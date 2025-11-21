Advertisement
Pisces Horoscope 2026 : पूरे साल चौतरफा पैसा कूटेंगे मीन राशि वाले, 2026 करियर में लगाएगा चार चांद, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Pisces Yearly Horoscope 2026 : मीन राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर, नौकरी, व्‍यापार, धन-संपत्ति, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, यात्रा और धर्म-कर्म आदि के मामलों में कैसी रहेगी? ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानें मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:59 AM IST
Pisces Horoscope 2026 : पूरे साल चौतरफा पैसा कूटेंगे मीन राशि वाले, 2026 करियर में लगाएगा चार चांद, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Meen Rashi Varshik Rashifal 2026 : साल 2026 में मीन राशि के जातकों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं. हालांकि फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. साल 2026 में मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण जारी रहेगा, जो उन्‍हें कष्‍ट भी देगा. लेकिन देवगुरु बृहस्‍पति की कृपा से वे समय-समय पर लाभ भी पाते रहेंगे. 

मीन करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 मीन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं और उपलब्धियों का वर्ष रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना है. लेकिन जोखिम भरे फैसले लेने से बचें. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष विस्तार और आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा. जो लोग सृजनात्मक या कला क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके कार्यों को सराहना और पहचान मिलेगी.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

मीन मनी राशिफल 2026 - आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष शुभ रहेगा. नई योजनाओं में निवेश लाभ देगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है. वर्ष के मध्य में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. वर्ष के उत्तरार्ध में अचानक धनलाभ या किसी पुरानी देनदारी की प्राप्ति के योग बनेंगे.

मीन लव राशिफल 2026 - मीन राशि वालों की लव लाइफ में साल 2026 में भावनात्मक स्थिरता और गहराई आएगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच आपसी समझ और स्नेह बढ़ेगा. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी. फरवरी और अक्तूबर का महीना प्रेम के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें: दुश्‍मन शनि की राशि में आकर भिड़ेंगे सूर्य, 2026 में 4 राशि वालों को मिलेगी ऐसी सक्‍सेस, रेड कारपेट पर होगा वेलकम

मीन एजुकेशन एवं स्‍टूडेंटस 2026 - मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में वर्ष 2026 सफलता देने वाला रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे. उच्च शिक्षा या शोध कार्य में सफलता संभव है. कला, साहित्य, संगीत और अध्यात्म से जुड़े छात्रों को विशेष पहचान मिलेगी.

मीन फैमिली राशिफल 2026 - साल 2026 में मीन राशि वालों के परिवार में प्रेम, समझ और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. मित्रों और रिश्तेदारों से मेल-मिलाप बढ़ेगा और आप किसी शुभ आयोजन का हिस्सा बनेंगे.

वहीं संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. शिक्षा, प्रतियोगिता या करियर से जुड़ी सफलता संभव है. विवाह योग्य संतान के लिए यह वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी समय शुभ है. वर्ष के मध्य में संतान की सेहत का ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें : पूरे साल नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, 2026 में सूर्य की तरह चमकेगा भाग्‍य, पढ़ें वार्षिक राशिफल

मीन हेल्‍थ राशिफल 2026 - साल 2026 में मीन राशि वालों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार और मानसिक चिंता से बचना आवश्यक है. रक्तचाप और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. जल तत्व से संबंधित रोगों से सतर्क रहें. ध्यान, योग और सात्विक भोजन से स्वास्थ्य में सुधार होगा. साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं. वर्ष के अंत में ऊर्जा और उत्साह पुनः बढ़ेगा.

मीन यात्रा राशिफल 2026 - वर्षभर यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे. कार्य और व्यवसाय से संबंधित यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी. परिवार के साथ धार्मिक या मनोरंजन यात्रा का आनंद मिलेगा. विदेश यात्रा या किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की संभावना है. यात्राएं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी.

मीन राशि के लिए उपाय - आपका मन धर्म और आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित रहेगा. भगवान विष्णु और बृहस्पति की उपासना से शुभ फल मिलेंगे. गुरुवार के दिन दान-पुण्य करें और पीले वस्त्र धारण करें. धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से आत्मिक शांति और ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

