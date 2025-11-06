Rahu Mangal 2025: ग्रहों के सेनापति मंगल गोचर करके अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर गए हैं. मंगल का स्‍वराशि में होना रुचक राजयोग बनाता है. इसके साथ ही मंगल एक बेहद अशुभ योग भी बना रहे हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भूमिपुत्र मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं और मकर राशि में मौदूज राहु पर दृष्टि डालकर अंगारक योग बना रहे हैं. अंगारक योग को ज्‍योतिष में बहुत अशुभ माना गया है. यह योग विध्‍वंसकारी होता है. जो आपदा लाता है, युद्ध और हिंसा भड़काता है. वहीं लोगों का गुस्‍सा और आक्रामकता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता प्रभावित करता है. मंगल 7 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और तब तक यह अंगारक योग प्रभावी रहेगा. 3 राशि वालों के लिए यह योग खासा अशुभ और नुकसानदेह साबित हो सकता है.

​यह भी पढ़ें: जिद्दी और गुस्‍से की बहुत तेज होती हैं इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियां, दूसरों पर लुटाती हैं...

इन 3 राशियों पर गिरेगी गाज

Add Zee News as a Preferred Source

कर्क राशि - मंगल राहु जो अंगारक योग बना रहे हैं, वो कर्क राशि वालों को अशुभ फल दे सकता है. इन जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्‍यादा जरूरत है. बिगड़े बोल बनते हुए काम बिगाड़ देंगे. विवाद में फंसने की आशंका है. वाहन चलाते समय सावधान रहें. गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ख्‍याल रखें. आत्मविश्वास में कमी हो सकती है. जल्‍दबाजी में निर्णय ना लें. अहम फैसले सोच विचार कर ही लें.

यह भी पढ़ें: गॉसिप करने और इधर की उधर करने में अव्‍वल होते हैं ये राशि वाले लोग, इनसे उलझना अपने पैर पर कुल्‍हाड़ी मारने जैसा

मकर राशि - मकर राशि में ही राहु विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि अंगारक योग बना रही है. जो इस राशि के जातकों के लिए सबसे ज्‍यादा कष्‍टकारी हो सकती है. आपकी सोच पर बुरा असर पड़ सकता है. आक्रामकता और कड़वी वाणी नुकसान करवाएगी. बेहतर है कि सभी से आराम से बात करें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें. जल्‍दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, जो भविष्‍य में बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं. चोट लगने, सर्जरी होने के योग हैं. संतान का व्‍यवहार परेशानी में डाल सकता है.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों के लिए भी अंगारक योग अच्‍छा नहीं कहा जा सकता है. अपने गुस्‍से पर काबू रखें. कोई भी नियम ना तोड़ें, ना ही अनैतिक काम करें. छोटी सी गलती के कारण भी बुरी तरह फंस सकते हैं. वर्कप्‍लेस पर सावधान रहें. करियर में कोई समस्‍या आ सकती है. लाइफ पार्टनर से खटपट रहेगी. आर्थिक हानि के योग हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)