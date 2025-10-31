Advertisement
Meen November 2025 Rashifal: नवंबर में मीन राशि वालों को यात्राओं से होगा लाभ, रिश्‍तों के कारण होगा तनाव, पढ़ें मासिक राशिफल

Meen Rashifal November 2025: मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना वित्‍तीय दृष्टि, करियर, सेहत, लव लाइफ, फैमिली लाइफ आदि के मामले में कैसा रहेगा? यहां पढ़ें मीन राशि का नवंबर 2025 का मासिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:51 AM IST
Pisces Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, पेशेवर जीवन और परिवार में मिश्रित परिस्थितियां बनी हुई हैं. कभी सेहत बिगड़ सकती है तो कभी करियर में उतार-चढ़ाव महसूस होंगे. पर अंतत: स्थितियां काबू में रहेंगी. कुल मिलाकर, मीन राशि के लिए नवंबर 2025 ग्रह गोचर के अनुसार स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और पारिवारिक मामलों में संयम, धैर्य और समझदारी से काम लेने का माह रहेगा.

मीन आर्थिक राशिफल - वित्तीय दृष्टि से यह माह अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. लिहाजा निवेश करने से बचें. लालच में पड़कर किसी शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश भारी नुकसान भी दे सकती है. व्यय पर नियंत्रण रखें.

मीन करियर राशिफल - मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने आत्मविश्वास और पहल की कमी के कारण अवसरों का लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है. अधीनस्थों के शोषण से बचें और उनके साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें. व्यवसायिक प्रयासों में जोखिम लेने से बचें, अन्यथा अप्रिय परिणाम मिल सकते हैं.

मीन हेल्‍थ राशिफल - नवंबर माह में मीन राशि वालों को स्वास्थ्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कब्ज, पाचन संबंधी समस्याएं, गठिया और पुरानी बीमारियां परेशानी पैदा कर सकती हैं. 2 नवंबर और 29 नवंबर को मीन में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है. ठंड और अन्य सामान्य रोगों से बचाव के लिए सतर्क रहना आवश्यक है. आहार और जीवनशैली पर ध्यान देने से आप स्वस्थ रह सकते हैं.

मीन एजुकेशन राशिफल - शैक्षिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेगा. तकनीकी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों को सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. अतिरिक्त कोचिंग और सतत प्रयास से ही सफलता सुनिश्चित हो सकती है.

मीन लव लाइफ और फैमिली लाइफ - परिवार में माह कुछ तनावपूर्ण रह सकता है. बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है. बच्चों का प्रदर्शन सामान्य या अपेक्षाकृत कम रहेगा. जोखिमपूर्ण गतिविधियों से उन्हें रोकें और अनुशासन बनाए रखें. लव लाइफ में मामला कभी ठंडा कभी गरम रह सकता है. 

वहीं यात्रा के लिए सितारों की स्थिति अनुकूल है. रेल या सड़क मार्ग से की गई यात्राएं लाभकारी रहेंगी. व्यापारिक या नौकरी संबंधी कार्यों के लिए यात्राएं विशेष रूप से सहायक सिद्ध होंगी. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

