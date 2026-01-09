Advertisement
trendingNow13069075
Hindi Newsऐस्ट्रोLove Marriage Moles: महिला के कौन से तिल बताते हैं प्रेम विवाह होगा या नहीं? लव मैरिज के लिए जिम्मेदार तिल के बारे में जानें

Love Marriage Moles: महिला के कौन से तिल बताते हैं प्रेम विवाह होगा या नहीं? लव मैरिज के लिए जिम्मेदार तिल के बारे में जानें

Til Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के विशेष अंगों पर तिल होना बताता है कि किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा या नहीं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samudrik Shastra
Samudrik Shastra

Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग अंग पर तिल का होना अलग अलग संकेत देता है. महिला की शरीर पर कुछ ऐसे तिल भी होते हैं जो बताते हैं कि उसका प्रेम विवाह होगा या नहीं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आइए जानें कौन से तिल बताते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं.

नाक पर तिल होना
जिन महिला की नाक पर तिल होता है उनके लव मैरिज होने की प्रबल संभावना होती है. नाक के दाईं ओर तिल होना अति शुभ होता है. जीवनसाथी से बहुत प्यार मिलता है. वैवाहिक जीवन में खुशहाल होता है.

आंख पर तिल होना
महिलाओं की दाईं आंख पर तिल होना बताता है कि महिला का स्वभाव आकर्षक होता है और इनके प्रेम विवाह होने के आसार होते हैं. ये महिला अपने पसंद से जीवनसाथी चुनती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कान पर तिल होना 
कान पर तिल तिल होना बताता है कि महिला प्रेम संबंध में गंभीर है और साथी के प्रति वफादार है. प्रेम को विवाह तक ले जाने के लिए ये महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं. 

होंठ पर तिल होना
होंठ पर तिल होने का मतलब है कि महिला प्रेम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती हैं और इन महिलाओं का व्यक्तित्व आकर्षक होता है. सौम्य स्वभाव वाली ये महिलाएं प्रेम को विवाह तक लेकर जाती हैं.

हाथ या हथेली पर तिल होना
हाथ या हथेली पर तिल होना बताता है कि ऐसी महिला हमउम्र या खुद से थोड़े बड़े पुरुष को पसंद करती हैं. प्रेम में गहराई से डूब जाती हैं और प्रेम को विवाह तक लेकर जाती हैं. हालांकि इसके विवाह में देरी होती है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Astro Tips: इस विधि से करें गुड़हल के पेड़ की पूजा, घर में फैलेगी समृद्धि और सकारात्मकता! 

और पढ़ें- Samudrik Shastra: हाथ का अंगूठा खोल देता है व्यक्ति का राज, जानें मोटा छोटा या पतला अंगूठा क्या बताता है

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

samudrik shastra

Trending news

'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस