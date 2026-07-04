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Vastu Tips: बाथरूम में आईना लगाना शुभ या अशुभ, इससे जुड़े वास्तु नियम क्या कहते हैं?

Vastu Tips Bathroom Mirror: लोग बाथरूम में आईना लगाते हैं. इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में आईना लगाना शुभ होता है या अशुभ. वास्तु से जुड़े नियम भी जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 04, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:22 AM IST
Vastu Tips: बाथरूम में आईना लगाना शुभ या अशुभ, इससे जुड़े वास्तु नियम क्या कहते हैं?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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