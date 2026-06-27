/Monthly horoscope july 2026: इस महीने चमकने वाली है इन राशियों की किस्मत, जानिए अपनी राशि का पूरा भविष्यफल और आसान उपाय!

Monthly horoscope july 2026: नया महीना अपने साथ कई नए अवसर, चुनौतियां और जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है. जुलाई 2026 का यह महीना आपके करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, पारिवारिक तालमेल और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, इसका पूरा लेखा जोखा आपको इस मासिक राशिफल में मिलेगा.
इस महीने किसे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, किसे नई शुरुआत का मौका मिलेगा और किसे थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, आइए ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा भविष्यफल और जीवन को बेहतर बनाने वाले कुछ बेहद आसान उपाय.
इस महीने मंगल आपको एक बेचैन और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा प्रदान कर रहा है—एक ऐसा उत्साह जो किसी भी काम को पूरी तरह से सोचे बिना ही शुरू कर देना चाहता है. अपनी इस ऊर्जा को पांच अलग अलग दिशाओं में भटकाने के बजाय किसी एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित करें, आप अपनी उम्मीद से कहीं अधिक आगे निकल जाएंगे.
प्रेम व संबंध: इस समय बातों को घुमाने के बजाय सीधे तौर पर कहना आपके लिए बेहतर रहेगा. यदि रिश्ते में कोई बात अनकही रह गई है, तो उसे बाद में हताशा में निकालने के बजाय अभी शालीनता से कह देना बुद्धिमानी होगी. सिंगल जातक शांत बैठने के बजाय किसी गतिविधि जैसे कि किसी क्लास, खेल या किसी साझा प्रोजेक्ट के दौरान किसी से मिल सकते हैं. पहल करना आपके पक्ष में काम करेगा.
वित्त व करियर: इस महीने आपकी सक्रियता रंग लाएगी, लेकिन जल्दबाजी में किए गए खर्च या सौदे नुकसानदेह साबित हो सकते हैं. किसी विचार को पेश करने, आवेदन करने या किसी काम की शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छा महीना है; लेकिन बिना सोचे समझे किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल नहीं है.
स्वास्थ्य: आपकी ऊर्जा बहुत तीव्र और तेज रहेगी, जो आपकी कार्यक्षमता के लिए तो बेहतरीन है लेकिन आपके धैर्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है. यदि आप स्क्रीन पर ज्यादा काम करते हैं, तो सिर और आंखों में खिंचाव हो सकता है. अत्यधिक परिश्रम के बाद शरीर को आराम दें और जल्दबाजी में भोजन छोड़ना बंद करें.
पारिवारिक सामंजस्य: इस महीने वैवाहिक जीवन में तालमेल तब सबसे अच्छा रहेगा जब आप अकेले आगे बढ़ने के बजाय कम से कम एक निर्णय में अपने जीवनसाथी को कप्तानी सौंपेंगे. उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करने के छोटे छोटे प्रयास किसी बड़े वादे से कहीं अधिक मायने रखेंगे.
शुभ रंग: लाल, मूंगिया, सफेद
शुभ अंक: 1, 9, 18
उपाय: 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
शुक्र इस महीने आपको अधिक स्थिर और सहज लय में ढाल रहा है—आप अमूर्त योजनाओं के बजाय आराम, अच्छे भोजन और वास्तविक प्रगति की चाह रखेंगे. इस ठहराव का समझदारी से उपयोग करें; यह आपकी ताकत है, आलस्य नहीं.
प्रेम व संबंध: इस महीने आपका प्रेम किसी ड्रामे के बजाय आपकी निरंतरता और समर्पण से झलकेगा—जैसे एक साथ बैठकर भोजन करना, एक परिचित दिनचर्या का पालन करना और छोटे छोटे भरोसेमंद कार्य. यदि आप सिंगल हैं, तो आप उन लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो रोमांचक होने के बजाय स्थिर और परिपक्व हैं, और इस महीने आपका यह अंतर्ज्ञान बिल्कुल सही है.
