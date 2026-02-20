ज्‍योतिष के अनुसार इस हफ्ते 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में और 25 फरवरी को वरुण ग्रह का उत्‍तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर हो रहा है. वहीं 26 फरवरी से बुध वक्री हो जाएंगे. साथ ही शनि की राशि कुंभ में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु ग्रह पहले से हैं. कुल मिलाकर ग्रह-गोचर का यह सैलाब किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए अशुभ है, पढ़ें 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 का साप्‍ताहिक राशिफल.

साप्‍ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्च 2026

मेष साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और चुनौती दोनों लेकर आएगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान, सिरदर्द या नींद की कमी परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे शुरुआत में दबाव महसूस होगा, परंतु यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए उन्नति का रास्ता खोलेगी. व्यवसाय करने वालों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि घर या वाहन से जुड़ा अचानक खर्च संभव है. प्रेम जीवन में भावनात्मक स्पष्टता जरूरी होगी. छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन सुधार के संकेत हैं. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह नियमित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए. छोटी दूरी की यात्रा लाभकारी रह सकती है.

वृष साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए व्यावहारिक निर्णयों का रहेगा. स्वास्थ्य में पाचन और गले से जुड़ी समस्या से सावधान रहें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि वरिष्ठ आपके प्रदर्शन पर नजर रखेंगे. व्यवसाय में निवेश सोच-समझकर करें. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर रहेगी और अटका धन मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, पर जिद और अहं से बचें. विवाहित जीवन शांत रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि खुशी दे सकती है. संतान की शिक्षा में प्रगति होगी, पर मार्गदर्शन जरूरी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है. सप्ताह के अंत में किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. यात्रा सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें.

मिथुन साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए गतिशील और अवसरों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क और नेटवर्किंग भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं. अचानक नई जिम्मेदारी या प्रस्तुति का अवसर मिल सकता है. नौकरी परिवर्तन पर विचार हो सकता है, लेकिन अभी स्थिरता बेहतर है. व्यापार में डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापन या नई रणनीति लाभकारी सिद्ध होगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में एलर्जी, सर्दी-खांसी या त्वचा संबंधी समस्या से बचाव रखें. प्रेम जीवन में संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट बातचीत करें. परिवार में मतभेद संभव हैं, पर आप मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं. छोटी यात्रा मानसिक ताजगी देगी.

कर्क साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक है. किसी पुराने प्रोजेक्ट में देरी आपको परेशान कर सकती है. व्यवसाय में धीरे-धीरे लाभ की स्थिति बनेगी. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर घर से जुड़े मामलों में. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता अधिक रहेगीय छोटी बातों को दिल पर न लें. दांपत्य जीवन में सहयोग रहेगा. परिवार का साथ मनोबल बढ़ाएगा और किसी बुजुर्ग की सलाह काम आएगी. संतान की उपलब्धि खुशी दे सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन थकान से बचें. सप्ताह के अंत में मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है.

सिंह साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, लेकिन साथ ही संयम की भी परीक्षा लेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अत्यधिक कार्यभार से थकावट हो सकती है. करियर में प्रशंसा मिलने के संकेत हैं, विशेषकर यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी अनावश्यक खर्च से बचें. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा, पर अहंकार रिश्ते में दूरी ला सकता है. विवाहित जीवन संतुलित रहेगा. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, बशर्ते वे नियमित अभ्यास करें. यात्रा लाभकारी रहेगी, विशेषकर कार्य से जुड़ी यात्रा.

कन्या साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी या थकान रह सकती है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सूक्ष्मता दिखानी होगी, क्योंकि छोटी गलती भी चर्चा का विषय बन सकती है. व्यापार में सावधानी आवश्यक है. साझेदारी में पारदर्शिता रखें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं, अधिक अपेक्षाएं निराशा दे सकती हैं. परिवार में शांति रहेगी और घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी. संतान की पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और पुराने प्रश्नपत्रों पर काम करना लाभकारी रहेगा. यात्रा सामान्य रहेगी. सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.

