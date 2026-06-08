दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं ये मूलांक वाले लोग, गलती से भी न बोलें इनसे झूठ

हर इंसान में कुछ छिपी हुई खूबियां होती हैं, जो उसे दूसरों से अलग करता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 1 से मूलांक 9 तक के ऐसे पर्सनालिटी के छिपे राज बताए गए हैं. आज हम ऐसे 2 मूलांक वाले लोगों की बात करते हैं, जिनमें दूसरों के मन की बात पढ़ लेने की खूबी होती है.
ये लोग न केवल दूसरों के मन की बात बिना कहे समझ लेते हैं, बल्कि इन लोगों से झूठ बोलना भी आसान नहीं है क्योंकि ये झट से झूठ पकड़ लेते हैं. इनमें लोगों को परखने की कमाल की खूबी होती है. इसलिए आमतौर पर इन्हें धोखा देना आसान नहीं होता है.
ज्योतिषाचार्य और न्यूमेरोलॉजिस्ट दिलीप गुप्ता के अनुसार मूलांक 7 और मूलांक 9 वाले लोगों में ऑब्जर्व करने की अच्छी क्षमता होती है. साथ ही इनका इंट्यूशन भी बहुत तेज होता है. ये लोग सामने वाले की बातों, उसके हाव-भाव से बहुत कुछ समझ लेते हैं.
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं. मूलांक 7 के लोग कम बोलते हैं और सामने वाले के चेहरे के आते-जाते भावों, आवाज, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं. वे आसानी से समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है. साथ ही इन लोगों की इंट्यूशन पॉवर (अंर्तज्ञान) बहुत मजबूत होती है. कई बार ये लोगों के मन की बात बिना बोले समझ जाते हैं.
इन लोगों को झूठ और दिखावा पसंद नहीं आता है. इसलिए ये हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, न ही जल्दी किसी से रिश्ता जोड़ते हैं. ये बहुत परखने के बाद ही किसी को अपने करीब आने देते हैं. फिर भी ये अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं.
9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. मंगल ग्रह के प्रभाव से ये लोग बेहद साहसी और निडर तो होते ही हैं. साथ ही खास संवेदनशील और भावुक स्वभाव वाले होते हैं. ये लोग दूसरों के दर्द और खुशी को समझ लेते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं. साथ ही इनमें दूसरों के गलत इरादों को समय रहते भांप लेने की कमाल की क्षमता होती है. इसलिए इन लोगों को गुमराह करना, धोखा देना नामुमकिन सा होता है.
ये बातें अंक ज्योतिष के आधार पर बताई गईं हैं, लेकिन ये खूबियां व्यक्ति सीख भी सकता है. बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी एनालिसिस जैसी कई विद्याएं हैं, जिससे अन्य तारीखों में जन्मे लोग भी इनमें मास्टर बन सकते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)