स्वास्थ्य: आपका शरीर एक निश्चित दिनचर्या की मांग कर रहा है: नियमित भोजन, समय पर नींद और नियमित व्यायाम. तनाव की स्थिति में अत्यधिक खाने या बिना सोचे समझे खरीदारी (कम्फर्ट ईटिंग या कम्फर्ट स्पेंडिंग) करने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि भावनाएं आहत होने पर इस राशि के लोग अक्सर ऐसा करते हैं.
वित्त व करियर: इस महीने धीमी और निरंतर प्रगति आपके लिए किसी भी सट्टेबाज़ी या जोखिम भरे निवेश से कहीं अधिक फ़ायदेमंद रहेगी. अपनी बचत की समीक्षा करने, किसी दर पर फिर से बातचीत करने, या बजट की उस कमी को ठीक करने के लिए यह एक अच्छा समय है जिसे आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे.
पारिवारिक सामंजस्य: इस महीने व्यावहारिक देखभाल के जरिए आपका रिश्ता मजबूत होगा—जैसे कोई bill संभालना, घर की किसी चीज की मरम्मत करना, या संकट में खड़े रहना. मतभेदों के दौरान अपने स्वभाव में जिद को आड़े न आने दें.
शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा, गुलाबी
शुभ अंक: 6, 15, 24
उपाय: 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
बुध इस महीने आपके दिमाग को असाधारण रूप से तेज रखेगा, जिससे आप किसी एक काम को पूरा करने से पहले ही दूसरे विचारों, बातचीत और योजनाओं के बीच कूदने लगेंगे. इसका उपाय अपनी गति को धीमा करना नहीं है बल्कि इससे पहले कि कोई नया विचार पुराने विचार को धुंधला कर दे, उसे डायरी में नोट कर लेना है.
प्रेम व संबंध: इस महीने बातचीत ही आपकी प्रेम की भाषा होगी—खूब बातें करना, नोकझोंक, संदेशों का आदान प्रदान और स्वस्थ बहस. यहां जोखिम यह है कि आप अपने साथी की चुप्पी का कोई गलत और बड़ा मतलब निकाल सकते हैं; मन में कयास लगाने के बजाय सीधे उनसे बात करें.
स्वास्थ्य: सोते समय विचारों का दौड़ना, ध्यान भटकाकर खाना खाना और घबराहट के कारण होने वाला तनाव—इस महीने आपको अपनी मानसिक व्याकुलता को संभालना होगा. खुद को जबरन शांत करने की कोशिश करने के बजाय छोटी सैर और डायरी लिखना (जर्नलिंग) दिमाग के शोर को शांत करने में अधिक मदद करेगा.
वित्त व करियर: इस महीने एक साथ आमदनी के कई विचार दिमाग में आ सकते हैं. बातचीत, लेखन, बिक्री (सेल्स) या अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए यह एक शानदार महीना है; लेकिन किसी एक बड़ी योजना को जमीन पर परखे बिना उसमें पूरी तरह से पूंजी फंसाना जोखिम भरा हो सकता है.
पारिवारिक सामंजस्य: संवाद इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी—हो सकता है कि आप किसी असहमति पर गोल गोल बातें करने लगें. बातचीत शुरू करने से पहले एक बार लिख लें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ताकि चर्चा राह से न भटके.
शुभ रंग: हरा, पीला, हल्का धूसर (ग्रे)
शुभ अंक: 5, 14, 23
उपाय: 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
चंद्रमा इस महीने आपकी भावनाओं के ज्वार भाटे को विशेष रूप से तीव्र बना रहा हैआप चीजों को बहुत गहराई से महसूस करेंगे. इस समय आपका घर आपके लिए सबसे बड़ा संबल बनेगा. घर पर बिताए जाने वाले समय को बचाकर रखें और इसे अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखें.
