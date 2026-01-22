Sade sati on Pisces : दंडाधिकारी शनि इस समय मीन राशि में हैं. शनि न्‍याय के देवता हैं और ढाई साल में गोचर करते हैं. 9 ग्रहों में शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्‍हें साढ़ेसाती और ढैय्या का स्‍वामित्‍व प्राप्‍त है. इसलिए जब शनि राशि चक्र की जिस राशि में रहते हैं उस पर और उससे आगे व पीछे की राशि पर शनि की साढ़ेसाती का साया रहता है. जैसे इस समय शनि मीन राशि में हैं तो कुंभ और मेष राशि भी साढ़ेसाती की चपेट में हैं.

मीन राशि पर साढ़ेसाती

इस समय मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. साढ़ेसाती में ढाई साल के 3 चरण होते हैं. साढ़ेसाती के दूसरे चरण को सबसे ज्‍यादा कष्‍टदायी माना गया है. यह व्‍यक्ति की सेहत, उसकी आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्‍तों आदि सभी पर नकारात्‍मक असर डालता है. शनि 3 जून, 2027 को मीन से मेष राशि में गोचर करेंगे, तब मीन राशि का साढ़ेसाती का दूसरा चरण समाप्‍त होगा.

इसके बाद जब शनि मेष राशि में रहेंगे तो मीन राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा और आखिरी चरण चलेगा. शनि 8 अगस्‍त 2029 को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तब मीन राशि की साढ़ेसाती पूरी तरह समाप्‍त होगी और उन्‍हें शनि के कष्‍टों से राहत मिलेगी.

जून 2027 से मिलेगी राहत

चूंकि शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण अपेक्षाकृत कम कष्‍ट देती है और यदि व्‍यक्ति के कर्म अच्‍छे हों तो साढ़ेसाती अच्‍छा फल भी देती है. लिहाजा जून 2027 से मीन राशि वालों को परेशानियों से काफी राहत मिल जाएगी. वहीं साढ़ेसाती खत्‍म होने से पहले बड़ा लाभ भी हो सकता है. वहीं शनि के मेष राशि में जाते ही कुंभ राशि पर से साढ़ेसाती पूरी तरह खत्‍म हो जाएगी, अभी कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण है और मेष राशि पर पहला चरण है. जून 2027 से मेष राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा.

शनि की साढ़ेसाती से राहत पाने के उपाय

शनि की साढ़ेसाती बहुत कष्‍ट दे रही हो, करियर में समस्‍याएं आ रही हों तो इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए. इसके लिए देवों के देव महादेव की पूजा करें. अच्‍छे कर्म करें. दिव्‍यांगजनों को भोजन कराएं. उनकी सेवा करें.

