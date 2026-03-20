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Astro Tips: किसी और के घर से चुरा लाए हैं? जानें मनी प्लांट चोरी करके अपने घर लगाना शुभ या अशुभ

Money Plant Astrology Tips: घर में मनी प्लांट लगाने को लेकर अनेक मान्यताएं हैं जैसे इसे किसी के घर से चुराकर लाना चाहिए और फिर इसे अपने घर में लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है. लेकिन मनी प्लांट चुराने को लेकर सवाल उठता है कि ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:54 PM IST
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Money plant Vastu tips
Money plant Vastu tips

Astrology Tips For Money: घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन की आवक बनी रहे इसके लिए लोग कई उपाय करते हैं. इन्हीं उपायों में से एक उपाय काफी चर्चित है कि किसी और के घर से मनी प्लांट चुराकर ले आना और अपने घर में लगाना. ऐसा करने के पीछे की मान्यता है कि इससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी कभी घर से नहीं जाती हैं. हालांकि एक सवाल तो हर किसी के मन में उठता होगा कि क्या मनी प्लाट को किसी और के घर से चुराकर ले आना और अपने घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मनी प्लांट के बारे में
मनी प्लांट घर के वास्तु के लिए अति शुभ पौधा होता है और ज्योतिष अनुसार भी इस पौधे को बहुत प्रभावशाली माना गया है. मान्यता है कि घर में इस पौधे को लगाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. वहीं ऑफिस में मनी प्लांट लगाने से भी तेजी से तरक्की होती है. मनी प्लांट को घर या ऑफिस में लगाने से वास्तु अच्छा रहता है. 

चोरी करके मनी प्लांट लगाना शुभ या अशुभ
ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मनी प्लांट धन और समृद्धि का कारक है और जिस घर में यह पौधा होता है वहां पर हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में इस पौधे को जब किसी दूसरे के घर या बगीचे से चुराकर लाया जाता है और अपने में घर में लगाया जाता है तो ऐसा करना पूरी तरह से अशुभ सिद्ध हो सकता है. क्योंकि मां लक्ष्मी से जुड़े इस पौधे को सम्मान पूर्वक और पूरी पवित्रता से घर में लगाना चाहिए न की चोरी करके. क्योंकि चोरी करना अपने आप में ही एक गलत काम है. ऐसे में जब मनी प्लांट को चोरी करके लगाया जाता है तो इसके अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और ये भी हो सकता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं. चोरी का पौधा लगाने से घर की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है.

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मनी प्लांट किसी को गिफ्ट करें या नहीं
मनी प्लांट धन और समृद्धि का कारक है ऐसे में जब इसे हम किसी और को गिफ्ट करते हैं तो अपने घर की समृद्धि धन आदि भी गिफ्ट के साथ चली ही जाती है. ऐसे में भूलकर भी मनी प्लाट किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए. हालांकि कुछ पौधे गिफ्ट में देना ज्योतिष के अनुसार शुभ माना गया है. जैसे तुलसी पौधा, एलोवेरा या स्नेक प्लांट आदि.

मनी प्लांट खरीदकर लगाना शुभ
ज्योतिष और वास्तु के अनुसार अपने घर में मनी प्लांट को हमेशा खरीदकर ही लगाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और धन समृद्धि भी बढ़ेगी. हालांकि, इसे लगाने के लिए सही दिशा का पूरा ध्यान रखें. घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाएं इससे माता लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होंगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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