प्रेम व संबंध: आप दूसरों की परवाह या लापरवाही के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनशील रहेंगे. इसलिए सामने वाला खुद सब समझ जाएगा, यह उम्मीद करने के बजाय अपनी जरूरतों को खुलकर व्यक्त करें. दूसरों की देखभाल करना आपका स्वाभाविक गुण है, लेकिन इस महीने किसी और को भी आपकी देखभाल करने का मौका दें.
स्वास्थ्य: इस महीने आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति आपस में गहराई से जुड़ी हुई है—तनाव बहुत जल्दी पाचन संबंधी समस्याओं या अनिद्रा के रूप में सामने आ सकता है. एक सुकून देने वाली दिनचर्या (गर्म व ताजा भोजन, परिचित आदतें और समय पर सोना) आपको केवल राहत ही नहीं देगी, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ रखेगी.
वित्त व करियर: आर्थिक निर्णय तब बेहतर होंगे जब वे भावनाओं के उफान के बजाय शांत दिमाग से लिए जाएं. भावनाओं में बहकर कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कम से कम एक दिन का इंतजार करें. घर या परिवार के लिए बचत करना इस समय आपको विशेष रूप से मानसिक संतुष्टि देगा.
पारिवारिक सामंजस्य: ठेस लगने पर चुपचाप पीछे हट जाना आपकी पुरानी आदत है, लेकिन इस महीने रिश्ता भावनात्मक ईमानदारी से मजबूत होगा. इससे पहले कि मन की कड़वाहट आपसी दूरियों में बदल जाए, नरम लहजे में अपनी बात कह दें.
शुभ रंग: सफेद, चांदी जैसा, समुद्री हरा (सी ग्रीन)
शुभ अंक: 2, 11, 20
उपाय: 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
सूर्य इस महीने आपको आकर्षण के केंद्र में ला रहा है, चाहे आपने इसकी चाह की हो या नहीं—लोग आप पर ध्यान देंगे, आपकी बात मानेंगे या आपसे नेतृत्व की उम्मीद करेंगे. इस सुर्खियों का उपयोग किसी महत्वपूर्ण काम के लिए करें, न कि केवल अपनी प्रशंसा सुनने में.
प्रेम व संबंध: आप चाहते हैं कि लोग आपकी सराहना करें, जो कि ठीक है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी के सामने केवल खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें भी पर्याप्त महत्व दे रहे हैं. इस समय आपके द्वारा किए गए बड़े और दिल छू लेने वाले प्रयास रंग लाएंगे; बस कभी कभी उनका हालचाल पूछना और उन्हें ध्यान से सुनना भी काफी होगा.
स्वास्थ्य: इस महीने सिंह राशि वालों का मुख्य ध्यान हृदय, रीढ़ की हड्डी और समग्र जीवन शक्ति पर रहेगा. सेहत आमतौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन आपका अहंकार आपको जरूरत पड़ने पर आराम करने या अपनी तकलीफ स्वीकार करने से रोक सकता है. खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें.
वित्त व करियर: पर्दे के पीछे रहकर किए गए प्रयासों की तुलना में इस महीने आपको अपनी पहचान और पद प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यों (जैसे बोनस, पदोन्नति या विज़ुअल कार्य) से अधिक लाभ मिलने की संभावना है. दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने से बचें; भविष्य के निर्माण के लिए निवेश करें.
पारिवारिक सामंजस्य: रिश्ते में नेतृत्व तभी काम करता है जब वह साझा हो. इस महीने अपने साथी की इच्छाओं को भी फैसले का आकार देने का मौका दें, न कि केवल अपनी बात उन पर थोपें.
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी, गहरा लाल
शुभ अंक: 1, 10, 19
उपाय: 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
बुध इस महीने बारीक विवरणों को देखने की आपकी दृष्टि को और पैना कर रहा है—आप किसी भी कमी को दूसरों से पहले पकड़ लेंगे. चुनौती इस सूक्ष्मता का उपयोग खुद की या अपने आस पास के लोगों की आलोचना करने के बजाय सकारात्मक रूप से करने की है.
