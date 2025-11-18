Advertisement
trendingNow13008575
Hindi Newsऐस्ट्रो

Millionaire Palmistry: हथेली पर बना धन त्रिकोण व्यक्ति को बना देता है महाधनवान, चेक करें आपकी हथेली पर है या नहीं!

Millionaire Palmistry For Money: हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हमारी हथेली पर कई ऐसी लकीरें होती हैं जो हमारे भविष्य के बारे में गहराई से जानकारी देती हैं. विशेष कर हाथों की लकीरें धन के बारे में कई जानकारियां देती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Palmistry Money Triangle
Palmistry Money Triangle

Millionaire Palmistry Dhan Trikon On Palm: हर व्यक्ति की हथेली की रेखाएं उसके बारे में बहुत अलग अलग सी बातें बताती हैं. उसके व्यक्तित्व से लेकर उसके भविष्य की संभावनाएं भी हथेली रेखाओं से आंका जा सकता है. इसी तरह किसी व्यक्ति के जीवन मेंकितना धन होगा और कितनी संपत्ति होगी इसके बारे में भी व्यक्ति की हथेली को देखकर जाना जा सकता है. इसी तरह से हथेली पर बनने वाले धन त्रिकोण चिह्न से लेकर अन्य आकृतियां और निशानियां धन के बारे में गहराई से जानकारी देती हैं. व्यक्ति के पास धन होगा या नहीं, किन चिह्न के होने से व्यक्ति के भाग्य में अथाह धन संपत्ति होती है. इन सब के बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे.

हथेली में अरबपति बनने के संकेत क्या हैं
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में अगर वलयाकार चिह्न दिखाता है तो यह अति शुभ है. हथेली के ऐसे निशान व्यक्ति के धनवान होने का तो संकेत देता ही इसके साथ व्यक्ति के सम्पन्न और सुखी जीवन बिताने की संभावनाएं भी प्रबल करता है. धन, ऐश्वर्य और सफलता को यह निशान दर्शाता है. 

हथेली का वो निशान जो व्यक्ति को बनाता है धनवान
अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अनामिका उंगली के नीचे की जगह यानी सूर्य पर्वत का उभरा बहुत अधिक और स्पष्ट है तो इसको अति शुभ माना जाता है. ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली और आर्थिक सशक्त लोग होते हैं. हृदय रेखा से अगर कुछ रेखाएं गुजरती हुई सूर्य पर्वत पर जाती हो त और इन पर त्रिकोण या चौकोर निशान बन रहा है तो यह व्यक्ति के करोड़पति बनने की निशानी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाथ में कहां बनता है धन त्रिकोण निशान
धन रेखा और एक बुध रेखा जब मस्तिक रेखा से जातक मिलती है. इस तरह मिलती है कि ये तीन रेखाएं एक त्रिकोण का निर्माण करती हों तो इसे धन त्रिकोण कहा जाएगा. ध्यान रहे कि इसमें धन रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती हुई दिखे. धन त्रिकोण को मनी ट्राएंगल नाम से भी लोग जानते हैं. व्यक्ति के हाथ में जब यह मनी ट्राएंगल बनता है तो जीवन में बड़े आर्थिक संकट नहीं झेलने पड़ते हैं. ऐसे लोगों के पास सुख में जीवन काटने के लिए बहुत धन होता है. बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Pauranik Katha: शिव जी के इस भयानक श्राप के कारण नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी, जानिए क्या है झूठ और क्रोध की ये कथा!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर इन 3 राशिवालों के लिए दुखदायी, हो सकती है धन और सम्मान की हानि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Palmistry for money

Trending news

'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात