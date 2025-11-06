Advertisement
Aries Horoscope 2026: मेष राशि वालों के लिए 2026 देगा सुनहरे अवसर, धन का प्रवाह भी बढ़ेगा, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Aries Horoscope 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर, हेल्‍थ, मनी, लव लाइफ, फैमिली लाइफ और यात्राओं के लिहाज से कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए पढ़ें मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:19 AM IST
Mesh Varshik Rashifal 2026: मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का साया साल 2026 में भी बना रहेगा. मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है, जो कष्‍टदायी होता है. फिर भी अन्‍य ग्रह मेष राशि वालों पर कृपा बनाए हुए हैं, जो बार-बार लाभ की स्थिति भी बनाएंगे. 
   
मेष करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे अनुभव और प्रतिष्ठा दोनों मिलेंगे. यदि आप स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मार्च से जून का समय अत्यंत शुभ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा तथा अटके हुए प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे. परिश्रम के अनुरूप फल अवश्य मिलेगा.

यह भी पढ़ें: जिद्दी और गुस्‍से की बहुत तेज होती हैं इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियां, दूसरों पर लुटाती हैं...

मेष मनी राशिफल 2026 - वर्ष के आरंभ में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु मध्य से धन प्रवाह में वृद्धि होगी. भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई बड़ा निवेश संभव है. अगस्त के बाद किसी पुराने निवेश से लाभ होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बचत प्रभावित हो सकती है. कुल मिलाकर वर्ष के अंत तक वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी.

मेष स्वास्थ्य राशिफल 2026 - इस वर्ष आपकी ऊर्जा और आत्मबल अच्छा रहेगा, परंतु अप्रैल और सितंबर में शारीरिक थकान या रक्तचाप से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में लापरवाही से बचें. नियमित व्यायाम, योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सावधानी रखें.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

मेष लव राशिफल 2026 - प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और स्थिरता आएगी. लंबे समय से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे. अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष विवाह प्रस्ताव लाने वाला रहेगा. जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें संबंध को एक नया आयाम देने का अवसर मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी दोनों बढ़ेंगे.

मेष करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा भविष्‍यफल 2026 - छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष उपलब्धियों से भरा रहेगा. एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. जनवरी से अप्रैल तथा सितंबर के बाद का समय परीक्षाओं में सफलता हेतु श्रेष्ठ है. तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ होगा.

यह भी पढ़ें: गॉसिप करने और इधर की उधर करने में अव्‍वल होते हैं ये राशि वाले लोग, इनसे उलझना अपने पैर पर कुल्‍हाड़ी मारने जैसा

मेष फैमिली लाइफ 2026 - घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और परिजनों के साथ तालमेल में सुधार होगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या मांगलिक आयोजन की संभावना है. बुजुर्गों का आशीर्वाद और छोटे सदस्यों का सहयोग बना रहेगा. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और सामाजिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी.

वहीं संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार मिलने के योग हैं. संतान की शिक्षा, करियर या विवाह से जुड़ी चिंता समाप्त होगी. यदि संतान विदेश में अध्ययनरत है तो सफलता के संकेत हैं. जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उनके लिए अप्रैल से जुलाई तक का समय अनुकूल रहेगा.

मेष ट्रैवल राशिफल 2026 - वर्ष के मध्य में कार्य या व्यवसाय हेतु लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, जो लाभदायक सिद्ध होंगी. विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है. परिवार के साथ तीर्थ या धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा. यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

मेष राशि के लिए उपाय  - आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा. धर्म-कर्म और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी. मंगलवार को हनुमानजी की आराधना और मंगल ग्रह की शांति हेतु लाल वस्त्र, मसूर की दाल व ताम्रदान विशेष फलदायी रहेगा. इस वर्ष मंगल मंत्र का जप मानसिक शांति और सफलता दोनों प्रदान करेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

mesh rashifal 2026