प्रेम व संबंध: आप अपना प्रेम दूसरों के काम आकर, चीजों को व्यवस्थित करके या मदद करके जताते हैं. यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी प्यार के दो मीठे बोल भी बोल दिया करें, केवल व्यावहारिक मदद ही काफी नहीं होती. इस बात पर ध्यान दें कि जब आप किसी और बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो कहीं आप अपने साथी में कमियां तो नहीं ढूंढने लगते.
स्वास्थ्य: आपका पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) ऐसी जगहें हैं जहां तनाव सबसे पहले असर दिखाता है, अक्सर इससे पहले कि आपको खुद पता चले कि आप तनाव में हैं. अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के नए तरीकों को खोजने के बजाय साधारण, नियमित भोजन और काम के बीच छोटे ब्रेक लेना आपको अधिक लाभ पहुंचाएगा.
वित्त व करियर: सावधानीपूर्वक बनाया गया बजट और अनुबंधों (कॉन्ट्रैक्ट्स) की बारीकी से समीक्षा इस महीने आपको सीधा लाभ देगी. यह समय अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए बहुत मजबूत है, न कि कोई बड़ा जोखिम उठाने के लिए. अपने परफेक्शनिज्म (पूर्णता की चाह) के कारण किसी ऐसे काम में देरी न करें जो पहले से ही जमा करने या भेजने के लिए काफी अच्छा है.
पारिवारिक सामंजस्य: बोलने से पहले अपने दिमाग में 'सकारात्मक सुझाव' और 'आलोचना' के बीच के अंतर को समझ लें. अपने जीवनसाथी की खुलकर और अक्सर तारीफ करें; इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाएगा.
शुभ रंग: हरा, मटमैला (बेज), हल्का धूसर
शुभ अंक: 5, 14, 23
उपाय: 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
शुक्र इस महीने आपको हर विकल्प को थोड़ा बहुत ज्यादा तोलने की ओर ले जा रहा है—रिश्ते, निर्णय, यहां तक कि छोटे छोटे विकल्प भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे उन पर गहन विचार की आवश्यकता हो. कहीं न कहीं कोई ऐसा निर्णय है जिसका उत्तर आप पहले से जानते हैं; अपनी अंतरात्मा पर जल्द भरोसा करें.
प्रेम व संबंध: संतुलन और निष्पक्षता आपके लिए बहुत मायने रखती है, और आपके साथी को भी आपकी इस परवाह का अहसास होता है. विवादों से पूरी तरह बचने की अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें—जिस असहमति को शुरुआत में ही सुलझा लिया जाए, वह उस बात से कहीं बेहतर होती है जो हफ्तों से अंदर ही अंदर सुलग रही हो.
स्वास्थ्य: इस महीने गुर्दे (किडनी), त्वचा और हार्मोनल संतुलन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है—घबराने की कोई बात नहीं है, बस नियमित देखभाल जरूरी है. अनिर्णय की स्थिति खुद तनाव का कारण बन सकती है; इस चक्र को तोड़ने के लिए छोटे छोटे फैसलों के लिए एक समय सीमा तय करें.
वित्त व करियर: आप सुंदरता और गुणवत्ता की ओर आकर्षित होंगे, जो कि ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा तुलनात्मक खरीदारी (कंपैरिजन शॉपिंग) करने में आपका कीमती समय और पैसा बर्बाद हो सकता है. यदि शर्तें स्पष्ट और लिखित रूप में हों, तो व्यावसायिक साझेदारी या संयुक्त उपक्रमों के लिए यह एक अच्छा महीना साबित होगा.
