Hindi Newsऐस्ट्रो

गरीब को भी अमीर बना सकता है रोटी बनाने का ये तरीका, बस गर्म तवे पर करना होगा ये एक काम

Totka to attract money: अमीर बनने की चाहत सभी की होती है, क्‍योंकि पैसे से ही भौतिक सुख पाए जा सकते हैं. इसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब तब भी बात ना बने, तो कुछ टोटके आजमाए जा सकते हैं. धन पाने के लिए इन्‍हें ताकतवर टोटका माना गया है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:14 PM IST
Roti ka Totka: अमीर हो या गरीब रोटी सभी खाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्‍चर्य होगा कि रोटी बनाते समय किया गया एक काम गरीब को भी अमीर बना सकता है. रसोई से जुड़े ये आसान से नियम और टोटके-उपाय ज्‍योतिष-वास्‍तु शास्‍त्र और लाल किताब में बताए गए हैं. ये तरीके आपको मालामाल करने में मदद कर सकते हैं. घर में बरकत लाते हैं और धन-धान्‍य बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं ऐसा ही ताकतवर टोटका जिसे रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर करना बहुत लाभ देता है. 

गर्म तवे का टोटका 

रोजाना रोटी बनाते समय जब तवा गर्म करें तो तवे पर रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा सफेद नमक छिड़क दें. इसके बाद एक इतनी बड़ी रोटी बनाएं तो लगभग तवे के बराबर हो. फिर वह पहली रोटी गाय को खिलाएं. ऐसा करने से घर में धन बढ़ता है, साथ ही देवी-देवताओं की कृपा से जीवन में शुभता और सकारात्‍मकता का संचार होता है.  

इसके साथ ही यदि आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा दूध, घी और शक्‍कर के कुछ दाने भी मिला लें, तो यह धन पाने के लिए गजब का फलदायी उपाय है. ऐसा करने से शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा का शुभ फल मिलता है और परिवार के सदस्‍यों की सेहत बेहतर होती है. उन्‍हें धन, यश, वैभव और तरक्‍की मिलती है. परिवार सुखी रहता है. 

तवे रखने का वास्‍तु नियम 

साथ ही किचन में तवे को सही तरीके से रखें. इससे मुसीबतों से बचाव होता है और घर में धन-समृद्धि भी बढ़ती है. इसके लिए ध्‍यान रखें कि कभी भी रात को तवा और कढ़ाई गंदी ना छोड़ें. उसे रात में साफ करके ही रखें. वरना राहु अशुभ फल देने लगता है. साथ ही तवे को खड़ा ना रखें, बल्कि आड़ा करके रखें.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

