालों को मार्च का महीना यात्रा के मौके देगा. आर्थिक समस्‍याओं से भी निजात मिल सकती है. नौकरी-व्‍यापार के लिए समय अच्‍छा है. स्‍टूडेंट्स के लिए समय सफलतादायी है.

मकर: मकर राशि वालों को मार्च मिश्रित फल देगा. एक ओर आर्थिक लाभ होगा, लेकिन जोखिम भरा निवेश नुकसान करवा सकता है. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. हालांकि निजी जीवन को लेकर तनाव रह सकता है.

यह भी पढ़ें: मार्च महीने में 3 बड़े ग्रह-गोचर 5 राशि वालों का खोलेंगे नसीब, पैसों की तंगी होगी दूर, करियर में हासिल होगी बड़ी उपलब्धि

कुंभ: कुंभ राशि वालों को 15 मार्च तक संभलकर रहने की जरूरत है. दुर्घटना हो सकती है. चोट लग सकती है. गुस्‍से से बचें. लेन-देन सोच-समझकर करें. चंद्र ग्रहण भी कुंभ राशि में ही लग रहा है.

मीन: मार्च महीने में मीन राशि वालों को करियर में उन्‍नति के मौके मिल सकते हैं. इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. सोच-समझकर काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)