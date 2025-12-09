Mulank 7 Rashifal 2026 : मूलांक 7 वालों के लिए ढेर सारे सरप्राइज लेकर 2026, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में आएंगे बदलाव, पढ़ें वार्षिक अंक राशिफल

Mulank 7 Horoscope 2026 : जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. मूलांक 7 के स्‍वामी केतु हैं. केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो आध्यात्मिक विकास, वैराग्य, मोक्ष और आत्मिक ज्ञान से संबंधित है. केतु के प्रभाव से मूलांक 7 के जातक आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और गहन विचारक होते हैं. वे अनुशासन में रहकर मेहनत करते हैं, जिससे उन्‍हें बड़ी सफलता मिलती है. जानिए मूलांक 7 का साल 2026 का राशिफल.

मूलांक 7 करियर राशिफल 2026

मूलांक 7 के कारोबारी जातकों के लिए नया साल काफी मेहनत कराएगा. यदि मेहनत के बाद भी कारोबार में उतार-चढ़ाव बने रहें तो निराश ना हों. आगे इन अनुभवों का लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश बड़ी हानि करवा सकती है. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन पाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ सकती है. नेतृत्‍व की भूमिका में रह सकते हैं. वहीं रिस्‍की इंवेस्‍टमेंट से बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत करना जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी. .

यह भी पढ़ें: खाली जेब, नौकरी पर संकट, लव लाइफ में प्राब्‍लम...अगले डेढ़ साल 2 राशि वालों पर कहर ढाएगी शनि की ढैय्या

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 7 लव लाइफ एवं फैमिली लाइफ 2026

मूलांक 7 वाले जातकों को अपने करीबियों के साथ समय बिताना चाहिए. लेकिन कड़वा बोलकर किसी का दिल ना दुखाएं. सिंगल जातक शादी में जल्‍दबाजी ना करें. लाइफ पार्टनर की भावनाओं का ख्‍याल रखें.

मूलांक 7 हेल्‍थ राशिफल

मूलांक 7 वालों को साल 2026 शारीरिक समस्‍याओं के साथ तनाव भी दे सकता है. हड्डियों से जुड़ी समस्‍या, दांतों का दर्द और वजन बढ़ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. पानी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. खान-पान सही रखने के साथ मेडिटेशन भी करें.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानिए क्‍या है आपकी असली ताकत, जानेंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, सितारों की तरह चमकेंगे

मूलांक 7 के लिए उपाय - मूलांक 7 के जातक शनिवार को जरूरतमंदों की मदद करें. काले कपड़े या सरसों के तेल दान करें.

मूलांक 7 लकी कलर - हल्का नीला, हरा और गुलाबी रंग.



मूलांक 7 का लकी अंक - 5 और 6

यह भी पढ़ें: भारत का एकमात्र तीर्थ जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ, रंग बदलता है शिवलिंग, स्‍वयं नाग करते हैं भक्‍तों की रक्षा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)