पारिवारिक सामंजस्य: कूटनीति, समझौता और दूसरों को ध्यान से सुनना इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत है. बस यह ध्यान रखें कि 'शांति बनाए रखने' का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप उन बातों को भी पी जाएं जिन्हें कहना बेहद जरूरी है.
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला, गुलाबी
शुभ अंक: 6, 15, 24
उपाय: 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
मंगल और केतु की तीव्रता इस महीने आपके भीतर गहराई में काम कर रही है आप चीजों को बहुत गहराई और व्यक्तिगत रूप से महसूस करेंगे. आप किसी मुद्दे पर खुलकर बात करने के बजाय चुपचाप उसे बदल देना पसंद करेंगे. गहराई की यह चाहत आपकी ताकत है, बशर्ते यह आपको दूसरों से अलग थलग न कर दे.
प्रेम व संबंध: प्रगाढ़ता और वफादारी आपके प्यार की पहचान हैं, और यही बात सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करती है. इस महीने जोखिम यह है कि आप अपने साथी की प्रतिबद्धता को परखने के लिए शक का सहारा ले सकते हैं, जबकि सीधे बात करना ज्यादा बेहतर होगा.
स्वास्थ्य: वृश्चिक राशि के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे प्रजनन स्वास्थ्य और शरीर की आंतरिक प्रणालियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. डरने की कोई बात नहीं है, बस अगर कोई छोटी मोटी समस्या लंबे समय से परेशान कर रही है, तो डॉक्टर को दिखा लें. दबी हुई भावनाएं अक्सर शारीरिक रूप से प्रकट होती हैं; कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति ढूंढें जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें.
वित्त व करियर: इस महीने छिपे हुए जोखिमों या कम मूल्यांकित अवसरों को पहचानने की आपकी क्षमता बेहतरीन रहेगी—किसी ऐसे सौदे पर अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं. किसी भी रिश्ते या बातचीत में पैसे को नियंत्रण के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बचें.
पारिवारिक सामंजस्य: आपके रिश्ते में प्रतिबद्धता की गहराई पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन पारदर्शिता की कमी कभी कभी आ सकती है. इस महीने अपने साथी के साथ कोई ऐसी बात साझा करें जिसे आप आमतौर पर गुप्त रखते हैं यह आपके बंधन को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत करेगा.
शुभ रंग: मैरून, गहरा लाल, काला
शुभ अंक: 9, 18, 27
उपाय: 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
बृहस्पति इस महीने आपकी नजरों को क्षितिज पर बनाए रखेगा—बड़ी योजनाएं, लंबी यात्राएं और जीवन के गहरे अर्थ आपको सामान्य से अधिक आकर्षित करेंगे. बस यह सुनिश्चित करें कि इन खूबसूरत विचारों को केवल दिमाग में रखने के बजाय, कम से कम एक योजना को धरातल पर उतारने के लिए पहला कदम उठाएं.
प्रेम व संबंध: आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपकी स्वतंत्रता और विकास की आवश्यकता के साथ कदम से कदम मिला सके, और आप इस बात को पूरी ईमानदारी से व्यक्त भी करते हैं. हालांकि, रोमांच या बदलाव के बड़े बड़े वादे करने और बाद में उन्हें पूरा न कर पाने की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा.
स्वास्थ्य: कूल्हे, जांघें और आपकी समग्र सकारात्मक ऊर्जा इस महीने अनुकूल स्थिति में रहेंगे. आपकी जीवन शक्ति उच्च स्तर पर होगी. इस महीने आपके लिए मुख्य स्वास्थ्य जोखिम बिना आराम किए खुद पर शारीरिक रूप से अत्यधिक दबाव डालना (बहुत अधिक यात्रा या अत्यधिक सक्रियता) हो सकता है.
वित्त व करियर: विस्तार से जुड़े अवसर जैसे उच्च शिक्षा, काम के सिलसिले में यात्रा, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध—इस महीने आपके पक्ष में रहेंगे. सकारात्मक सोच अच्छी है, लेकिन किसी बड़ा वित्तीय निर्णय से पहले दस्तावेजों की बारीकियों को अच्छी तरह पढ़ लें; गुरु की उदारता लापरवाही से किए गए समझौतों की रक्षा नहीं करती.
