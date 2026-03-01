Advertisement
चीते की तरह तेज दिमाग वाले होते हैं मार्च में जन्‍मे लोग, बाकी खूबियां भी पर्सनालिटी में लगाती हैं चार चांद

चीते की तरह तेज दिमाग वाले होते हैं मार्च में जन्‍मे लोग, बाकी खूबियां भी पर्सनालिटी में लगाती हैं चार चांद

March Born Personality : मार्च में जन्‍मे लोगों में कई ऐसी खूबियां होती हैं, जो उन्‍हें भीड़ से अलग करती हैं. ये लोग अपनी दम पर अलग पहचान बनाते हैं. तेज दिमाग, फुर्तीले शरीर के अलावा मार्च में जन्‍मे लोगों की क्‍या-क्‍या खासियतें हैं, जानिए. 

Mar 01, 2026
मार्च में जन्‍मे लोगों की पर्सनालिटी की खास बातें (AI Generated Image)
मार्च में जन्‍मे लोगों की पर्सनालिटी की खास बातें (AI Generated Image)

March born zodiac sign : व्‍यक्ति के जन्‍म के महीने के आधार पर भी उसकी पर्सनालिटी जानी जा सकती है. पश्चिमी देशों में इसे सूर्य राशि आध‍ारित गणना कहते हैं. सूर्य राशि के आधार पर मार्च में जन्‍मे लोगों की मेष और मीन राशि होती है. इन दोनों ही राशि वाले लोगों में कुछ कमाल की खासियतें होती हैं, जो उन्‍हें भीड़ से अलग करती हैं. 

सूर्य राशि के आधार पर 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच जन्‍मे लोगों की मेष राशि होती है. वहीं 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा हुए लोगों की मीन राशि होती है. 

तेज दिमाग, फुर्तीला बदन 

ज्‍योतिष के अनुसार मार्च में पैदा हुए लोग बेहद तेज दिमाग वाले होते हैं और उन्‍हें बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है. कह सकते हैं कि ये चीजे की तरह तेज दिमाग वाले होते हैं और शरीर भी वैसा ही फुर्तीला होता है. आमतौर पर मार्च में जन्‍मे लोग दुबले-छरहरे शरीर वाले होते हैं. 

यह भी पढ़ें: फाल्‍गुन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना सही, 2 मार्च या 3 मार्च; स्‍नान-दान के लिए 50 मिनट का बेहद शुभ मुहूर्त

तेजी से लेते हैं फैसले 

मार्च में पैदा हुए लोग फैसले लेने में भी तेज होते हैं. ये खासे साहसी होते हैं. जैसे ही उन्‍हें कोई अवसर नजर आता है, वे उसका पूरा इस्‍तेमाल करने में जुट जाते हैं. इसके अलावा इनमें क्रिएटिविटी भी कमाल की होती है. वे गहराई से सोचते हैं और कुछ अलग करते हैं. 

यह भी पढ़ें: 2 मार्च से बन रहा केंद्र त्रिकोण राजयोग: इन 3 राशियों की आय और करियर में होगी गोल्डन ग्रोथ

भीड़ से अलग पहचान 

मार्च में पैदा हुए लड़के-लड़कियों में एक और खूबी होती है कि वे खुद को भीड़ से अलग रखते हैं और अपनी अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं. हालांकि उनकी ये खूबियां उनके दिमाग पर नहीं चढ़ती हैं, इसलिए वे विनम्र, सहज स्‍वभाव वाले और मिलनसार होते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं. 

यह भी पढ़ें: सच हुई Zee News की भविष्‍यवाणी, छिड़ गया भीषण युद्ध, ग्रहों ने मचा दिया पूरी दुनिया में तांडव, कई देशों में कत्‍लेआम...

दोस्‍ती निभाने में अव्‍वल 

मार्च में पैदा हुए लोग दोस्‍ती हो या रिश्‍तेदारी, निभाने में अव्‍वल होते हैं. लेकिन यदि कोई इनके साथ चीटिंग करे तो ये खासे नाराज हो जाते हैं. वैसे इनको धोखा देना बहुत मुश्किल होता है. ये अपनी चतुराई से सामने वाली की हर चाल भांप लेते हैं. अपने पार्टनर का हर कदम पर साथ देते हैं. इसलिए इन्‍हें ट्रस्‍टेबल लाइफ पार्टनर कहा जाता है. ये लोग सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी खासे सक्रिय रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: टूटेगी होलिका दहन के अगले दिन होली खेलने की परंपरा, हो गया बड़ा मसला, चंद्र ग्रहण के दौरान ही खत्‍म हो जाएगी पूर्णिमा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की

March born people

Trending news

