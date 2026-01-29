फरवरी 2026 मासिक राशिफल : ज्‍यो‍तिष के अनुसार फरवरी महीने में कई महत्‍वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं. विशेष तौर पर शनि की राशि कुंभ में राहु के साथ सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ग्रहों का आना कई शुभ-अशुभ योग बनाएगा, जिनका सभी राशियों पर असर होगा. इन ग्रह-गोचर के आधार पर आपका जीवन कैसा रहेगा, जानिए फरवरी महीने का मासिक भविष्‍यफल 2026.

मेष राशि

फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए सक्रियता और निर्णयों से भरा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी और अधिक कार्यभार के कारण सिरदर्द या थकावट हो सकती है. धन संपत्ति के मामलों में आय के नए मार्ग खुल सकते हैं, हालांकि खर्च भी समानांतर रूप से बना रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी निर्णय लेने की गति और नेतृत्व शैली दूसरों को प्रभावित करेगी, जिससे आपकी बातों को विशेष महत्व मिलेगा और अधिकारी वर्ग आपके सुझावों को गंभीरता से लेगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को आत्मविश्वास का लाभ मिलेगा, खासकर महीने के अंतिम दिनों में सफलता के संकेत मिलेंगे. लव लाइफ में भावनाओं की तीव्रता रहेगी, जिससे कभी नजदीकी तो कभी मतभेद की स्थिति बन सकती है. यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा में सावधानी जरूरी होगी. संतान पक्ष से संतोष मिलेगा और उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए फरवरी का समय स्थिरता और व्यावहारिक निर्णयों का संकेत देता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान की लापरवाही पेट से जुड़ी परेशानी दे सकती है. धन संपत्ति के मामले में यह महीना लाभकारी है, पुरानी बचत काम आएगी और अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बनेगी. कार्य क्षेत्र में कदम भले ही धीमे हों, लेकिन आपकी स्थिर नीति लंबे समय में ठोस परिणाम दिलाएगी और मेहनत का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोग धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित होगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक सुरक्षा की भावना बढेगी और रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा. यात्रा का योग मध्यम रहेगा, पारिवारिक यात्रा मन को सुकून देगी. संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी मानसिक व्यस्तता और बदलावों का महीना रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में तनाव और अनिद्रा परेशान कर सकती है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखना आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति अस्थिर रह सकती है, जहां कभी अचानक लाभ तो कभी अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. कार्य व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे सीखने का अवसर मिलेगा लेकिन दबाव भी बढेगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए एकाग्रता की सबसे अधिक आवश्यकता रहेगी. लव लाइफ में भ्रम की स्थिति बन सकती है, गलतफहमी से दूरी बढ सकती है. यात्रा के योग अचानक बनेंगे और थकान देने वाले रहेंगे. संतान की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा, उनकी संगति पर ध्यान दें.

कर्क राशि

फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेगा. स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार आएगा, लेकिन मानसिक संवेदनशीलता बनी रहेगी. धन संपत्ति के क्षेत्र में आय स्थिर रहेगी, हालांकि घर से जुडे खर्च बढ सकते हैं. कार्य व्यवसाय में सहयोगियों का साथ मिलेगा और कार्य वातावरण सकारात्मक रहेगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को धैर्य और निरंतर अभ्यास से लाभ मिलेगा. रिश्तों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और साथी के साथ दिल से जुड़ाव महसूस होगा, और रिश्ते में भावनात्मक गहराई आएगी. यात्रा के योग शुभ हैं, विशेषकर पारिवारिक या धार्मिक यात्रा लाभदायक रहेगी. संतान के व्यवहार और भावनाओं को समझने की आवश्यकता रहेगी.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए फरवरी आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हृदय और आंखों से जुडी सावधानी जरूरी है. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सम्मान या उपलब्धि के रूप में धन लाभ मिलने की संभावना है और किसी पुरस्कार या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. कार्य व्यवसाय में आपकी निर्णय क्षमता सराही जाएगी और नेतृत्व का अवसर मिलेगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के प्रबल संकेत हैं, विशेषकर प्रशासनिक या प्रबंधन क्षेत्र में. लव लाइफ रोमांच और आकर्षण से भरी रहेगी, विवाह की बात आगे बढ सकती है. यात्रा के योग दूर स्थान से जुडे हैं और लाभदायक सिद्ध होंगे. संतान के भविष्य को लेकर नई योजना बनेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए फरवरी कार्यभार और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढाव रहेगा, विशेषकर पेट और त्वचा से जुडी समस्या सामने आ सकती है. धन संपत्ति के मामले में सतर्कता जरूरी है, अनावश्यक खर्च से बचें. कार्य व्यवसाय में अनुशासन और योजना से ही सफलता मिलेगी. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत अधिक करनी पडेगी, लेकिन परिणाम देर से सही सकारात्मक होगा. रिश्तों में आपकी अधिक अपेक्षाएं या तर्कशीलता प्रेम में असंतुलन पैदा कर सकती है. यात्रा के योग कार्य से जुडे रहेंगे. संतान की शिक्षा को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन अंततः स्थिति सुधरेगी.

