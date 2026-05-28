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Hindi Newsऐस्ट्रोसुबह उठते ही भूलकर भी न करें ये गलतियां! किस्मत चमकने की बजाय बढ़ सकती है कंगाली, जानें क्या कहता है शास्त्र?

सुबह उठते ही भूलकर भी न करें ये गलतियां! किस्मत चमकने की बजाय बढ़ सकती है कंगाली, जानें क्या कहता है शास्त्र?

Morning Vastu Tips: धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार, सुबह उठते ही तुरंत आईना देखने, मोबाइल का इस्तेमाल करने या बिना हाथ-मुंह धोए पूजनीय चीजों को छूने से जीवन में नकारात्मकता और तनाव बढ़ सकता है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 28, 2026, 11:42 AM IST
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सुबह उठते ही भूलकर भी न करें ये गलतियां! किस्मत चमकने की बजाय बढ़ सकती है कंगाली, जानें क्या कहता है शास्त्र?

Morning Vastu Tips: जीवन के सबसे जरूरी हिस्सों में सुबह का समय होता है. धर्म और शास्त्रों की माने तो दिन की शुरुआत हीं पूरे दिन के व्यवहार और मानसिक स्थिति को तय करने का काम करता है. कुछ लोगों सुबह के समय ऐसा काम करते हैं जिससे उनके जीवन में निगेटिवीटी बढ़ने लगती है. उन लोगों को लगता है कि ये छोटी गलतियां हैं. लेकिन शास्त्रों के मुताबिक इन आदतों का असर आपके भाग्य और मन दोनों पर पड़ सकता है. इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा शांत, साफ और पॉजटिव तरीके से करने की सलाह दी जाती है.

सुबह-सुबह नहीं देखना चाहिए आईना...

शास्त्रों कि माने तो सुबह उठते ही तुरंत आईना नहीं देखना चाहिए. कहा जाता है कि नींद से उठने के बाद मन और शरीर पूरी तरह स्थिर नहीं होता है. ऐसे समय पर सबसे पहले अपना चेहरा देखना शुभ नहीं माना जाता. कई लोग सुबह उठकर मोबाइल देखने लगते हैं या किसी की बुराई करने लगते हैं. 

ये आदत भी निगेटीव मानी गई है. सुबह के समय गुस्सा, शिकायत या गलत बातें मन को भारी बना देती हैं. इसका असर पूरे दिन के मूड और सोच पर दिखाई देता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सुबह उठने के बाद बिना हाथ-मुंह धोए किसी पूजनीय चीजों को टच करना भी ठीक नहीं माना जाता है. 

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कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं या पूजा की चीजों को हाथ लगा लेते हैं. शास्त्रों में इसे अशुद्ध माना गया है. इसलिए पहले खुद को साफ करना जरूरी बताया गया है. इसके बाद भगवान को याद करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से मन शांत रहता है और दिन पॉजटिव ऊर्जा के साथ शुरू होता है.

अपने दोनों हाथों को देखें....!!!

सुबह की शुरुआत अच्छी आदतों से करने पर मानसिक शांति बढ़ती है. शास्त्रों में सलाह दी गई है कि उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें. इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें. कुछ लोग सुबह मंत्र जाप, ध्यान या हल्का योग भी करते हैं. इससे मन शांत होता है और सोच बेहतर बनती है. घर के बड़े-बुजुर्ग भी हमेशा यही कहते आए हैं कि सुबह का पहला घंटा जितना अच्छा होगा, पूरा दिन उतना ही बेहतर बीतेगा.

धर्म ग्रंथों में सुबह को सात्विक समय माना गया है. इसलिए इस समय सकारात्मक बातें करना, साफ-सफाई रखना और शांत मन से दिन की शुरुआत करना बेहद शुभ माना जाता है. माना जाता है कि अच्छी आदतें धीरे-धीरे जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं. वहीं निगेटिव आदतें तनाव और परेशानियां बढ़ा सकती हैं. इसलिए अगर आपकी भी आदत सुबह उठते ही गलत चीजों में ध्यान लगाने की है, तो इसे बदलना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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