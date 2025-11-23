Mesh Rashifal December 2025 : मेष राशि वाले दिसंबर में रहें सावधान, भारी पड़ेगी ये गलती, पढ़ें दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल

December 2025 Monthly Aries Rashifal : दिसंबर में ग्रहों की स्थिति मेष राशि के जातकों को कुछ मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रही हैं. इन जातकों को आर्थिक तौर पर तंगी का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही सेहत संबंधी समस्‍या भी हो सकती है. यहां विस्‍तार से जानें मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2025.

मेष मनी राशिफल दिसंबर 2025 : मेष राशि वालों के लिए दिसंबर माह के सितारों से मिलने वाले फल अनुकूल नहीं बन रहे हैं. अतः इस अवधि में प्राप्त होने वाली वित्तीय संभावनाएं भी अनुकूल नहीं रहेंगी. माह अवधि में आपमें आत्मविश्वास और पहल करने की क्षमता की कमी बनी हुई हैं. इस स्थिति में आप अधिकांश विषयों में मायूस हो सकते हैं. आपके पास अवसरों का अभाव हो सकता हैं. श्रमिक वर्ग और अधिनस्थ व्यक्तियों का शोषण होने के योग बन रहे हैं. गंभीर होकर आपको अपने इस स्वभाव पर अंकुश लगाना चाहिए. इससे अन्य प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में अद्भुत चतुर्गही योग, मेष समेत 3 राशि वालों की जिंदगी में छाएगा नोटों का कोहरा, चारों तरफ नजर आएगा सिर्फ पैसा

Add Zee News as a Preferred Source

मेष करियर राशिफल दिसंबर 2025 : मेष राशि वालों के लिए दिसंबर में सितारों की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही हैं. सावधानी रखकर ही आप इस समय को अपने लिए लाभ में बदल सकते हैं. व्यावसायिक संभावनाओं के लिए यह समय अनुकूल नहीं बन रहा हैं. इस समय में आप शीघ्र लाभ प्राप्ति के लिए कानून से बाहर जाकर कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं. जोखिम लेकर और कानून से बाहर जाकर कार्य करना आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा. अतः आपके मन से ऐसा कोई भी विचार हो तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र निकाल दें.

इसके अलावा आपके द्वारा आपके अधीनस्थों का शोषण हो सकता हैं. इस प्रकार की स्थिति आप दोनों के आपसी संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं. शोषण करने की अपनी प्रवृत्ति पर आप समय रहते अंकुश लगाने का प्रयास करें. तथा अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा व्यवहार करें. उनके अधिकारों के प्रति आप सतर्क भी रहें यह आपके कार्यस्थल को बेहतर माहौल प्रदान करेगा. माह अवधि में यात्राओं से भी लाभ प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं. सावधानी और धैर्य दोनों बनाए रखना. इस समय में आपके लिए लाभकारी रहेगा.

मेष एजुकेशन एवं स्‍टूडेंट्स राशिफल दिसंबर 2025 : दिसंबर माह के सितारों की भविष्यवाणी मेष राशि वालों के शिक्षा कार्यों के लिए विशेष रुप से अनुकूल नहीं बन रही है. इस माह अवधि में आपके लिए शैक्षिक कार्यों को करना सरल नहीं होगा. अध्ययन कार्यों में आपको प्रेरणा की कमी का अनुभव हो सकता है. शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा. इसके अलावा किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले व्यक्तियों को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी होगी. इसके बाद ही आपके परिणाम सुखद होंगे. तथा तकनीकी छात्रों को इस माह के दौरान विशेष रुप से कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है. समय की प्रतिकूलता में आपको शांति से और दृढ़ता के साथ कठिनाईयों का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मेष-मिथुन, सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का अंत शानदार, 7 दिन में लगेगी लॉटरी, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

मेष यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 : यात्राओं के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है. समय की प्रतिकूलता के कारण यात्राओं में आपको चोट, शारीरिक परेशानी या दर्घटना की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. सावधानी और सतर्कता रखने से आप इस माह के जोखिमों को कम कर सकते है. इसके अतिरिक्त यात्रा करने के लिए आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का विशेष प्रयोग कर सकते है. इस माह में यात्राओं के लिए आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है. व्यापार या नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए यात्रा करने से उल्लेखनीय लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी. ग्रहों के विपरीत होने के कारण इस अवधि में अनावश्यक यात्राएं करने से बचें. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है.

मेष फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 : ग्रह चाल परिवार कल्याण के लिए विशेष शुभ नहीं है पारिवारिक वातावरण विशेष बेहतर व तालमेल वाला नहीं होगा. परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद की भी सम्भावनाएं हैं. अपने आप को शांत बनाए रखें तथा विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं अन्यथा तनाव की स्थिति जस की तस बनी रहेगी. ऐसा करने से काफी हद तक आप अपने कार्यों में अशांति उत्पन्न होने की स्थिति से बच सकते हैं. व्यय के नियंत्रण से बाहर होने की जबर्दस्त सम्भावनाएं हैं. इसलिए खर्च पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें.

वहीं संतान के मामले में आपके बच्चों की उन्नति के मार्ग में कठिनाईयों के आने का अंदेशा है. ऐसी भी सम्भावना है कि आपके बच्चों को कोई चोट या अन्य परेशानी का समना करना पड़े. जोखिम का कार्य उठाने वाले छात्रों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जोखिम उठाने से रोकें. अधिकतर छात्रों का प्रदर्शन सामान्य से निचले स्तर का रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त परिश्रम करने से भी मनोनुकूल सफलता की सम्भावना कम ही रहेगी.

मेष स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 : माह अवधि में जहां तक आपके स्वास्थ्य सुख का प्रश्न है ग्रहों की शुभता आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही है. कब्ज, पाचन शिकायतें, गठिया और पुरानी बीमारियां इस अवधि के दौरान समस्या पैदा कर सकती हैं. रोगों के प्रभावी होने से पूर्व आपको इस विषय में उचित और दृढ कदम उठाना पड़ सकते है. इसके अतिरिक्त माह अवधि में ठंड आदि रोगों की जांच बारीकी से कराना हितकारी रहेगा. इस संबंध में सावधानी रखना आपको उपचार से बचाएगा. समय अवधि में स्थिति आपके अनुकूल नहीं हैं. सतर्कता बरतने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)