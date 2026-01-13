Chehre par Til hone ka matlab : चेहरे पर बने तिल कई बार खूबसूरती बढ़ाते हैं, तो कई बार खूबसूरती बिगाड़ते भी हैं. इसलिए लोग तिल हटाने की क्रीम ढूंढते हैं तो कई अन्‍य तरीके भी आजमाते हैं. लेकिन आज हम चेहरे के कुछ ऐसे तिल के बारे में जानते हैं जो सामुद्रिक शास्‍त्र और ज्‍योतिष में बेहद शुभ माने गए हैं. ये तिल बताते हैं कि जातक को अपने जीवन में प्‍यार, पैसा, तरक्‍की, सफलता सबकुछ मिलेगा. जानिए चेहरे पर कौनसा तिल होना शुभ होता है.

चेहरे के शुभ तिल

नाक पर तिल होने का मतलब : नाक पर तिल होना सौभाग्य की निशानी माना जाता है. ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और अपनी दम पर बड़ी सफलता पाते हैं.

ठोड़ी पर तिल का मतलब : ठोड़ी पर तिल होना जातक को सफल और संतुष्ट बनाता है. उसे एक से ज्‍यादा स्‍त्रोतों से पैसा मिलता है.

माथे के बीच में तिल का मतलब : जिन लोगों के माथे के बीच में तिल होता है, ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं. वे स्‍वभाव से शांत और प्रेम करने वाले होते हैं.

दाहिनी भौंह पर तिल होना : दाईं भौंह पर तिल हो तो जातक सुखी और आरामदायक जीवन बिताता है. उसका दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है.

बाएं गाल पर तिल : बाएं गाल पर तिल होना शुभ माना जाता है. विशेष तौर पर महिलाओं के बाएं गाल पर होना शुभ होता है. उन्‍हें स्‍वस्‍थ सुंदर और अच्‍छी संतान मिलती है.

ऊपरी होंठ के दाईं ओर तिल होना : जिन लोगों के होंठ के दाईं ओर तिल हो उन्‍हें जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलता है. साथ ही वे बुद्धिमान और पढ़ने में तेज होते हैं.

आंख की पुतली पर तिल होना : आंख की पुतली पर तिल होना भी शुभ माना जाता है. विशेष तौर पर दाईं आंख की पुतली पर तिल हो तो ऐसे व्‍यक्ति के उच्‍च विचार होते हैं.

होंठ के ऊपर तिल होना : होंठ के ऊपर नाक के पास तिल होना खूबसूरती बढ़ाता है. महिलाओं को होंठ के ऊपर तिल हो तो खूबसूरत होने के साथ-साथ उन्‍हें आकर्षक और लकी भी बनाता है. ऐसी लड़कियों को बहुत प्‍यार करने वाला पति मिलता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)