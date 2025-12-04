Mulank 3 2026 Numerology : साल 2026 खत्म होने वाला है और कुछ खास तारीखों में जन्मे लोगों को नया साल बहुत कुछ देगा. ये हैं मूलांक 3 के जातक, जिन्हें करियर में उन्नति मिलेगी और रिश्तों में बदलाव आएगा.
Trending Photos
Numerology Number Yearly Numerology 2026 : जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है. मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 खास रहने वाला है. ये जातक साहसिक निर्णय लेंगे और नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे. आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. लोग आपकी सराहना करेंगे. विस्तार से जानिए मूलांक 3 का वार्षिक अंक राशिफल 2026.
गुरु का शुभ प्रभाव
मूलांक 3 के स्वामी गुरु ग्रह हैं और इस मूलांक वाले जातकों पर विशेष कृपा रखते हैं. साल 2026 में भी मूलांक 3 वालों पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी. वे खुद भी उन्नति करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे.
यह भी पढ़ें: 24 घंटे में गुरु का महागोचर, उलट-पलट हो जाएगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसा और रिश्ते...
मूलांक 3 करियर मनी अंक राशिफल 2026
मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 करियर के मामले में अच्छा रहेगा. नौकरी करने वालों को बड़ा प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है. कारोबारी जातकों को भी लाभ होगा. वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी साल अच्छा रहेगा, जो दर्शन, कानून, मैनेजमेंट, साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए साल 2026 विशेष शुभ रहेगा. मेहनत करने पर उम्मीद से बढ़कर परिणाम मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी अनुकूल रहेगी.
यह भी पढ़ें : न खरमास, न चातुर्मास, बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी जाएगा बेकार, क्यों नहीं हो सकेंगी इन दिनों में शादी?
मूलांक 3 लव लाइफ मैरिड लाइफ राशिफल 2026
अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 रिश्तों में बड़े बदलाव लाएगा. सिंगल जातकों की मुलाकात मनचाहे पार्टनर से हो सकती है. भविष्य में रिश्ता शादी में भी बदल सकता है. वहीं जो लोग पहले से प्रेम में हैं, उनका विवाह होने के प्रबल योग हैं. पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी.
मूलांक 3 वालों के लिए उपाय
मूलांक 3 वाले जातक ज्यादा लाभ पाने के लिए साल 2026 में कुछ उपाय कर सकते हैं. इससे नतीजे बेहतर मिलेगा. ये जातक हर गुरुवार को 'ऊं बृहस्पतये नम:' मंत्र का जाप करें. भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और मिठाइयां अर्पित करें. इस दिन कोशिश करें कि पीले रंग के कपड़े पहनें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)