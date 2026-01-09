Love Marriage Moles: महिला के कौन से तिल बताते हैं प्रेम विवाह होगा या नहीं? लव मैरिज के लिए जिम्मेदार तिल के बारे में जानें

Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग अंग पर तिल का होना अलग अलग संकेत देता है. महिला की शरीर पर कुछ ऐसे तिल भी होते हैं जो बताते हैं कि उसका प्रेम विवाह होगा या नहीं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आइए जानें कौन से तिल बताते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं.

नाक पर तिल होना

जिन महिला की नाक पर तिल होता है उनके लव मैरिज होने की प्रबल संभावना होती है. नाक के दाईं ओर तिल होना अति शुभ होता है. जीवनसाथी से बहुत प्यार मिलता है. वैवाहिक जीवन में खुशहाल होता है.

आंख पर तिल होना

महिलाओं की दाईं आंख पर तिल होना बताता है कि महिला का स्वभाव आकर्षक होता है और इनके प्रेम विवाह होने के आसार होते हैं. ये महिला अपने पसंद से जीवनसाथी चुनती हैं.

कान पर तिल होना

कान पर तिल तिल होना बताता है कि महिला प्रेम संबंध में गंभीर है और साथी के प्रति वफादार है. प्रेम को विवाह तक ले जाने के लिए ये महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं.

होंठ पर तिल होना

होंठ पर तिल होने का मतलब है कि महिला प्रेम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती हैं और इन महिलाओं का व्यक्तित्व आकर्षक होता है. सौम्य स्वभाव वाली ये महिलाएं प्रेम को विवाह तक लेकर जाती हैं.

हाथ या हथेली पर तिल होना

हाथ या हथेली पर तिल होना बताता है कि ऐसी महिला हमउम्र या खुद से थोड़े बड़े पुरुष को पसंद करती हैं. प्रेम में गहराई से डूब जाती हैं और प्रेम को विवाह तक लेकर जाती हैं. हालांकि इसके विवाह में देरी होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

