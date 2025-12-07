Mulank 5 2026 Rashifal : जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 के स्‍वामी बुध ग्रह हैं और इस साल बुध की कृपा से ये जातक खूब तरक्‍की करेंगे. घोड़े की तरह तेज दिमाग चलेगा और एक के बाद एक काम बनते जाएंगे. यात्राओं से लाभ होगा. करियर के साथ-साथ लव लाइफ भी अच्‍छी रहेगी. अविवाहितों का विवाह होने के प्रबल योग हैं.

मूलांक 5 करियर राशिफल 2026

मूलांक 5 वालों के लिए साल 2026 करियर के मामले लकी रह सकता है. नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए समय उत्तम है. आपको प्रमोशन मिल सकते हैं. साथ ही मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है. फैशन, कला, इंटीरियर से जुड़े काम करने वालों को विशेष लाभ होगा. व्‍यापार अच्‍छा चलेगा. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्‍छा है. इस साल बेवजह विवाद ना करें.

मूलांक 5 मनी 2026 राशिफल

मूलांक 5 के जातक इस साल विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च कर सकते हैं. लिहाजा खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना दिखावे के चक्‍कर में अकाउंट खाली करा बैठेंगे. जोखिम का आकलन करने के बाद ही निवेश करें. इस साल यात्राओं पर काफी खर्च हो सकता है. बेहतर है कि अनावश्यक यात्रा से बचें. लेकिन जरूरतमंदों की मदद करना ना भूलें. इससे पुण्‍य मिलेगा.

मूलांक 5 रिलेशनशिप राशिफल 2026

मूलांक 5 के सिंगल जातकों का विवाह होने के प्रबल योग हैं. साथ ही जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय शुभ है. शादीशुदा जिंदगी अच्‍छी रहेगी, हालांकि कभी-कभार मनमुटाव हो सकता है. लव प्रपोजल देने के लिए समय अच्‍छा रहेगा.

मूलांक 5 हेल्‍थ राशिफल 2026

इस साल आपको चिंता, बैचेनी, घबराहट जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं. अच्‍छी नींद लें और सकारात्‍मक रहें. नाक, कान गला, इंफेक्‍शन हो सकता है. महिलाओं को महिला संबंधित रोग हो सकते हैं. बेहतर है कि अपने जीवन में संतुलन बनाएं. क्‍योंकि इस साल आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना होने की आशंका है.

मूलांक 5 वालों के लिए उपाय: हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में जा कर लक्ष्मी जी को इत्र अर्पित करें.



लकी कलर: पीला, सुनहरा, हरा, गुलाबी, सफेद रंग.