पारिवारिक सामंजस्य: साझा विचार और एक साथ किए गए साहसिक कार्य आपके रिश्ते को घरेलू दिनचर्या की तुलना में कहीं अधिक मजबूती देंगे. भविष्य की केवल बातें करने के बजाय, इस महीने एक साथ किसी वास्तविक अनुभव या छोटी यात्रा की योजना बनाएं.
शुभ रंग: पीला, भगवा, बैंगनी
शुभ अंक: 3, 12, 21
उपाय: 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
शनि देव इस महीने आपको त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं—ऐसी धीमी और सुविचारित प्रगति जो शायद रोजमर्रा के जीवन में रोमांचक न लगे, लेकिन भविष्य में बड़े परिणाम देगी. यहां धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी वास्तविक रणनीति है.
प्रेम व संबंध: आप किसी रोमांटिक दिखावे की तुलना में अपनी निरंतरता और विश्वसनीयता के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, और सही साथी इसे सच्चे प्यार के रूप में ही देखता है. फिर भी, जीवन में थोड़े हल्केपन और हंसी मजाक के लिए भी जगह बनाएं—हर चीज को मेहनत से ही हासिल करने की जरूरत नहीं होती.
स्वास्थ्य: हड्डियां, जोड़ और आंतरिक सहनशक्ति इस महीने स्थिर रहेगी, लेकिन बिना आराम किए लगातार काम करना आपको अन्य राशियों की तुलना में अधिक थका सकता है. आराम के समय को भी अपने काम के शेड्यूल की तरह ही डायरी में दर्ज करें, अन्यथा आप आराम नहीं कर पाएंगे.
वित्त व करियर: अनुशासन, दीर्घकालिक योजना और करियर निर्माण—ये सभी क्षेत्र आपकी प्राकृतिक शक्तियों के अनुकूल रहेंगे. केवल अपने काम के परिणामों से अपनी योग्यता आंकने की भूल न करें; समय पर आराम करना भी आपकी इसी बड़ी योजना का एक हिस्सा है.
पारिवारिक सामंजस्य: व्यावहारिक साझेदारी—जैसे मिलकर जिम्मेदारियां संभालना और कुछ ठोस निर्माण करना—वहां आप चमकेंगे. लेकिन कभी कभी अपने साथी से कुछ प्यार भरे शब्द भी कहें, न कि केवल काम की बातें; आपके साथी को इसे आपके कार्यों में देखने के साथ साथ आपके मुंह से सुनने की भी आवश्यकता है.
शुभ रंग: गहरा नीला, काला, धूसर
शुभ अंक: 8, 17, 26
उपाय: 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
शनि की स्थिति इस महीने आपको स्वतंत्र सोच की ओर ले जाएगी—आप चीजों को अपने तरीके से और अपनी समय सीमा के अनुसार करना चाहेंगे, उन कारणों से जो आपके लिए सही हैं, भले ही वे दूसरों को हैरान करें. यह तब तक ठीक है जब तक आप खुद को उन लोगों से अलग नहीं कर लेते जो वास्तव में आपके विचार का समर्थन करते हैं.
प्रेम व संबंध: आपको किसी भी रिश्ते में अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है, और आप इसे अन्य राशियों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त भी करते हैं. जोखिम यह है कि आप भावनात्मक क्षणों को केवल महसूस करने के बजाय उनका बौद्धिक विश्लेषण करने लगते हैं; हर भावना को स्वीकार करने से पहले उसे कसौटी पर कसना जरूरी नहीं है.
