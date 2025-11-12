Advertisement
Budh Vakri 2025 November : 18 दिन उल्‍टी चाल चलेंगे बुध, 360 डिग्री घूम जाएगी इन लोगों की जिंदगी, जानें सभी 12 राशियों का असर

Budh Vakri Rashifal: व्‍यापार, वाणी, संवाद के कारक ग्रह बुध वक्री हो गए हैं. मंगल की राशि वृश्चिक में बुध की उल्‍टी चाल लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालेगी. जानिए सभी 12 राशियों पर वक्री बुध का क्‍या असर होगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:00 AM IST
Budh Vakri 2025 November : 18 दिन उल्‍टी चाल चलेंगे बुध, 360 डिग्री घूम जाएगी इन लोगों की जिंदगी, जानें सभी 12 राशियों का असर

Budh Vakri 2025: ज्‍योतिष के अनुसार 10 नवंबर 2025 से बुध वक्री हो गए हैं. अब 29 नवंबर की रात 11 बजकर 7 मिनट पर वृश्चिक में मार्गी हो जायेंगे. बुध का मंगल की राशि वृश्चिक में वक्री होना बेहद महत्‍वपूर्ण है. विशेष तौर पर वाणी, व्‍यापार, आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर होगा. बुध 18 दिन तक वृश्चिक राशि में रहेंगे. इसका 12 राशियों पर क्‍या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, जानिए. 

बुध वक्री का राशियों पर असर 

मेष राशि - बुध वक्री होने से मेष राशि वालों को काम में देरी होने का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान अपने पैसे और सेहत का ख्‍याल रखें, कोई संकट आ सकता है. अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है. 

वृष राशि - बुध की उल्‍टी चाल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकती है. कई स्‍त्रोतों से पैसा मिलेगा. किसी विवादित मामले में आपकी जीत हो सकती है. आपकी कलम और आपका भाग्‍य पूरा साथ देगा. 

मिथुन राशि - बुध की वक्री चाल मिथुन राशि के लिए मिली-जुली रह सकती है. धैर्य से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. दूसरों की मदद करना लाभ देगा. दुश्‍मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन असफल रहेंगे. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. बेहतर है बिना सोचे-समझे काम ना करें. 

कर्क राशि - कर्क राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना जीवन में रोमांस बढ़ाएगा. ज्ञान बढ़ेगा. किसी बुजुर्ग या गुरु से मदद मिल सकती है. संतान से सुख मिलेगा. आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी. 

सिंह राशि - सिंह राशि वालों के लिए बुध की उल्‍टी चाल भूमि-संपत्ति से लाभ हो सकता है. वाहन सुख मिलेगा. लेकिन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. सोच-समझकर खर्च करें. 

कन्या राशि - कन्‍या राशि वालों को बुध का उल्‍टी चाल भाई-बहन से प्रेम बढ़ाएगी. आपकी सेहत अच्‍छी होगी. आप तरोताजा महसूस करेंगे. रिश्‍तों में तालमेल आपको खुश रखेगा. करियर के लिए समय सामान्‍य है. 

तुला राशि - तुला राशि वालों के लिए वक्री बुध धन लाभ कराने वाला है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. परिवार में खुशहाली रहेगी. आप दुश्‍मनों पर जीत पाने में सफल रहेंगे. आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी. 

वृश्चिक राशि - बुध की उल्‍टी चाल वृश्चिक राशि वालों को मान-सम्‍मान दिलाएगा. धन लाभ भी होगा. लेकिन आपका स्‍वभाव ही आपका दुश्‍मन बन सकता है. स्‍वार्थी और शरारती होना, बेवजह के जोखिम लेना नुकसान करवा सकता है. 

धनु राशि - धनु राशि के जातकों के लिए बुध की वक्री चाल आपको पद-पैसा और प्रतिष्‍ठा दिलाएगी. पैसे संभालकर रखें. जल्‍दबाजी करने से बचें. खर्च बढ़ेंगे. 

मकर राशि - मकर राशि के जातकों पर वक्री बुध का प्रभाव आर्थिक लाभ बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी इनकम बढ़ेगी. संतान की तरक्‍की होगी. कोई बड़ी इच्‍छा पूरी हो सकती है. 

कुंभ राशि - बुध की वक्री चाल कुंभ राशि वालों को करियर में सफलता दिलाएगी. नए अवसर मिलेंगे. नई नौकरी या नया काम, प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू कर सकते हैं. नई चीजें सीखने के लिए समय अच्‍छा है. लालच करने से बचें. ना ही किसी का गलत फायदा उठाएं. 

मीन राशि - मीन राशि के जातक बुध के वक्री रहने के दौरान खुद को भाग्‍यशाली महसूस करेंगे. आर्थिक लाभ होगा. काम आसानी से बनेंगे. परिवार से मदद मिलेगी. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. सेहत अच्‍छी रहेगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...

Budh Vakri 2025

