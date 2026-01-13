Advertisement
Moles on Face : भाग्‍यशाली लोगों के चेहरे की इस जगह पर होते हैं तिल, खूबसूरती, प्‍यार, पैसा मिलता है सबकुछ

Auspicious Moles On Face : शरीर के विभिन्‍न अंगों पर तिल होना आम बात है लेकिन इनमें से कुछ तिल बेहद खास होते हैं. ये तिल बताते हैं कि जातक कितना भाग्‍यशाली है और उसे अपने जीवन में क्‍या कुछ मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:35 AM IST
Chehre par Til hone ka matlab : चेहरे पर बने तिल कई बार खूबसूरती बढ़ाते हैं, तो कई बार खूबसूरती बिगाड़ते भी हैं. इसलिए लोग तिल हटाने की क्रीम ढूंढते हैं तो कई अन्‍य तरीके भी आजमाते हैं. लेकिन आज हम चेहरे के कुछ ऐसे तिल के बारे में जानते हैं जो सामुद्रिक शास्‍त्र और ज्‍योतिष में बेहद शुभ माने गए हैं. ये तिल बताते हैं कि जातक को अपने जीवन में प्‍यार, पैसा, तरक्‍की, सफलता सबकुछ मिलेगा. जानिए चेहरे पर कौनसा तिल होना शुभ होता है. 

चेहरे के शुभ तिल 

नाक पर तिल होने का मतलब : नाक पर तिल होना सौभाग्य की निशानी माना जाता है. ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और अपनी दम पर बड़ी सफलता पाते हैं. 
ठोड़ी पर तिल का मतलब : ठोड़ी पर तिल होना जातक को सफल और संतुष्ट बनाता है. उसे एक से ज्‍यादा स्‍त्रोतों से पैसा मिलता है. 

यह भी पढ़ें: लोहड़ी पर नोटों की गर्मी पाएंगे 3 राशि वाले लोग, धन के दाता शुक्र का मकर में गोचर बेहद शुभ

माथे के बीच में तिल का मतलब : जिन लोगों के माथे के बीच में तिल होता है, ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं. वे स्‍वभाव से शांत और प्रेम करने वाले होते हैं. 
दाहिनी भौंह पर तिल होना : दाईं भौंह पर तिल हो तो जातक सुखी और आरामदायक जीवन बिताता है. उसका दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है.
बाएं गाल पर तिल : बाएं गाल पर तिल होना शुभ माना जाता है. विशेष तौर पर महिलाओं के बाएं गाल पर होना शुभ होता है. उन्‍हें स्‍वस्‍थ सुंदर और अच्‍छी संतान मिलती है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

ऊपरी होंठ के दाईं ओर तिल होना : जिन लोगों के होंठ के दाईं ओर तिल हो उन्‍हें जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलता है. साथ ही वे बुद्धिमान और पढ़ने में तेज होते हैं. 
आंख की पुतली पर तिल होना : आंख की पुतली पर तिल होना भी शुभ माना जाता है. विशेष तौर पर दाईं आंख की पुतली पर तिल हो तो ऐसे व्‍यक्ति के उच्‍च विचार होते हैं. 

यह भी पढ़ें: मुगल काल में रॉबिनहुड बनकर कराते थे लड़कियों की शादी, पंजाब के नायक की याद में मनाते हैं लोहड़ी

होंठ के ऊपर तिल होना : होंठ के ऊपर नाक के पास तिल होना खूबसूरती बढ़ाता है. महिलाओं को होंठ के ऊपर तिल हो तो खूबसूरत होने के साथ-साथ उन्‍हें आकर्षक और लकी भी बनाता है. ऐसी लड़कियों को बहुत प्‍यार करने वाला पति मिलता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की

chehre par til

