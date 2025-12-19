Mole on Female body: महिलाएं चेक कर लें, आपके इन 5 अंगों पर तिल होना आपको बनाता है बहुत भाग्यशाली!

Advertisement
Mole on Female body: महिलाओं के शरीर पर तिल होने का कोई न कोई अर्थ तो होता है या तिल कोई बड़ा संकेत भी दे सकता है. हालांकि समुद्र शास्त्र की मानें तो महिलाओं के शरीर के पांच अंगों पर तिल का होना उन्हें भाग्यशाली बनाता है.

Dec 19, 2025, 08:24 PM IST
Auspicious Moles On Female Body: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर दिखने वाले तिलों का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. कुछ तिल शुभ हो सकते हैं तो कुछ तिल व्यक्ति का भाग्य खराब कर सकता है. इसी तरह से कई तिल ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के भविष्य के बारे में गहरे संकेत देते हैं और उसके व्यक्तित्व के बारे बताते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि महिलाओं के किन 5 अंगों पर तिल होना उन्हें अति भाग्यशाली बनाता है.

महिला के माथे पर तिल
ऐसी महिला जिसके माथे पर तिल हो वह सौभाग्यशाली होती है. जिसके भी जीवन में जाती है उसका भी भाग्य चमका देती है. पूरे घर को अच्छे ढंग से चलाती है. पैसों को सोच समझकर खर्च करती है. आपने साथ के लोगों के लिए उन्नति के रास्ते खोलती है.

महिला के गले पर तिल
ऐसी महिला जिसके गले पर गहरा तिल हो वह घर में ऐश्वर्य और वैभव लाती है. ऐसी महिला ओर उसके साथी के पास कभी धन की कमी नहीं होती है. साथी करियर में तरक्की करता है और आर्थिक समस्याएं आती भी हैं तो तुरंत चली भी जाती हैं. 

महिला की छाती पर तिल
किसी महिला की छाती पर तिल हो तो ऐसी महिला ममता से भरी होती है. इसके अलावा जिससे भी प्यार करती है गहराई से करती है. जो काम ठान लेती है उसे करके ही दम लेती है. ऐसी महिलाएं एक जिम्मेदार मां होती है और पूरे घर का ध्यान रखती हैं.

महिला के पैरों पर तिल
महिला के पैरों पर तिल होने का अर्थ है कि ऐसी महिला घूमना बहुत पसंद करती है. ऐसी महिला लक्ष्मी का स्वरूप होती है, जिस घर में जाती है वहां समृद्धि लाती है. पैरों पर तिल सौभाग्यशाली होने का संकेत देता है. 

महिला के होठों पर तिल
महिला के होठों पर तिल होना महिला की सुंदरता तो बढ़ाता ही है इसे साथ ही ऐसी महिलाएं बहुत आकर्षक भी होती है. ऐसे लोगों को कई प्रेम प्रस्ताव मिलते हैं. हालांकि ये महिलाएं प्यार के मामले लकी होती हैं क्योंकि रिलेशलनशिप में ऐसी महिलाओं के पार्टनर इन्हें बहुत प्यार देते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Samudrik Shastra: शरीर के किस अंग पर लाल तिल का होना शुभ? पीठ बांह और चेहरे का तिल क्या देता है संकेत

और पढ़ें- Palmistry: हथेली की सीमियन रेखा का रहस्य जान चकरा जाएंगे, दिल और दिमाग का यह मेल दिलाता है बड़ी सफलता!

