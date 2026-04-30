May Rashifal 2026: मई में पलटेगी इन राशियों की किस्मत! शनि-गुरु करेंगे बड़ा खेल, किन लोगों को होगा नुकसान?

राशिफल मई 2026: मई महीने में ग्रहों की चाल बड़े उलटफेर करने वाली है. कुछ खतरनाक युति टूटेंगी और नए शुभ योग बनेंगे. जिससे कुछ राशियों को पैसा, प्रमोशन और किस्मत का साथ मिलेगा. वहीं कुछ राशि वालों के लिए मई महीना भारी नुकसान का संकेत दे रहा है.

मई महीने के ग्रह-गोचर

मई महीने के पहले ही दिन बुध और सूर्य मिलकर मेष राशि में बुधादित्‍य राजयोग बना रहे हैं और फिर 15 मई 2026 से सूर्य और बुध धन के दाता शुक्र की राशि में गोचर करके बुधादित्‍य राजयोग बनाएंगे.

वहीं मई में शनि ज्‍यादा सक्रिय रहेंगे. 13 अप्रैल 2026 को शनि उदय हुआ था और अब उनका पूरा प्रभाव दिखेगा. वे तेजी से कर्मों का हिसाब करेंगे. वहीं सबसे बड़े ग्रह गुरु 2 जून 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले कुछ लोगों को बड़ा लाभ देकर जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मई 2026 की लकी राशियां

वृषभ (Taurus): करियर ग्रोथ के साथ धन लाभ

मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बड़े धन लाभ का योग बना रहा है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिलने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. साथ ही करियर में ग्रोथ हो सकती है. अचानक कोई अच्‍छी सूचना मिल सकती है.

(यह भी पढ़ें: आज से इन 5 राशियों को झटका, पैसा और करियर पर पड़ेगा बुरा असर!)

धनु (Sagittarius): धन संचय करने में सफल

धनु राशि वालों के लिए मई महीना आर्थिक मामलों में बहुत शुभ रह सकता है. आप धन संचय करने में सफल रहेंगे. साथ ही कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है.

मकर (Capricorn): अनुशासन से मिलेगी कामयाबी

मकर राशि वाले लोग यदि अनुशासित और व्‍यवस्थित रहें तो मई में बड़ी कामयाबी मिल सकती है. नौकरी करने वालों के लिए भी समय शुभ है. वहीं व्‍यवसाय में बड़ा ऑर्डर मिलने और मुनाफा कमाने के योग हैं.

कुंभ (Aquarius): जीवनसाथी से मिलेगा सपोर्ट

कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इनकम बढ़ने के साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा. पैसे से जुड़े काम पूरे होंगे. जीवनसाथी से सपोर्ट मिलेगा.

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट)

मई महीने में संभलकर रहें ये राशि वाले लोग

सिंह राशि (Leo): रिश्‍तों में बढ़ेगा टकराव

सिंह राशि वालों के लिए मई महीना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. रिश्‍तों में टकराव बढ़ेगा, जिससे फ्रस्‍ट्रेशन और उलझन रहेगी. वहीं वर्कप्‍लेस पर विरोधी हावी रहेंगे. अहंकार से बचें और बिना बोले अपना काम करें.

कन्‍या राशि - प्रदर्शन में गिरावट

आपके काम में गिरावट आ सकती है. ऐसे में लापरवाही करना बहुत भारी पड़ सकता है. अनचाहा जगह पर ट्रांसफर हो सकता है या ऐसी जिम्‍मेदारी दी जा सकती है, जो आप नहीं निभाना चाहते हैं. तनाव रह सकता है.

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों का जन्म ही अमीर बनने के लिए हुआ है! क्या आपका नंबर भी इसमें शामिल है?)

वृश्चिक राशि (Scorpio): कोई धोखा दे सकता है

वृश्चिक राशि वालों को अपने ही लोगों से धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए सावधान रहें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. अपनी समस्‍याएं सभी को न बताएं. अपना काम अच्‍छे से करें.

बाकी र‍ाशियों के लिए मई महीना मिश्रित फलदायी रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)