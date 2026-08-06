/नई नौकरी और कारोबार में मुनाफा...अगले 17 दिन में मिथुन समेत 6 राशियों को बड़ी कामयाबी के संकेत दे रहे बुध ग्रह

Budh Gochar in Kark Rashi 2026: ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार, करियर का कारक माना गया है. वहीं चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. 5 अगस्त 2026 को बुध चंद्रमा की राशि कर्क में आ गए हैं. जो कि मन और मस्तिष्क का मिलन कराने वाली स्थिति बन गई है. चंद्रमा 22 अगस्त 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में जाएंगे. लेकिन ये 17 दिल कई लोगों के लिए लाभदायी हो सकते हैं. ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार यह समय कुछ लोगों की निर्णय क्षमता मजबूत करेगा, तनाव से राहत देगा और करियर में उन्नति देगा. जानिए किन 6 राशियों के लिए बुध का गोचर लाभ दे सकता है.
वृषभ राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन कम्युनिकेशन मजबूत करेगा. आपकी बोली ऐसी होगी कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. करियर में भी लाभ होगा. सीनियर्स से तारीफ मिल सकती है. आप शानदार काम करेंगे. वहीं इस राशि के कारोबारियों को बड़ी डील या मुनाफा मिल सकता है. कुल मिलाकर यह समय धन वृद्धि कराएगा.
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और यह गोचर आपको धन लाभ के योग बना रहा है. संभावना है कि आपको किसी नए स्त्रोत से पैसा मिल सकता है. जो काम अब तक मुश्किल लग रहे थे, अब आसानी से पूरे हो जाएंगे. वहीं वाणी की दम पर काम बना पाएंगे.
कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध की स्थिति में यह बदलाव कन्या राशि वालों को आर्थिक मजबूती देगा. खासतौर पर पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. वहीं इस राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है. परीक्षा-इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है.
तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर करियर में बड़ी तरक्की दे सकता है. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय गुड न्यूज दे सकता है. नई नौकरी मिल सकती है. वहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वह प्रयास भी सफल होगा. यह बदलाव आपके लिए मान-सम्मान बढ़ाने वाले साबित होंगे. किसी महत्वपूर्ण योजना का जमीन पर क्रियांन्वित होना आपको बहुत खुशी देगा.
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 17 दिन पुरानी समस्याओं से राहत देने वाले हो सकते हैं. कह सकते हैं कि लंबे समय बाद आप सुकून की सांस लेंगे. भाग्य का साथ मिलने से इस दौरान आप अपने जरूरी काम या टारगेट पूरे करने में सफल रहेंगे.
मकर राशि वाले उन व्यापारियों के लिए यह समय विशेष तौर पर अच्छा है जो पार्टनरशिप में काम करते हैं. यह समय आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है या कोई ऐसा ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है, जिसके लिए आप लोग लंबे समय से प्रयासरत थे. शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चलेगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)