तुला साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए संतुलन, समझदारी और व्यावहारिक निर्णयों का रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर, गर्दन या थकान संबंधी समस्या उभर सकती है, इसलिए लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में विश्राम लेना जरूरी होगा. यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो दवा और दिनचर्या में लापरवाही न करें. करियर के क्षेत्र में यह समय अवसर और परीक्षा दोनों लेकर आएगा. नौकरीपेशा जातकों को किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी का दायित्व मिल सकता है, जिससे शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन वरिष्ठों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. व्यवसाय करने वालों के लिए साझेदारी या नए समझौते लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, हालांकि दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. रुका हुआ धन मिल सकता है, फिर भी अनावश्यक खर्च से बचें.

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है. विवाहित लोगों के लिए यह समय संवाद बढ़ाने का है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और किसी शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है. संतान की पढ़ाई या करियर से जुड़ी सकारात्मक खबर मन प्रसन्न करेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास से लाभ मिलेगा. सप्ताह के अंत में छोटी यात्रा संभव है, जो मानसिक ताजगी देगी और नए अवसरों के संकेत भी ला सकती है.

वृश्चिक साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए रणनीति और धैर्य का समय है. स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्तचाप, सिरदर्द या मानसिक तनाव को हल्के में न लें, नियमित दिनचर्या अपनाना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन या जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिससे शुरुआत में असहजता होगी, परंतु यही बदलाव आगे चलकर प्रगति का मार्ग खोल सकता है. व्यवसाय करने वालों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी योजना और गोपनीय रणनीति आपको बढ़त दिलाएगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि किसी पुराने निवेश को लेकर चिंता बनी रह सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई रहेगी, पर शक या संदेह से बचना जरूरी है. विवाहित जातकों को संवाद बनाए रखना होगा. परिवार में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है. संतान की उपलब्धि मन को संतोष देगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना चाहिए. यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं.

धनु साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह विस्तार और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर खानपान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन का संकेत मिल सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. व्यवसाय में विदेशी या दूरस्थ संपर्कों से लाभ संभव है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन खर्च भी समान रूप से बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में स्पष्टता और ईमानदारी आवश्यक है. अधूरी बात रिश्ते में भ्रम पैदा कर सकती है. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय अनुकूल है, बशर्ते वे नियमित अभ्यास जारी रखें. धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के संकेत भी मिल सकते हैं, जो मानसिक शांति प्रदान करेगी.

मकर साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों, घुटनों या पीठ दर्द को अनदेखा न करें. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है और समय सीमा का तनाव भी रहेगा, लेकिन आपकी अनुशासित कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. पदोन्नति की चर्चा शुरू हो सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय में समय लग सकता है. व्यापार में स्थिर लाभ मिलेगा, पर साझेदारी में पारदर्शिता आवश्यक है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, फिर भी घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में व्यस्तता के कारण दूरी आ सकती है. समय निकालना जरूरी होगा. परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का विषय बन सकती है. संतान को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुशासन और नियमितता बनाए रखनी होगी. कार्य संबंधी यात्रा संभव है, जो थकान तो देगी लेकिन परिणाम लाभकारी होंगे.

कुंभ साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह नए विचारों और रचनात्मक योजनाओं का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अनियमित नींद से बचना आवश्यक है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने कौशल को प्रदर्शित करने का है. कोई नया प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व में आ सकता है. व्यवसाय में नवाचार और तकनीकी सुधार लाभ देंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, हालांकि जोखिम भरे निर्णयों से बचें. प्रेम जीवन में मित्रता और समझ का भाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. विवाहित जातकों के लिए समय सामंजस्यपूर्ण रहेगा. परिवार में किसी समारोह की चर्चा हो सकती है. संतान रचनात्मक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को नई रणनीति अपनाने से लाभ होगा. अचानक छोटी यात्रा के योग हैं, जो मानसिक ताजगी देगी और नए संपर्क स्थापित करेगी.

मीन साप्‍ताहिक राशिफल

यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और आत्ममंथन का रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोरी, आलस्य या पानी से जुड़ी समस्या से बचाव रखें. नौकरी में स्थिरता रहेगी, पर निर्णय लेते समय अत्यधिक भावुक न बनें. कार्य-व्यवसाय में पुराने अनुभव काम आएंगे और किसी पुराने ग्राहक से लाभ संभव है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा, पर संवेदनशीलता अधिक होने से छोटी बात भी बड़ी लग सकती है, इसलिए धैर्य रखें. दांपत्य जीवन में समझ बढ़ेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण शांत रहेगा. संतान की पढ़ाई या करियर से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है. सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ सकती है. यात्रा सुखद रहेगी और मन को शांति देगी.

