बात-बात पर आता है तेज गुस्सा और रहता है तनाव? ये 1 रत्न पहनते ही शांत हो जाएगा दिमाग!

आजकल की भागदौड़ में हर दूसरा आदमी तनाव और चिढ़चिढ़ेपन से परेशान है. छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आना और मन अशांत रहना अब आम बात हो गई है. कई बार गुस्से में इंसान अपने ही बनते काम बिगाड़ लेता है. रिश्ते खराब होने लगते हैं और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. ज्योतिष की मानें तो इंसान के मन और गुस्से का सीधा कनेक्शन चंद्रमा से होता है.
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आपका मन हमेशा अशांत और बैचेन रहेगा. आइए जानते हैं कि कौन सा रत्न आपके दिमाग को ठंडा रख सकता है और इसे पहनने का सही तरीका क्या है.
अगर आप बात बात पर अपना आपा खो देते हैं, तो मोती आपके लिए एकदम परफेक्ट है. ज्योतिष में मोती को चंद्रमा का रत्न माना गया है. चंद्रमा ठंडक और शांति देता है.
जैसे पानी आग को बुझा देता है, ठीक वैसे ही मोती पहनने से इंसान का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है. इसे पहनने से दिमाग को सुकून मिलता है और टेंशन कम होती है.
जो लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं या जिन्हें बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है, उनके लिए मोती पहनना बहुत फायदेमंद होता है.
मोती पहनने के सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी हैं. इसे पहनने से सही फैसले लेने में मदद मिलती है. जिन लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती या बुरे सपने आते हैं, उन्हें मोती पहनने से काफी राहत मिलती है.
इसके अलावा, मोती आपके स्वभाव को शांत बनाता है, जिससे आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। घर और ऑफिस में लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं.
किसी भी रत्न का पूरा असर तभी दिखता है जब उसे सही तरीके से पहना जाए. मोती को हमेशा चांदी की अंगूठी में ही बनवाना चाहिए. इसे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है.
मोती पहनने के लिए सोमवार का दिन सबसे बढ़िया माना जाता है. सोमवार की सुबह अंगूठी को गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर साफ कर लें. इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए इसे पहन लें. अगर आप चाहें तो मोती को चांदी के लॉकेट में बनवाकर गले में भी पहन सकते हैं.
मोती पहनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हर इंसान की कुंडली अलग होती है, इसलिए बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के मोती न पहनें. कई बार कुछ लग्न वालों को मोती नुकसान भी पहुंचा सकता है.
इसके अलावा, मोती के साथ कभी भी नीलम, गोमेद या लहसुनिया रत्न न पहनें. इन रत्नों का आपस में मेल नहीं बैठता और इन्हें एक साथ पहनने से जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
बाजार में आजकल नकली और प्लास्टिक के मोती खूब बिकते हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है. असली मोती की पहचान करना बहुत आसान है. असली मोती थोड़ा भारी होता है और उसे हाथ में लेते ही ठंडक महसूस होती है.
अगर आप असली मोती को साफ कपड़े से रगड़ेंगे, तो उसकी चमक और बढ़ जाएगी, जबकि नकली मोती की पॉलिश उतरने लगती है. हमेशा लैब से टेस्ट किया हुआ सर्टिफाइड मोती ही खरीदें ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिले.
डिस्क्लोमर: यह लेख रत्न शास्त्र, ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक जानकारियों पर आधारित है. किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली के अनुसार किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें.