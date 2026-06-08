Rahu Mahadasha: राहु की महादशा में शादी करने से क्या होगा? मंगलकारी या अशुभ

Rahu Mahadasha Effect on Marriage: ज्योतिष में राहु को अचानक लाभ या नुकसान कराने वाला ग्रह माना गया है. कुंडली में इसकी स्थिति गड़बड़ होने पर अनेक प्रकार के मानसिक विकार आने लगते हैं. जबकि, यदि कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो तो जातक अचानक उन्नति के रास्ते पर चलने लगता है. कुंडली में मौजूद राहु का प्रभाव शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ता है. राहु की महादशा अठारह (18) वर्षों की होती है, इस दौरान अन्य ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी आती है. ऐसे में सवाल उठता है अगर विवाह योग्य लड़का या लड़की की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो उस स्थिति में शादी करना चाहिए या नहीं.
अठारह वर्षों की राहु की महादशा के दौरान जब राहु की अंतर्दशा आती है, तब विवाह योग्य कन्याओं को भी शादी करने से बचना चाहिए. इस दौरान विवाह करने से दांपत्य जीवन प्रभावित हो सकता है. लड़कियां राहु की महादशा में शादी कर सकती हैं, लेकिन तब जब बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हो. इस दौरान विवाह करने से दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है. इसके अलावा राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आने पर भी विवाह किया जा सकता है.
FAQ
मेदिनी ज्योतिष के मुताबिक, राहु की महादशा के दौरान राहु की अंतर्दशा में, बृहस्पति की अतंर्दशा में और शुक्र की अंतर्दशा में विवाह किया जा सकता है.
जब कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो, तो विवाह योग्य कन्या की शादी की बातचीत की जा सकती है. यह समय विवाह के लिए शुभ होता है.
जब कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो और उस दौरान राहु की अंतर्दशा शुरू हो, तो शादी की बातचीत भी नहीं करनी चाहिए.
यह भी पढ़ें: राहु की महादशा हमेशा नहीं होती भारी! इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा चमका देती है सोया हुआ भाग्य
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)