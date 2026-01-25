Advertisement
trendingNow13085401
Hindi Newsऐस्ट्रोMesh Rashifal 2026 February : फरवरी में मेष राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, सिंगल लोगों की लव लाइफ में आएगी बहार, पढ़ें मासिक राशिफल

Mesh Rashifal 2026 February : फरवरी में मेष राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, सिंगल लोगों की लव लाइफ में आएगी बहार, पढ़ें मासिक राशिफल

Aries February 2026 Mothly Horoscope : मेष राशि वालों के लिए साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी फायनेंस, करियर, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सेहत और ट्रैवलिंग के मामले में कैसा रहेगा? बता रहे हैं ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mesh Rashifal 2026 February : फरवरी में मेष राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, सिंगल लोगों की लव लाइफ में आएगी बहार, पढ़ें मासिक राशिफल

Mesh Rashifal February 2026 : फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों को इस महीने के कुछ दिनों में धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. लेकिन इसका पूरा फायदा तब ही मिलेगा, जब खर्च करने में भी सावधानी बरती जाए. करियर में उतार-चढ़ाव रहेंगे. वहीं लव लाइफ अच्‍छी रह सकती है. पढ़ें मेष राशि का फरवरी 2026 का मासिक राशिफल. 

मेष राशिफल फरवरी 2026 

मेष करियर राशिफल : फरवरी 2026 में मेष राशि के जातकों के करियर में माह मिश्रित रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां सामने आएंगी. आपकी मेहनत की सराहना होगी, लेकिन समय प्रबंधन और धैर्य की आवश्यकता है. शिक्षा, यात्रा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ प्राप्त करेंगे. वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा. माह के अंत तक आपके प्रयास रंग लाएंगे.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरीपेशा लोगों के लिए माह सामान्य रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है. व्यापारियों के लिए माह लाभदायक रहेगा. पुराने ग्राहक और साझेदारी से लाभ मिलेगा. निवेश सोच-समझकर करें. व्यवसायिक यात्रा से लाभ प्राप्ति की संभावनाएं हैं. अनावश्यक जोखिम न लें. माह के अंत तक प्रतिष्ठा और लाभ में वृद्धि होगी.

मेष आर्थिक राशिफल: आर्थिक दृष्टि से माह संतुलित रहेगा. आय स्थिर रहेगी और कुछ अतिरिक्त खर्च स्वास्थ्य या परिवार पर हो सकते हैं. अतः अपने खर्च ध्यान पूर्वक करें. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. महीने के मध्य और अंतिम सप्ताह में हो सकता है कि आपके इनकम में वृद्धि होगी. बचत और निवेश पर ध्यान दें. बेवजह किसी को उधार न दें. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें नहीं तो नुकसान हो सकता है.

यह भी पढ़ें : जया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

मेष लव राशिफल (सिंगल): सिंगल मेष जातकों के लिए प्रेम जीवन मधुर रहेगा. नए मित्र या परिचित से रोमांटिक संबंध बन सकते हैं. किसी से बात-चित करते वक्त अपने भाषा को संयमित रखें. सामाजिक और कार्यस्थल पर नए रिश्ते बनेंगे. भावनाओं में संतुलन बनाए रखें. जल्दबाजी न करें. अभी तक जो बात नहीं हो पायी है वह हो सकता है कि माह के अंत तक बन जाए.

मेष फैमिली राशिफल : विवाहित जीवन में माह सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दें. परिवार में छोटे मतभेद संवाद से हल होंगे. अपने जीवन साथी को कहीं रमणीक स्थान पर ले जाने की योजना बन सकती है. बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें. घर का वातावरण प्रेमपूर्ण और सुखद रहेगा. माह के अंत तक परिवार संग सामंजस्य बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों की लगेगी लॉटरी, 5 राजयोग बनाएंगे कुंभ समेत 3 राशि वालों को अमीर

मेष स्वास्थ्य राशिफल: इस माह आपको ग्रहों की शुभता प्राप्त नहीं हो रही है. अतः स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. जरा सी असावधानी आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है. अतः खान-पान, योग, ध्यान और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेंगे. नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाएगा.

मेष यात्रा राशिफल: इस माह आपके लिए यात्रा योग सक्रिय रहेंगे. नौकरी या व्यापार से संबंधित यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. माह के मध्य में अचानक यात्रा का योग बन सकता है. धार्मिक स्थल की यात्रा से मानसिक शांति प्राप्त होगी. लंबी दूरी की यात्रा में थकान हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतना आवश्यक है. योजना बनाकर की गई यात्रा सफल रहेगी.

यह भी पढ़ें: भविष्‍य को लेकर होगा बड़ा फैसला, इन बर्थडेट वालों के लिए बेहद खास है यह सप्‍ताह, पढ़ें साप्‍त‍ाहिक अंक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

february 2026 rashifal

Trending news

मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना