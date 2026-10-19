मोती के साथ कौन सा रत्न पहनना शुभ है? जानिए सही और गलत मेल

कुछ लोग एक साथ कई रत्त पहनने के शौकिन होते हैं. आज हम मोती के साथ और कौन रत्न पहन सकते हैं और कौन सा नहीं पहन सकते हैं उसके बारे में बताएंगे.
मोती बहुत ही शांत रत्न होता है. इसका संबंध चांद से होता है. अगर आप गुस्से वाले हैं तो ये रत्न आपके लिए सबसे बेस्ट होगा.
क्योंकि ये गुस्से को खत्म करता है और मन को शांत रखता है. अगर इसको आप लगातार पहनते हैं तो आपके कुंडली में चांद मजबूत होता है.
लेकिन अब आपको कई रत्न पहनने का शौक है तो ये नहीं कि कोई भी उठा के पहन लिया. इससे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है.
आपको इसके बारे पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है. इस खबर में हम रत्नों के बारे में डिटेल से बताएंगे.
मोती का सबसे बेस्ट माणिक्य पहनना सबसे बेस्ट होता है. माणिक्य को सुर्य का रत्न कहा जाता है. इसका रंग चटख लाल होता है.
वैदिक ज्योतिष की माने तो सूर्य और चंद्रमा को आपस में मित्र हैं. जब आप इन दोनों स्टोन को पहनेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा.
आपकी इज्जत पूरे समाज में दोगुना हो जाएगी. साथ ही आपके परिवार में खुशहाली आएगी.
देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है. इसे मोती के साथ पहना जा सकता है. इसे पहनने से आपके अंदर समझदारी आती है.
साथ ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होगी और घर परिवार में खुशहाली आएगी.
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपके लिए मूंगा सबसे बेस्ट रहेगा. इसे मोती के साथ पहनने से आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे.
ये उनके लिए बेस्ट होगा जो जिम करते हैं. उन्हें अंदर से फील अच्छा कराएगा.
रत्न शास्त्र के नियमों पर अगर गौर करें, तो मोती के साथ बुध ग्रह के रत्न पन्ना को पहनना भी बहुत शुभ माना गया है.
पन्ना पहनने से जिंदगी में कई तरह के सकारात्मक बदलाव नजर आने लगते हैं.
शास्त्र के अनुसार इन दोनों रत्नों को साथ धारण करने से मानसिक शांति का अहसास होता है.
इसके साथ ही व्यक्ति की बातचीत करने की कला यानी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी हद तक सुधर जाती है.
ज्योतिष नियमों के अनुसार हर रत्न की अपनी एक अलग तासीर और ऊर्जा होती है. मोती के साथ शनि का रत्न नीलम पहनने से बचना चाहिए.
इसके अलावा राहु और केतु से जुड़े रत्न यानी गोमेद और लहसुनिया को भी मोती के साथ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए.
ऐसा करने से ग्रहों के बीच आपसी टकराव हो सकता है. कोई भी रत्न पहनने से पहले हमेशा अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को जरूर दिखाएं, क्योंकि ग्रहों की दशा देखकर ही सही रत्न का चुनाव किया जाता है.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और रत्न शास्त्र के नियमों पर आधारित है. कोई भी रत्न पहनने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.