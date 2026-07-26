/घर में मनी प्लांट लगाते समय न करें ये 4 गलतियां, फायदे की जगह हो जाएगा बड़ा नुकसान, जानिए सही दिशा और नियम!

आजकल आपको लगभग हर घर में मनी प्लांट लगा हुआ दिख जाएगा. लोग इसे घर को सजाने और थोड़ी हरियाली लाने के लिए लगाते हैं. वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि मनी प्लांट घर में सुख-समृद्धि लाता है और पैसों की तंगी दूर करता है.
लेकिन कई बार लोग बिना सोचे-समझे इसे किसी भी कोने में रख देते हैं. गलत जगह या गलत तरीके से रखा मनी प्लांट फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. अगर आपने भी घर में यह पौधा लगाया है, तो 4 बड़ी गलतियों से हमेशा बचें.
मनी प्लांट किस दिशा में रखा है, इस बात का सबसे ज्यादा असर पड़ता है. वास्तु के मुताबिक, घर के उत्तर-पूर्व कोने में मनी प्लांट कभी नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में मनी प्लांट रखने से घर में फिजूलखर्ची बढ़ती है और रुपयों-पैसों की तंगी होने लगती है.
इतना ही नहीं, घर के लोगों के बीच चिड़चिड़ापन और मनमुटाव भी बढ़ने लगता है. मनी प्लांट रखने के लिए सबसे सही और शुभ जगह दक्षिण-पूर्व दिशा मानी जाती है. इस दिशा में पौधा रखने से घर में बरकत आती है.
अक्सर लोग मनी प्लांट लगा तो देते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते. नतीजा यह होता है कि उसकी बेल लंबी होकर जमीन पर लटकने और फैलने लगती है. वास्तु में बेल का जमीन को छूना अच्छा नहीं माना जात है.
कहते हैं कि जब मनी प्लांट की बेल जमीन पर घिसटती है, तो घर में पैसा नहीं टिकता और कमाई रुक जाती है. इसलिए जब भी बेल बढ़ने लगे, उसे किसी लकड़ी या धागे के सहारे ऊपर की तरफ बांध दें. ऊपर की ओर बढ़ती बेल घर की तरक्की का संकेत होती है.
अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या सूखकर गिरने लगे हैं, तो उन्हें पौधे पर न रहने दें. सूखे और मुरझाए पत्ते देखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही घर में उदासी और नकारात्मक माहौल बनाते हैं.
माना जाता है कि पौधे का सूखना आने वाली आर्थिक तंगी की तरफ इशारा करता है. इसलिए पौधे में टाइम पर पानी डालते रहें और जो पत्ते खराब हो चुके हैं, उन्हें काटकर अलग कर दें. हरा-भरा पौधा घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखता है.
कई बार पड़ौसी या रिश्तेदार मनी प्लांट की कोई टहनी मांग लेते हैं और लोग खुशी-खुशी दे देते हैं. लेकिन वास्तु के हिसाब से ऐसा करना सही नहीं है. माना जाता है कि अपने घर में लगा मनी प्लांट किसी और को देने से घर की लक्ष्मी या बरकत दूसरों के पास चली जाती है.
इससे आपके अपने घर में पैसों की खिंचातान शुरू हो सकती है और बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं. इसलिए अगर किसी को पौधा चाहिए, तो उसे बाजार से खरीदकर लगाने की सलाह दें, अपने घर का पौधा न बांटें.
(Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी और सुझाव वास्तु शास्त्र की सामान्य मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक दावा करना नहीं है. किसी भी नियम या उपाय को अपनाने से पहले अपनी सुविधानुसार वास्तु विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.