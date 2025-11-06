Advertisement
विध्‍वंस मचा देगा मंगल-राहु का 'अंगारक योग', 7 दिसंबर तक का समय 3 राशियों पर बहुत भारी

Angarak Yog 2025: भूमिपुत्र मंगल की स्थिति एक बेहद खतरनाक योग बना रही है, जो दिसंबर 2025 की शुरुआत तक बनी रहेगी. अंगारक योग बना रहे मंगल ग्रह 3 राशि वालों को भारी कष्‍ट दे सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:18 AM IST
Rahu Mangal 2025: ग्रहों के सेनापति मंगल गोचर करके अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर गए हैं. मंगल का स्‍वराशि में होना रुचक राजयोग बनाता है. इसके साथ ही मंगल एक बेहद अशुभ योग भी बना रहे हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भूमिपुत्र मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं और मकर राशि में मौदूज राहु पर दृष्टि डालकर अंगारक योग बना रहे हैं. अंगारक योग को ज्‍योतिष में बहुत अशुभ माना गया है. यह योग विध्‍वंसकारी होता है. जो आपदा लाता है, युद्ध और हिंसा भड़काता है. वहीं लोगों का गुस्‍सा और आक्रामकता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता प्रभावित करता है. मंगल 7 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और तब तक यह अंगारक योग प्रभावी रहेगा. 3 राशि वालों के लिए यह योग खासा अशुभ और नुकसानदेह साबित हो सकता है. 

इन 3 राशियों पर गिरेगी गाज 

कर्क राशि - मंगल राहु जो अंगारक योग बना रहे हैं, वो कर्क राशि वालों को अशुभ फल दे सकता है. इन जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्‍यादा जरूरत है. बिगड़े बोल बनते हुए काम बिगाड़ देंगे. विवाद में फंसने की आशंका है. वाहन चलाते समय सावधान रहें. गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ख्‍याल रखें. आत्मविश्वास में कमी हो सकती है. जल्‍दबाजी में निर्णय ना लें. अहम फैसले सोच विचार कर ही लें. 

मकर राशि - मकर राशि में ही राहु विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि अंगारक योग बना रही है. जो इस राशि के जातकों के लिए सबसे ज्‍यादा कष्‍टकारी हो सकती है. आपकी सोच पर बुरा असर पड़ सकता है. आक्रामकता और कड़वी वाणी नुकसान करवाएगी. बेहतर है कि सभी से आराम से बात करें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें. जल्‍दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, जो भविष्‍य में बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं. चोट लगने, सर्जरी होने के योग हैं. संतान का व्‍यवहार परेशानी में डाल सकता है. 

कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों के लिए भी अंगारक योग अच्‍छा नहीं कहा जा सकता है. अपने गुस्‍से पर काबू रखें. कोई भी नियम ना तोड़ें, ना ही अनैतिक काम करें. छोटी सी गलती के कारण भी बुरी तरह फंस सकते हैं. वर्कप्‍लेस पर सावधान रहें. करियर में कोई समस्‍या आ सकती है. लाइफ पार्टनर से खटपट रहेगी. आर्थिक हानि के योग हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

