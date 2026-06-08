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Rahu Mahadasha: राहु की महादशा में शादी करने से क्या होगा? मंगलकारी या अशुभ

Marriage in Rahu Mahadasha: सनातन धर्म में विवाह को बहुत पवित्र माना गया है. इसलिए जब विवाह योग्य पुरुष या कन्या की शादी की बात आती है, तो परिवार के मुखिया बहुत सोच-समझकर फैसला लेते हैं.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 08, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:44 PM IST
Rahu Mahadasha: राहु की महादशा में शादी करने से क्या होगा? मंगलकारी या अशुभ

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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