Astrology: आपकी कुंडली में छिपा है मृत्यु कारक ग्रह? ऐसे जानें मारकेश का प्रभाव और समाधान

Astrology Markesh: मारकेश ग्रह भय का कारण नहीं, बल्कि सावधानी का संकेत हैं. जन्म कुंडली में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और ये निश्चित समय पर प्रभाव डालते हैं. आइए जानते हैं इसके प्रभाव और बचाव के उपाय.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:20 PM IST
Astrology: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह जीवन के किसी न किसी पहलू को प्रभावित करता है. वहीं, कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण माना गया है. इन्हीं में से एक है मारकेश ग्रह. जन्म कुंडली में मारकेश ग्रह मृत्यु या गंभीर संकट का कारण बनने वाले ग्रहों की श्रेणी में आते हैं. हालांकि ,इसका मतलब यह नहीं कि मारकेश ग्रह हमेशा नुकसान ही दें, सही उपाय और ज्योतिषीय समझ के साथ इनके अशुभ प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में मारकेश क्या होता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके दुष्प्रभाव से बचने के क्या ज्योतिषीय उपाय हैं.

मारकेश ग्रह किसे कहते हैं?

कुंडली में विशेष भावों के स्वामी ग्रह, समय विशेष में मारक (हानिकारक) बन जाते हैं. ज्योतिष में दूसरे और सातवें भाव को मारक भाव माना गया है. इन भावों के स्वामी ग्रहों को ही मारकेश ग्रह कहा जाता है. इसके अलावा
इन ग्रहों के साथ बने कुछ विशेष योग दशा-अंतरदशा,  अशुभ दृष्टि या स्थिति, मारक प्रभाव को और अधिक सक्रिय कर सकती है.

मारकेश ग्रह कब देता है परिणाम?

मारकेश ग्रह हर समय सक्रिय नहीं रहते, बल्कि यह तब प्रभावी होते हैं जब इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, यह अष्टम भाव (मृत्यु भाव) से संबंध बना लें, यह राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों के साथ युति कर लें, इस दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य, वित्त या मानसिक स्थितियों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

मारकेश ग्रह के संकेत

अगर मारकेश ग्रह सक्रिय हो जाएं, तो कई संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे- अचानक बीमारी या स्वास्थ्य में गिरावट, लंबे समय से चल रहा इलाज असर न दिखाना, दुर्घटना का खतरा, मानसिक तनाव, डर या बेचैनी, आर्थिक संकट का बढ़ना इत्यादि ये संकेत बताते हैं कि कुंडली में मारकेश ग्रह सक्रिय हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल-गुरु का षडाष्टक योग इन 5 राशि वालों को देगा अथाह सुख-समृद्धि, होंगे अमीर

मारकेश ग्रह के उपाय

ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं जिनसे मारकेश ग्रह का प्रभाव नियंत्रित किया जा सकता है. महामृत्युंजय मंत्र का जप- इस मंत्र को 108 बार या विशेष तिथि पर जपना शुभ माना गया है.

दान-पुण्य- विशेष ग्रहों के अनुसार शनि के लिए तिल, तेल या काला कपड़ा और मंगल के लिए गुड़ या मूंग दाल और बुध के लिए हरी वस्तुएं इत्यादि दान करने से मारकेश का प्रभाव कम होता है. साथ ही, भगवान महाकाल, भैरव और हनुमान की उपासना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से मारकेश ग्रहों का कष्ट कम होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

#astrology