तुला राशि

फरवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन और सामंजस्य लेकर आएगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कमर और किडनी से जुडी सावधानी जरूरी है. धन संपत्ति में साझेदारी से लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी संतुलित सोच और मधुर संवाद कठिन परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ देगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में कला, कानून और रचनात्मक क्षेत्रों से जुडे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. लव लाइफ में मधुरता बढेगी और रिश्ते स्थिर होंगे. यात्रा के योग मनोरंजन या विश्राम से जुडे रहेंगे. संतान की रचनात्मक प्रतिभा उभरकर सामने आएगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए फरवरी गहन सोच और आंतरिक परिवर्तन का समय है. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और गुप्त रोगों से सतर्क रहना होगा. आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित लाभ संभव है, विशेषकर उन क्षेत्रों से जहां आप पहले संशय में थे विशेषकर बीमा या टैक्स से जुडे मामलों में. कार्य व्यवसाय में रणनीति और गोपनीयता से सफलता मिलेगी. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में गंभीर अध्ययन लाभ देगा. लव लाइफ में भावनाओं की तीव्रता रहेगी, शक से बचना जरूरी होगा. यात्रा के योग अचानक बन सकते हैं. संतान के स्वास्थ्य और मनोदशा पर ध्यान दें.

धनु राशि

फरवरी धनु राशि वालों के लिए विस्तार और अवसरों का महीना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा के कारण थकावट हो सकती है. धन संपत्ति में वृद्धि होगी और विदेश से जुडे लाभ के संकेत मिलेंगे. नए लोगों से जुड़ाव और नए अवसर आपके कार्यक्षेत्र को विस्तार देने में सहायक बनेंगे. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में उच्च शिक्षा और शोध से जुडे लोगों को सफलता मिलेगी. लव लाइफ में दूरी के बावजूद भावनात्मक जुडाव बना रहेगा. यात्रा के योग मजबूत हैं, विशेषकर धार्मिक या विदेशी यात्रा. संतान की शिक्षा में प्रगति होगी.

मकर राशि

मकर राशि के लिए फरवरी मेहनत और जिम्मेदारी का परिणाम देने वाला समय है. स्वास्थ्य में हड्डियों और जोड़ों से जुडी समस्या उभर सकती है. धन संपत्ति में स्थिरता आएगी और संपत्ति से जुडे योग बनेंगे. आपकी मेहनत और नियमबद्ध कार्यशैली वरिष्ठों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत करेगी. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुडे लोगों को लाभ मिलेगा. लव लाइफ में भावनाएं व्यक्त करने में संकोच रहेगा. यात्रा कार्य से जुडी और सफल रहेगी. संतान अनुशासित रहेगी और आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी.

कुंभ राशि

फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए नवाचार और नई सोच का संकेत देता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन रक्त संचार से जुडी सावधानी जरूरी है. धन संपत्ति में नए विचारों और तकनीक से लाभ होगा. परंपरागत सोच से हटकर किए गए प्रयोग आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञान, तकनीक और रिसर्च क्षेत्र के लोगों को आगे बढने का अवसर मिलेगा. लव लाइफ में दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. यात्रा मित्रों के साथ आनंददायक रहेगी. संतान की सोच प्रगतिशील और स्वतंत्र रहेगी.

मीन राशि

मीन राशि के लिए फरवरी भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभवों से भरा रहेगा. स्वास्थ्य में मानसिक संवेदनशीलता बढेगी, नींद और एकांत की आवश्यकता महसूस होगी. धन संपत्ति में धीरे-धीरे सुधार होगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. आपकी कल्पनाशील सोच और संवेदनशील दृष्टिकोण कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में कला, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुडे लोगों को लाभ मिलेगा. लव लाइफ में रोमांस और भावनात्मक जुडाव गहरा होगा. यात्रा धार्मिक या आध्यात्मिक रहेगी. संतान भावनात्मक रूप से आपके निकट रहेगी.

