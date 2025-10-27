Advertisement
Mithun November 2025 Rashifal: मिथुन राशि वालों को उन्‍नति देगा नवंबर महीना, मगर इस मामले में रहें सतर्क, पढ़ें मासिक राशिफल

Gemini Horoscope November 2025 : मासिक राशिफल के अनुसार नवंबर महीना मिथुन राशि के लोगों के करियर, आर्थिक मामलों, सेहत, लव लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य व वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए मिथुन राशि का नवंबर 2025 मासिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:03 PM IST
Mithun November 2025 Rashifal: मिथुन राशि वालों को उन्‍नति देगा नवंबर महीना, मगर इस मामले में रहें सतर्क, पढ़ें मासिक राशिफल

Gemini Horoscope November 2025 Rashifal : नवंबर 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए समय औसत से बेहतर रहेगा. आर्थिक लाभ होने से आप सुकून महसूस करेंगे. किसी विवादित मामले में आपकी जीत हो सकती है. हालांकि यात्रा के लिहाज से समय अनुकूल नहीं रहेगा. नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी यात्राओं में कठिनाई हो सकती है. पारिवारिक यात्राओं में आनंद की कमी रहेगी.

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

मिथुन मनी राशिफल - आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद शुभ रहेगा, आय में वृद्धि होगी और किसी पुराने विवाद या मुकदमे का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से बड़ा लाभ प्राप्त होगा. नए निवेश या व्यापार की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल है.

मिथुन करियर राशिफल - पेशेवर जीवन में भी यह माह उन्नति लेकर आएगा. कार्य और नेतृत्व क्षमता से अधिकारी और सहकर्मी प्रभावित रहेंगे. कार्यभार अधिक रहेगा, परंतु परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. पूर्व दिशा की यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से सफलता की नई राह खुलेगी.

मिथुन हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य से बेहतर रहेगा, पुरानी बीमारियों जैसे गठिया, कब्ज या पेट दर्द में आराम मिलेगा. 8 नवंबर को मिथुन में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को स्थिर रखेगा.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

मिथुन ऐजुकेशन राशिफल - शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ रहेगा. मेहनत और लगन से पढ़ाई करने वाले छात्र उत्तम परिणाम पाएंगे. तकनीकी, कला या होटल प्रबंधन से जुड़े विद्यार्थी उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को भी सफलता के संकेत हैं.

मिथुन लव और फैमिली राशिफल - परिवार में मतभेद और तनाव की स्थिति संभव. पति-पत्नी के बीच संबंधों में खटास आ सकती है. बच्चों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. माता-पिता को अधिक ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें: साल 2026 में राहु चमकाएंगे 4 राशि वालों की किस्‍मत, शनि की राशि में रहकर देंगे आसमान की बुलंदियां

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Mithun Rashifal

