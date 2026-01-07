Aaj Ka Rashifal : सूर्य की राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, सिंह-धनु राशि वालों की होगी मौज, जानें सभी राशियों का राशिफल

Rashifal Today : ज्‍योतिष के अनुसार 7 जनवरी 2026 को चंद्रमा, सूर्य की राशि सिंह में संचरण करेंगे. यह स्थिति सिंह और धनु राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. हालांकि मिथुन राशि वालों को थकान परेशान करेगी. कर्क राशि वाले जोश से भरे रहेंगे. पढ़ें सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन विद्या और अध्ययन के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोग अपने कार्य पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी लोग व्यापारिक उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. खिलाड़ी अपने खेल में श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक प्राप्त करने में सफल होंगे.

वृषभ राशि

आज का दिन तनाव और समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा. परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के अवसर मिल सकते हैं. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्त होने के योग हैं. माता के साथ संबंध शुभ रहेंगे. धन संचय और जमा पूंजी बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है.

मिथुन राशि

आज थोड़ी थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, किंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिनमें मेहनत अधिक लगेगी. धन की प्राप्ति परिश्रम से ही संभव होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग हैं. विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे.

कर्क राशि

आज का दिन जोश और साहस से भरा रहेगा. आप किसी असाधारण कार्य में हाथ डाल सकते हैं. छोटी यात्राओं के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है. यदि वाहन खरीदने का विचार है तो उसे स्थगित करना बेहतर होगा. जीवनसाथी के साथ किसी विवाद के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें.

सिंह राशि

आज का दिन सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से है. समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापारियों को अनेक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. सट्टे में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. आप आत्मनिर्भर रहेंगे. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए.

कन्या राशि

आज व्यय आपकी आय से अधिक रह सकता है. अनावश्यक खर्च से बचें, अन्यथा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. छोटे भाई-बहनों से नुकसान या विवाद होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में कटुता आ सकती है, इसलिए संयम रखें. घर का वातावरण प्रभावित न हो, इसके लिए व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

तुला राशि

आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. आय और व्यय में संतुलन रहेगा. आज का दिन आय और व्यापार के लिए सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. लंबी यात्रा रद्द हो सकती है. विद्यार्थी अपने सहपाठियों से पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना हो तो उसे स्थगित करना उचित रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज कार्यक्षेत्र में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके कार्यों में सहायक होगा. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अपने अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम से संपत्ति लाभ के योग बन सकते हैं. दांपत्य जीवन में प्रेम और रुमानियत बनी रहेगी.

धनु राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. आप अपनी अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं. भाग्य आपका साथ देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में असंतुलन या मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है. संतान पक्ष से शुभ समाचार, पुरस्कार या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर कुछ मानसिक तनाव रह सकता है.

मकर राशि

आज के दिन परिवार के साथ यदि कहीं जा रहे हैं तो सावधानी रखंे. रास्ते में नुकसान होने का योग है. वाहन चलाते समय और कार्य करते समय सतर्कता बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी अशुभ समाचार से मन विचलित हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि

आज जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. दिन थोड़ा रुमानी रहेगा. पढ़ाई के लिए समय अनुकूल है. व्यापारी नए साझेदार के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त कर सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय श्रेष्ठ है, लेकिन सट्टे में निवेश अनुकूल नहीं है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान में सावधानी और नियमित व्यायाम आवश्यक है. महिलाओं के प्रति सद्भाव बनाए रखें.

मीन राशि

आज विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने खेल में सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