स्वास्थ्य: रक्त परिसंचरण (सर्कुलेशन) bottlenecks और तंत्रिका तंत्र इस महीने आपके ध्यान के केंद्र हैं. इन्हें केवल मानसिक व्यस्तता के बजाय शारीरिक गतिविधियों और योग के माध्यम से संतुलित रखें. आपका दिमाग लगातार चलता रहता है; इसलिए स्क्रीन और इंटरनेट से दूर बिताया गया समय आपको जादुई राहत देगा.
वित्त व करियर: इस महीने लीक से हटकर सोचे गए विचार—जैसे कोई साइड प्रोजेक्ट, कोई अनोखा हुनर, या समुदाय आधारित उद्यम—पारंपरिक रास्तों की तुलना में अधिक लाभ दे सकते हैं. व्यावहारिक शर्तों की जांच किए बिना केवल विचारधारा के आधार पर किसी समूह के साथ वित्तीय रूप से जुड़ने से बचें.
पारिवारिक सामंजस्य: मित्रता को अपने रिश्ते की नींव बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अपने साथी से एक समान और सच्चे दोस्त की तरह बात करें, न कि केवल एक पारिवारिक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की तरह. जब चीजें भावनात्मक रूप से गंभीर हो जाएं, तो दूरी बनाने के बजाय उनका सामना करें.
शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, धूसर, काला
शुभ अंक: 4, 13, 22
उपाय: 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
बृहस्पति का प्रभाव इस महीने आपकी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान को असाधारण रूप से सक्रिय कर रहा है सपने, रचनात्मक विचारและ भावनात्मक संवेदनाएं सामान्य से अधिक तीव्र रहेंगी. इस मानसिक समृद्धि के कम से कम कुछ हिस्से को किसी ठोस धरातल पर उतारें, अन्यथा यह केवल आपके विचारों में ही सिमटकर रह जाएगी.
प्रेम व संबंध: आप सच्चे समर्पण और गहरी सहानुभूति के साथ प्रेम करते हैं, कभी कभी अपने साथी की भावनाओं को अपना मानकर खुद दुखी हो जाते हैं. इस महीने यह समझने का अभ्यास करें कि आपकी भावनाएं कहां समाप्त होती हैं और किसी और की कहां से शुरू होती हैं करुणा का अर्थ अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को मिटा देना नहीं है.
स्वास्थ्य: पैर, लसीका प्रणाली (लिम्फैटिक सिस्टम) और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इस महीने मुख्य फोकस क्षेत्र हैं. आप शोर, भीड़ या दूसरों के मूड से अधिक प्रभावित महसूस कर सकते हैं. अपने लिए कुछ शांत और एकांत समय निकालें; यह आपके लिए असामाजिक होना नहीं, बल्कि ऊर्जा को फिर से संचित करना है.
वित्त व करियर: रचनात्मक या करुणा से जुड़े कार्य जैसे कला, हीलिंग, या कोई भी कल्पनाशील पेशा—इस महीने बहुत सुचारू रूप से चलेगा. किसी के प्रति अपराधबोध (गिल्ट) या किसी को आर्थिक संकट से बचाने की चाह में आकर कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से बचें.
पारिवारिक सामंजस्य: आपके लिए व्यावहारिक तालमेल की तुलना में भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव अधिक मायने रखता है, और यह गहराई आपके रिश्ते के लिए एक अनमोल उपहार है. बस यह सुनिश्चित करें कि आपके सुंदर सपने और योजनाएं कभी कभी वास्तविक निर्णयों और कैलेंडर पर तारीखों के रूप में भी सामने आएं.
शुभ रंग: समुद्री हरा, पीला, क्रीम
शुभ अंक: 7, 16, 25
उपाय: 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जुलाई का महीना कई बड़े ग्रहों के गोचर और बड़े बदलावों को लेकर आ रहा है, जिसका प्रभाव कुछ विशेष राशियों के भाग्य परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है. ग्रहों की ये विशेष स्थितियां कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही हैं, जो उनके करियर और आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. अपने राशिफल के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए आप हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषियों से परामर्श कर सकते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)