Mulank 9 rashifal 2026 : 2026 में ओवरफ्लो होगा मूलांक 9 वालों का पैसा, नए साल में खुलवाना पड़ेगा नया बैंक अकाउंट, पढ़ें वार्षिक अंक राशिफल

Numerology Number Yearly Numerology 2026 : जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ उनका मूलांक 9 है. मूलांक 9 के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस-पराक्रम, भूमि, भाई और विवाह के कारक ग्रह हैं. साल 2026 में ये जातक तेजी से अपने लक्ष्‍यों की ओर बढ़ेंगे और खूब सफलता पाएंगे. ये साल आपकी आंतरिक ताकत बढ़ाएगा, जो आपको मजबूत भविष्‍य की ओर ले जाएगा. विस्‍तार से जानिए साल 2026 अंक राशिफल के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा.

मूलांक 9 करियर न्‍यूमेरोलॉजी 2026

मूलांक 9 वालों को साल 2026 में बड़े मौके मिलेंगे और आप पूरी ताकत से उन्‍हें अवेल करने की कोशिश करें तो बड़ी सफलता पा सकते हैं. आप पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्‍यों को पूरा करने में जुटे रहेंगे. उत्‍तरोत्‍तर प्रगति करेंगे. रुके हुए काम दोबारा शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है. कुछ जातकों को अपने भविष्‍य के लिए सही दिशा मिल सकती है. कारोबारी लोग भी तेजी से अपना व्‍यापार बढ़ा सकते हैं. ऐसे लोग जो लीडर की भूमिका में हैं और डिफेंस, पुलिस या कानून, फिटनेस और स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट और बिजनेस में हैं उनके लिए यह साल बेहद अहम रहेगा.

मूलांक 9 फाइनेंस राशिफल 2026

मूलांक 9 वाले जातकों की धन की स्थिति साल 2026 में काफी मजबूत रहेगी. करियर में तेजी आने से आमदनी भी बढ़ेगी. आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. इसके चलते इस साल आप निवेश कर सकते हैं. प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद सकते हैं. ध्‍यान रखें कि जोश में फिजूलखर्ची ना करें. ना ही जल्‍दबाजी में बड़ी रकम खर्च करें.

मूलांक 9 रिलेशनशिप राशिफल 2026

मूलांक 9 के जातक इस साल रिश्तों को लेकर सजग रहेंगे. रिश्‍तों में ईमानदारी और सीधे बातचीत करके मसले सुलझाने का तरीका रिश्‍तों को पहले से बेहतर बनाएगा. सिंगल जातक किसी नए व्‍यक्ति से मिलेंगे और उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं. वहीं कपल्स के लिये यह साल आपसी समझ और भावनात्मक नजदीकी बढ़ाने का है. गलतफहमी हो तो उसे सीधे बात करके सुलझाएं.

मूलांक 9 हेल्थ राशिफल 2026

इस साल आपकी सेहत अच्‍छी रहेगी. आपकी ऊर्जा और फिजीकल स्‍ट्रेंथ बढ़ेगी. हालांकि कभी-कभी मानसिक तौर पर खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं. इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर रखें.

मूलांक 9 लकी नंबर - 1 और 9

मूलांक 9 लकी रंग - लाल और पीला पहनना शुभ रहेगा. नीले और काले रंग से बचें.

