Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Monthly horoscope july 2026: इस महीने चमकने वाली है इन राशियों की किस्मत, जानिए अपनी राशि का पूरा भविष्यफल और आसान उपाय!

Monthly horoscope july 2026: इस महीने चमकने वाली है इन राशियों की किस्मत, जानिए अपनी राशि का पूरा भविष्यफल और आसान उपाय!

Monthly horoscope july 2026: ये मासिक राशिफल जुलाई 2026 के लिए सभी 12 राशियों के करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन का सटीक भविष्यफल और भाग्य चमकाने वाले सरल उपाय के बारे में बताने का काम करता है.

Written ByDr. Arun BansalEdited By:harsh singh
Published: Jun 27, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:01 PM IST
Monthly horoscope july 2026: इस महीने चमकने वाली है इन राशियों की किस्मत, जानिए अपनी राशि का पूरा भविष्यफल और आसान उपाय!

About the Author

Dr. Arun Bansal

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं. ज्‍योतिष पर 100 से ज्‍यादा किताबें लिख चुके हैं. ऐस्‍ट्रोलॉजी का पहला सॉफ्टवेयर लियो स्‍टार भी डॉ.बंसल ने बनाया है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेगुनाह हूं...' पिता की दलील नहीं आई काम, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Delhi news53 min ago
2
Maharashtra TET Paper Leak59 min ago
3
India education system1 hr ago
4
Weekly Horoscope1 hr ago
5
Delhi University admission1 hr ago