/क्या पीली पड़ रही हैं आपके मनी प्लांट की पत्तियां? जानिए किस बड़ी समस्या का है ये संकेत

आज के समय लोगों अपने घर में पेड़-पौधे लगाने का बहुत शौक होता है. ज्यादातर लोगों के घर में आपने मनी प्लांट के पौधे को देखा होगा. ये वास्तू शास्त्र के हिसाब से शुभ और फलदायी माना जाता है.
कहा जाता है कि हरा-भरा मनी प्लांट घर में लगाने से घर में पॉजटिव एनर्जी आती है, और घर में पैसों का आवागमन भी तेज हो जाती है. लेकिन कभी-कभी बहुत देखभाल करने के बावजूद मनी प्लांट के पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लगती है.
अगर आपके घर में भी मनी प्लांट की पत्तियों का रंग बदलने या सूखने जैसी समस्या होने लगती है तो ये नॉर्मल नहीं है. ये आपके जीवन और घर से जुड़ी कई समस्याओं का ईशारा हो सकता है.
अगर आपके घर में लगा मनी प्लांट बार-बार पीला पड़ रहा है, तो इस बात को हल्का न समझें. वास्तु शास्त्र के मुताबिक मनी प्लांट का पीला पड़ना पैसों से जुड़ी दिक्कतों का संकेत होता है.
इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं या जमा पूंजी में कमी आ सकती है. जब भी आपको पत्तियों पर पीलापन दिखने लगे, तो सतर्क हो जाना चाहिए. ऐसे समय में अपने बजट का पूरा ध्यान रखें और फालतू के खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.
मनी प्लांट की पत्तियां पीली होना सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि घर के माहौल से भी जुड़ा होता है. जब पौधे की पत्तियां रंग बदलने लगती हैं और उन्हें पौधे से अलग नहीं किया जाता, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है.
इस नकारात्मकता की वजह से घर के लोगों के बीच बात-बात पर चिढ़ पैदा होती है और बिना वजह क्लेश शुरू हो जाता है. परिवार के सदस्यों की सुख-शांति बनाए रखने के लिए इन पत्तियों को समय से हटाना जरूरी होता है.
मनी प्लांट का सीधा संबंध आपकी ग्रोथ और जीवन में मिलने वाली सफलता से माना जाता है. यदि मनी प्लांट की पत्तियां सूखकर नीचे गिरने लगें या पीली पड़ जाएं, तो यह करियर में आने वाली रुकावटों का इशारा हो सकता है.
वास्तु के अनुसार ऐसा होने पर बनते हुए काम अचानक अटक सकते हैं या नौकरी-बिजनेस में प्रोग्रेस धीमी पड़ सकती है. पौधे की हालत बिगड़ने का असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ता है. इसलिए समय रहते पौधे की सही देखभाल करना बेहद जरूरी है.
कई बार मनी प्लांट की पत्तियां किसी बीमारी से नहीं, बल्कि गलत दिशा में रखने की वजह से पीली पड़ती हैं. वास्तु के नियमों के अनुसार मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण दिशा में ही रखना चाहिए.
इस दिशा के स्वामी भगवान गणेश और शुक्र देव माने जाते हैं. यदि आप इसे किसी गलत दिशा में रख देते हैं, तो पौधा मुरझाने लगता है और उसकी पत्तियां तेजी से पीली पड़ने लगती हैं. सही दिशा में रखा पौधा ही घर में खुशहाली लाता है.
अगर आपको अपने मनी प्लांट में कोई पत्ती पीली या सूखी हुई दिखे, तो उसे तुरंत कैंची या हाथ से काटकर अलग कर देना चाहिए. खराब पत्तियों को पौधे पर लगे रहने देने से पूरे पौधे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है.
इसके साथ ही हफ्ते में कम से कम एक बार पौधे की अच्छी तरह से जांच और सफाई करें. सूखे पत्तों को हटाकर पौधे को साफ पानी दें, ताकि उसमें नई और हरी-भरी पत्तियां आ सकें और घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहें.
(Disclaimer): इस आलेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, पौराणिक मान्यताओं और प्रचलित ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सामान्य और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है.
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