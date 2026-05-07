कमाल का है मई का चंद्र चमत्कार, बदल जाएगी 5 राशि वालों की जिंदगी, जानिए वजह

हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि आती है लेकिन मई ऐसा महीना है जिसकी शुरुआत और अंत दोनों ही पूर्णिमा तिथि से हो रहे हैं. ऐसा संयोग दुर्लभ ही बनता है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा तिथि पड़ें. जब ऐसा संयोग बनता है तो इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है.

5 राशियों की चमकेगी किस्‍मत

इस बार हो रहा यह चंद्र चमत्‍कार 5 राशियों के लिए बेहद शुभ होने वाला है और इन लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत करेगा. ज्‍योतिष में महीने में 2 पूर्णिमा का आना इमोशन, निर्णय क्षमता और भाग्‍य परिवर्तन से जोड़ा गया है.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए 2 बार पूर्णिमा का पड़ना आर्थिक उन्‍नति देगा. साथ ही जीवन में स्थिरता लाएगा. नए अवसर मिलेंगे जो आपको बड़ी तरक्‍की देंगे. इमोशनल इंटेलीजेंस और निर्णय क्षमता बेहतर होगी. माता की सेहत में सुधार आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: प्यार में आप Loyal हैं या Toxic? बर्थ डेट खोल देगी आपका असली चेहरा)

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के स्‍वामी चंद्रमा हैं और मई में 2 पूर्णिमा होना, सबसे ज्‍यादा असर आप पर ही डालेगा. धन लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. मानसिक शांति मिलेगी, आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. आप बड़े निर्णय ले पाएंगे. भ्रम दूर होंगे.

कन्या (Virgo)

कन्‍या राशि वालों को मई में हो रहा चंद्र चमत्‍कार ओवरथिंकिंग से निजात देगा. लंबे समय से आप जिस मानसिक शांति की तलाश में थे, वो इस हफ्ते मिल सकती है. कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं. करियर में सफलता मिलेगी.

(यह भी पढ़ें: 11 मई का मंगल गोचर बना रहा महा राजयोग, 4 राशियों के लिए खुलेंगे अचानक कमाई के दरवाजे, किस्मत लेगी यू-टर्न)

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक रा‍शि वालों के लिए यह योग काफी प्रभावी रहेगा. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर संबंधी सुनहरा मौका मिल सकता है. कारोबारी लोगों की डील फाइनल हो सकती है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

मीन (Pisces)

मीन राशि वाले शनि की साढ़ेसाती की चपेट में हैं लेकिन मई में उन्‍हें इसके कष्‍टों से राहत मिल सकती है. कुछ विवादित मामले आपके पक्ष में बन सकते हैं. किसी क्षेत्र में नई शुरुआत होने के संकेत हैं. रिश्‍ते बेहतर होंगे.

(यह भी पढ़ें: जन्म तारीख से खुलता है पैसा खींचने का सीक्रेट! 10 सेकंड में जानें अपना मनी कोड)

शुभ प्रभाव के लिए उपाय

जैसे-जैसे चंद्रमा बड़ा हो, रात में कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताएं. इस दौरान सकारात्‍मक बातें सोचें. इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. तनाव दूर होगा और मानसिक शांति मिलेगी. पूर्णिमा की रात यह उपाय जरूर करें. साथ ही सफेद वस्‍तुओं का दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)