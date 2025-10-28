गरीब को भी अमीर बना सकता है रोटी बनाने का ये तरीका, बस गर्म तवे पर करना होगा ये एक काम

Roti ka Totka: अमीर हो या गरीब रोटी सभी खाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्‍चर्य होगा कि रोटी बनाते समय किया गया एक काम गरीब को भी अमीर बना सकता है. रसोई से जुड़े ये आसान से नियम और टोटके-उपाय ज्‍योतिष-वास्‍तु शास्‍त्र और लाल किताब में बताए गए हैं. ये तरीके आपको मालामाल करने में मदद कर सकते हैं. घर में बरकत लाते हैं और धन-धान्‍य बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं ऐसा ही ताकतवर टोटका जिसे रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर करना बहुत लाभ देता है.

गर्म तवे का टोटका

रोजाना रोटी बनाते समय जब तवा गर्म करें तो तवे पर रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा सफेद नमक छिड़क दें. इसके बाद एक इतनी बड़ी रोटी बनाएं तो लगभग तवे के बराबर हो. फिर वह पहली रोटी गाय को खिलाएं. ऐसा करने से घर में धन बढ़ता है, साथ ही देवी-देवताओं की कृपा से जीवन में शुभता और सकारात्‍मकता का संचार होता है.

इसके साथ ही यदि आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा दूध, घी और शक्‍कर के कुछ दाने भी मिला लें, तो यह धन पाने के लिए गजब का फलदायी उपाय है. ऐसा करने से शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा का शुभ फल मिलता है और परिवार के सदस्‍यों की सेहत बेहतर होती है. उन्‍हें धन, यश, वैभव और तरक्‍की मिलती है. परिवार सुखी रहता है.

तवे रखने का वास्‍तु नियम

साथ ही किचन में तवे को सही तरीके से रखें. इससे मुसीबतों से बचाव होता है और घर में धन-समृद्धि भी बढ़ती है. इसके लिए ध्‍यान रखें कि कभी भी रात को तवा और कढ़ाई गंदी ना छोड़ें. उसे रात में साफ करके ही रखें. वरना राहु अशुभ फल देने लगता है. साथ ही तवे को खड़ा ना रखें, बल्कि आड़ा करके रखें.

