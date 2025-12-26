Advertisement
trendingNow13054040
Hindi Newsऐस्ट्रोहाथ की ये छोटी सी रेखा बताती है किस उम्र में शादी होगी, चलेगी या नहीं? मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सब कुछ जानें यहां

हाथ की ये छोटी सी रेखा बताती है किस उम्र में शादी होगी, चलेगी या नहीं? मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सब कुछ जानें यहां

Vivah Rekha : हाथ की रेखाओं से यह भी पता चलता है कि शादी कब होगी यानी कि किस उम्र में होगी, क्‍या एक से ज्‍यादा रिलेशनशिप बनेंगे और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य और हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता से जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथ की ये छोटी सी रेखा बताती है किस उम्र में शादी होगी, चलेगी या नहीं? मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सब कुछ जानें यहां

Hath me shadi ki rekha kahan hoto hai : हस्‍तरेखा से व्‍यक्ति पर्सनालिटी, करियर, भविष्‍य और शादी कब कैसे होगी? इन सभी के बारे में जाना जा सकता है. आज शादी के अहम मुद्दे पर बात करते हैं, जो कि मौजूदा पीढ़ी के लिए बड़ी समस्‍या बन गई है. या तो लोगों की उम्र गुजरने पर भी शादी ही नहीं हो पा रही है, तो वहीं जिन लोगों की शादी हो गई है, उनके भी कई मसले हैं. वहीं कुछ लोग के एक से ज्‍यादा रिलेशनशिप हैं. जानिए हाथ की किस रेखा से शादी के बारे में पता चलता है. 

विवाह रेखा 

हथेली में बनी विवाह रेखा बताती है कि जातक का विवाह कब होगा, कैसा होगा. कहीं एक से ज्‍यादा रिलेशनशिप या शादियों के योग तो नहीं हैं. यह सब आप खुद भी चैक कर सकते हैं. इस‍के लिए अपने हाथ की विवाह रेखा देखें, जो कि सबसे छोटी उंगली के नीचे हाथ के बाहर की तरफ आड़ी स्थिति में होती है. यह छोटी सी रेखा से ही पता चलता है कि शादी कब होगी और कैसी चलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

किस उम्र में शादी होगी - अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के काफी पास हो तो जातक की शादी कम उम्र में हो जाती है. हृदय रेखा हथेली पर सबसे ऊपरी और क्षैतिज रेखा होती है, जो आमतौर पर छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर तर्जनी (index finger) या मध्यमा (middle finger) उंगली के नीचे तक जाती है. 

वहीं अगर विवाह रेखा हृदय रेखा ओर छोटी उंगली के बीचों-बीच हो तो शादी 25 से 30 वर्ष की आयु में हो जाती है. वहीं वही अगर विवाह रेखा छोटी ऊंगली के बहुत पास हो तो शादी में देरी होती है. ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर 35 की उम्र के बाद होती है. यदि उससे पहले हो जाए तो शादी में समस्‍या आती है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे महंगी जमीन है 4 स्‍क्‍वायर मीटर का यह टुकड़ा, 2 मासूम बच्‍चों का हुआ था अंतिम संस्‍कार, सोने की मोहरें बिछाकर तय हुई थी कीमत

विवाह रेखा की स्थिति - यदि विवाह रेखा साफ और गहरी हो तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है. वहीं टूटी हुई या हल्‍की विवाह रेखा हल्की रिश्तो में उतार चढ़ाव का संकेत देती है. ऐसे लोगों का रिश्‍ता तय होने में काफी समस्‍या होती है. 

एक से ज्‍यादा रिलेशनशिप - अगर विवाह रेखा दो या दो से ज्यादा हों तो ऐसे जातक के एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते है. इनके एक से ज्‍यादा विवाह भी होने के योग रहते हैं. वहीं अगर विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो या कोई अन्य रेखा इसको काट रही हो तो यह रिश्ते में अलगाव या तनाव का संकेत होता है.

यह भी पढ़ें: तिल चतुर्थी कब है और क्‍यों है इतनी महत्‍वपूर्ण? इस तिलकुट चौथ पर अंगारक योग का भी शुभ संयोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Palmistry

Trending news

बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात