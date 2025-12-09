Advertisement
Mulank 7 Rashifal 2026 : मूलांक 7 वालों के लिए ढेर सारे सरप्राइज लेकर 2026, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में आएंगे बदलाव, पढ़ें वार्षिक अंक राशिफल

Numerology Prediction 2026 : साल 2026 मूलांक 7 के जातकों के लिए ढेर सारे सरप्राइज लेकर आ रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आएंगे. विस्‍तार से जानिए मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 करियर, धन और प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा?

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:51 AM IST
Mulank 7 Horoscope 2026 : जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के स्‍वामी केतु हैं. केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो आध्यात्मिक विकास, वैराग्य, मोक्ष और आत्मिक ज्ञान से संबंधित है. केतु के प्रभाव से मूलांक 7 के जातक आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और गहन विचारक होते हैं. वे अनुशासन में रहकर मेहनत करते हैं, जिससे उन्‍हें बड़ी सफलता मिलती है. जानिए मूलांक 7 का साल 2026 का राशिफल. 

मूलांक 7 करियर राशिफल 2026 
मूलांक 7 के कारोबारी जातकों के लिए नया साल काफी मेहनत कराएगा. यदि मेहनत के बाद भी कारोबार में उतार-चढ़ाव बने रहें तो निराश ना हों. आगे इन अनुभवों का लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश बड़ी हानि करवा सकती है. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन पाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ सकती है. नेतृत्‍व की भूमिका में रह सकते हैं. वहीं रिस्‍की इंवेस्‍टमेंट से बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत करना जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी. .

मूलांक 7 लव लाइफ एवं फैमिली लाइफ 2026 

मूलांक 7 वाले जातकों को अपने करीबियों के साथ समय बिताना चाहिए. लेकिन कड़वा बोलकर किसी का दिल ना दुखाएं. सिंगल जातक शादी में जल्‍दबाजी ना करें. लाइफ पार्टनर की भावनाओं का ख्‍याल रखें. 

मूलांक 7 हेल्‍थ राशिफल 

मूलांक 7 वालों को साल 2026 शारीरिक समस्‍याओं के साथ तनाव भी दे सकता है. हड्डियों से जुड़ी समस्‍या, दांतों का दर्द और वजन बढ़ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पानी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. खान-पान सही रखने के साथ मेडिटेशन भी करें. 

मूलांक 7 के लिए उपाय - मूलांक 7 के जातक शनिवार को जरूरतमंदों की मदद करें. काले कपड़े या सरसों के तेल दान करें. 

मूलांक 7 लकी कलर - हल्का नीला, हरा और गुलाबी रंग. 
 
मूलांक 7 का लकी अंक  - 5 और 6 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

numerology 2026

