Aaj Ka Rashifal 12 October 2025: सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहेगा वीकेंड, मेष वालों को करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 12 October 2025, 12 अक्तूबर 2025 दैनिक राशिफल: ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा मिथुन में, केतु सिंह में, मंगल-बुध तुला में और सूर्य-शुक्र कन्या राशि में हैं. सप्ताह का समापन सक्रियता और ध्यान केंद्रित रहने वाला है. वहीं कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं. प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा. पढ़ें आज का राशिफल.

मेष: आज कड़ी मेहनत करने का दिन है. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना ही होगा. आप अपनी हिम्मत और अथक प्रयास से अपने कार्य में सफल होंगे. आपके अपने छोटे भाई-बहनों से मधुरतम संबंध रहेंगे और वे आपकी सहायता भी करेंगे. आपको अपने बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. प्रेम करने वाले प्रेमी युगलों के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी. यह समय किसी नये व्यापार में निवेश करने के लिए शुभ नहीं है.

वृष: आज का दिन आपके लिये संग्रह तथा निवेश करने के लिए शुभ है. आप यदि किसी नये घर में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा. घर-परिवार में किसी मेहमान का प्रवेश होगा. आप अपनी वाणी से किसी को भी मोह सकते हैं. छोटे बच्चे की शिक्षा आरम्भ करने के लिए समय शुभ है. यदि किसी विपक्षी से तनाव दूर कर समांजस्य बढ़ाना चाहते हैं या उसके विवाद निपटाना चाहते हैं तो शुरुआत करें. आपको सफलता अवश्य मिलेगी.

मिथुन: आज पूर्णता का दिवस है. विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी लोग आत्मविश्वास से अपना कार्य करेंगे और खूब धन कमाएंगे. यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे. यदि आप अविवाहित हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आने की उम्मीद है. जीवनसाथी से आपके संबंध मधुरतम रहेंगे और आप उनका पूरा सहयोग भी करेंगे.

कर्क: आज आपको उत्साहवर्धन किये जाने की संभावना है. आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी. आपका व्यय आय से अधिक होगा. खान पान के मामले में सावधान रहें. कुछ आर्थिक नुक्सान होने की भी संभावना है. आपका जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है. विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे. व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम आशाजनक नहीं होगा.

सिंह: आज आप अधिक धन कमाएंगे. आपके चिर प्रतीक्षित स्वप्न व इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त होगी. आज आप अपने जीवनसाथी के साथ रूमानी होंगे. अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे. फिक्स्ड डिपोजिट या म्यूचूअल फंड में निवेश करेंगे. आपको समाज में मान-सम्मान भी प्राप्त होगा.

कन्या: आपको अपने अधिकारियों से सम्मान व सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बनाएंगे. विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे. आपका जीवनसाथी प्रसन्नचित व संतुष्ट रहेगा. आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे. अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपको अन्य स्रोतों से अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है.

तुला: आज आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिवस है. आपकी संतान उन्नतिशील रहेगी. विद्यार्थी पूरी एकाग्रता व आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे. जीवनसाथी से आपके संबंध मधुर होंगे. प्रेमी/प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा. यह समय सट्टे में निवेश के लिए श्रेष्ठ है. कुल मिलाकर सभी क्षोत्रों में सफलता प्राप्त होगी. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्नचित्त रहेंगे.

वृश्चिक: आप बहुत दिनों से रूके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे. यह सट्टेबाजी पर निवेश करने के लिए शुभ समय है. आप श्रेष्ठ परिणाम के कारण प्रफुल्लित रहेंगे. जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतें. अन्यथा कोई दुर्घटना घटित हो सकती है. भावुकतावश कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. आपको अपने बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा.

धनु: आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे. अविवाहित लोगों को मित्रों या संबंधी पक्ष से विवाह के प्रस्ताव आएंगे. यह समय प्रेमी लोगों के लिए नए प्रेम संबंध की ओर कदम बढ़ाने के लिए श्रेष्ठतम है. अपने मित्र या जीवनसाथी को कोई उपहार दें. अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें. अन्यथा किसी गुप्त रोग या मूत्र संबंधी रोग होने की संभावना है. कुल मिलाकर आज का दिन आनंद प्राप्ति व सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए श्रेष्ठ है.

मकर: विद्यार्थियों को आज शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपका दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. आप किसी सामाजिक समारोह या पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं. व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. खिलाड़ियों को अपने खेल में सम्मान या पदक हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा.

कुंभ: आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. अपने बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी. कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने की भी संभावना है. आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी, बुद्धिमता व निष्ठापूर्वक करेंगे. आज के दिन आप सट्टे या जुआ आदि में निवेश कर सकते हैं क्योंकि आज आपका दिन सौभाग्यदायक है. विद्यार्थी एकाग्रता से अपने अध्ययन कार्यों में लगे रहेंगे. व्यापारी वर्ग नये उद्योग में अपनी ऊर्जा लगाएंगे. नौकरी करने वाले लोग नौकरी में उन्नति करेंगे.

मीन: आज आपका दिन आपके घर के लिए प्रसन्नता, उल्लास और आपसी तालमेल का श्रेष्ठ वातावरण लेकर आ रहा है. आपको गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है और यदि आप घर या प्लाॅट खरीदना चाहें तो निश्चित रूप से आपके लिए यह लाभ का सौदा होगा. आपको सभी क्षेत्रों में अपने जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं.

