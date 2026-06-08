Rahu Mahadasha: राहु की महादशा में शादी करने से क्या होगा? मंगलकारी या अशुभ

Rahu Mahadasha Effect on Marriage: ज्योतिष में राहु को अचानक लाभ या नुकसान कराने वाला ग्रह माना गया है. कुंडली में इसकी स्थिति गड़बड़ होने पर अनेक प्रकार के मानसिक विकार आने लगते हैं. जबकि, यदि कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो तो जातक अचानक उन्नति के रास्ते पर चलने लगता है. कुंडली में मौजूद राहु का प्रभाव शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ता है. राहु की महादशा अठारह (18) वर्षों की होती है, इस दौरान अन्य ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी आती है. ऐसे में सवाल उठता है अगर विवाह योग्य लड़का या लड़की की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो उस स्थिति में शादी करना चाहिए या नहीं.