Gemini Horoscope 2026: 2026 में मिथुन राशि वालों को करियर में मिलेंगे एक से बढ़कर एक सुनहरे मौके, रोज बढ़ेगा धन, पढ़ें मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

Gemini Yearly Horoscope 2026: साल 2026 में मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर, व्‍यापार, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, सेहत कैसी रहेगी, ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए मिथुन राशि का वर्षफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:56 PM IST
Mithun Rashi Varshik Rashifal 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 बहुत अच्‍छा रह सकता है. इन लोगों को करियर, व्‍यापार में सफलता मिलेगी. साथ ही धन और मान-सम्‍मान मिलेगा. परिवार के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे और सभी का सहयोग पाएंगे. तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है. बेहतर है कि योग-मेडिटेशन का सहारा लें. यहां विस्‍तार से जानिए मिथुन राशि का 2026 का वार्षिक राशिफल.  

मिथुन करियर बिजनेस राशिफल 2026 - वर्ष 2026 आपके लिए कार्यक्षेत्र में प्रगति और नये अवसरों का प्रतीक रहेगा. जो लोग संचार, मीडिया, शिक्षा या आईटी से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता के योग हैं. जनवरी से अप्रैल तक परिश्रम अधिक रहेगा, किंतु जून के बाद परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे.

मिथुन मनी राशिफल 2026 - आर्थिक स्थिति वर्ष की शुरुआत में सामान्य रहेगी, लेकिन जून से धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति या पुराने निवेश से लाभ संभव है. परिवार पर खर्च बढ़ सकता है, किंतु बचत भी सुदृढ़ होगी. संपत्ति खरीदने या निवेश के लिए अगस्त-अक्तूबर का समय शुभ रहेगा.

मिथुन फैमिली राशिफल 2026 - परिवार में आनंद, हंसी और उत्सव का माहौल रहेगा. संतान या छोटे भाई-बहनों की उपलब्धियों से गर्व की अनुभूति होगी. माता-पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. समाज में आपकी वाणी और व्यवहार से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पुराने रिश्तों में सुलह की संभावना है.

साथ ही संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. उनकी शिक्षा और करियर में नई उपलब्धियां जुड़ेंगी. कुछ जातकों के लिए संतान विवाह या विदेश में उच्च अध्ययन के योग बनेंगे. जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें वर्ष के मध्य तक शुभ समाचार मिल सकता है. संतान से प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी.

मिथुन सेहत राशिफल 2026 - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचना आवश्यक है. वर्ष के मध्य में पाचन तंत्र या रक्तचाप से जुड़ी समस्या आ सकती है. नियमित योग, ध्यान और दिनचर्या का पालन करें. यात्रा के दौरान खानपान में सावधानी बरतें. सकारात्मक सोच से आप स्वास्थ्य को संतुलित रख पाएंगे.

मिथुन लव लाइफ राशिफल 2026 - प्रेम जीवन में नयापन और भावनात्मक गहराई दोनों देखने को मिलेंगे. अविवाहित जातकों को किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. वर्ष के उत्तरार्ध में संबंधों में स्थिरता आएगी. जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह वर्ष विवाह का भी संकेत दे सकता है. संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें.

मिथुन एजुकेशन राशिफल 2026 - छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यंत फलदायक रहेगा. बुद्धि और तर्कशक्ति में वृद्धि होगी, जिससे सफलता के अवसर मिलेंगे. जून और दिसंबर विशेष रूप से शुभ रहेंगे. तकनीकी, भाषाई और शोध से जुड़े क्षेत्रों में विशेष लाभ के संकेत हैं. कठिन परिश्रम से आप अपेक्षित परिणाम हासिल करेंगे.

मिथुन ट्रैवल राशिफल 2026 - वर्षभर छोटी-बड़ी यात्राओं के योग बने रहेंगे. व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी यात्राएं सफलता प्रदान करेंगी. विदेश या दूरस्थ स्थान पर यात्रा के भी योग हैं. पारिवारिक यात्रा या किसी धार्मिक स्थल पर जाना मानसिक शांति देगा. यात्रा करते समय सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें.

मिथुन राशि के लिए उपाय - इस वर्ष आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. बुध ग्रह की शांति हेतु बुधवार को विष्णुजी की आराधना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा. “ऊँ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः” मंत्र का जप मन को स्थिरता देगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मानसिक संतुलन और सामाजिक सम्मान दोनों प्राप्त होंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

